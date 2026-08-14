Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos

El oasis de Bahariya reveló tres tumbas de distintos períodos históricos en el yacimiento de Sheikh Sobi, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de 40 arqueólogos y trabajadores descubrió tres tumbas de distintos períodos históricos en el yacimiento de Sheikh Sobi, en el oasis de Bahariya, a unos 365 kilómetros (227 millas) al suroeste de Guiza, según anunció el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. El hallazgo, producido durante la temporada de excavación en curso, incluye momias, sarcófagos de piedra caliza y cerámica, vasijas, mesas de ofrendas y figurillas votivas de terracota.

Según informó Arab News, Sabri Farag, director general de antigüedades del oasis de Bahariya y jefe de la misión, precisó que las tres estructuras corresponden a una tumba colectiva de arenisca del Período Tardío con cinco momias, una tumba de época romana con diseño de escalinata y una tercera, también del período romano, organizada en torno a un pozo rectangular. El equipo llevaba tres meses de excavaciones en el sitio antes del descubrimiento.

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La tumba familiar del Período Tardío

La primera tumba es una sepultura colectiva excavada en la roca con un pozo cuadrado de unos 3 metros de profundidad que desemboca en dos cámaras funerarias. La cámara occidental, de forma rectangular y dimensiones reducidas, albergaba un sarcófago de piedra caliza con una momia envuelta en vendas de lino. Farag señaló la disposición del sarcófago sobre el suelo de esa cámara es una característica propia de las tumbas de la dinastía XXVI presentes en el yacimiento.

La cámara norte, de mayor tamaño, contenía cuatro sarcófagos también de piedra caliza, cada uno con una momia, lo que lleva a concluir que el espacio fue destinado al entierro de otros miembros de una misma familia, según el comunicado oficial del Ministerio.

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La primera tumba contiene un pozo cuadrado de unos 3 metros de profundidad que conduce a dos cámaras funerarias - (Ministerio de Turismo y Antigüedades)

Las dos tumbas romanas

La segunda tumba, de época romana, presenta una escalera de tres peldaños que conduce a una cámara funeraria. El Ministerio de Turismo y Antigüedades indicó que la ausencia de decoración y otros indicios arqueológicos apuntan a que la estructura nunca llegó a utilizarse para un entierro.

La tercera tumba se articula en torno a un pozo rectangular. “Consiste en un pozo rectangular con una entrada que conduce a una pequeña sala”, describió Farag en declaraciones recogidas por Arab News. En esa estructura aparecieron fragmentos de sarcófagos de cerámica y un sarcófago de piedra caliza parcialmente dañado. Las excavaciones también sacaron a la luz un enterramiento lateral con un ataúd cilíndrico de cerámica roto, cuya tapa presenta un rostro humano en relieve, según el comunicado del Ministerio.

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Los objetos y su valor arqueológico

Entre los materiales recuperados figuran vasijas de cerámica, frascos pequeños, platos de distintas formas y tamaños, y mesas de ofrendas de piedra caliza y arenisca. La misión halló además figurillas votivas de terracota con representaciones de figuras femeninas y formas animales estilizadas, que aportan evidencia sobre las prácticas funerarias y religiosas del sitio.

La cámara occidental de la tumba del Período Tardío albergaba un sarcófago de piedra caliza sobre el suelo, un rasgo asociado a tumbas de la dinastía XXVI - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El egiptólogo Hassan Selim afirmó a Arab News que los objetos presentan un carácter artístico propio y que los artistas locales no siempre seguían los estilos tradicionales del antiguo Egipto. “Misiones arqueológicas anteriores encontraron representaciones de personas adineradas retratadas como sacerdotes”, señaló, quien también indicó que las inscripciones revelan detalles sobre la vida cotidiana y las divinidades veneradas en la región, donde los habitantes de épocas posteriores se vincularon con la luna por la relación astronómica del área y el uso de calendarios lunares.

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El ministro Sherif Fathy afirmó que los descubrimientos contribuyen a arrojar luz sobre aspectos de la civilización egipcia y sus secretos, mientras que el comunicado del Ministerio subrayó que el hallazgo aporta nuevas pruebas sobre la historia del oasis de Bahariya. El sitio de Sheikh Sobi alberga una necrópolis de gobernantes y sacerdotes del oasis datada en el Período Tardío y es considerado uno de los enclaves arqueológicos más relevantes de la región.

Las excavaciones continuarán en próximas temporadas con el objetivo de descubrir más tumbas y ampliar el conocimiento sobre las comunidades que habitaron el oasis en distintos períodos, según adelantó Farag a Arab News.

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