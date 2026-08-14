Insólito robo en Corinthians: un hincha se llevó una camiseta histórica de la sede del club y no sabía que lo estaban filmando

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Un hincha robó una camiseta del futbolista Yuri Alberto de una vitrina del Memorial del Corinthians en el Parque São Jorge, sede social del club, y el hecho quedó registrado por una cámara de vigilancia este jueves. Tras detectar el episodio en las imágenes, el Corinthians presentó una denuncia ante la policía. El equipo dirigido por Fernando Diniz está en plena disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores (anoche empató 0-0 en la ida ante Rosario Central).

Según el club, el aficionado, que no fue identificado, ingresó al memorial alrededor de las 14 y se llevó la prenda que el delantero centro usó durante la victoria en la Copa de Brasil 2025, certamen que el Timao alzó. El robo se advirtió más tarde y se confirmó con las grabaciones del sistema de seguridad del lugar. Empleados del memorial radicaron la denuncia en la comisaría número 52.

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Lo curioso es que, unas horas antes de que se divulgara el video del hurto, la cuenta de X (ex Twitter) Central do Timao compartió imágenes de un fanático en la puerta de la sede y lucía una gorra y atuendo parecido al del ladrón. Durante el video, el corinthiano protestaba contra la dirigencia por la decisión de no renovar el contrato del neerlandés Memphis Depay: “El tipo que nos salvó del descenso, carajo. El que ayudó a ganar la Copa de Brasil y la Supercopa. Junto con Yuri Alberto. Estamos cansados. Ya basta. Están jugando con el corazón de los niños”. Las autoridades locales investigan si se trata de la misma persona.

Fanático del Corinthians protesta contra la dirigencia

Por otra parte, según informó el medio brasileño Globo Esporte, la casa del presidente del club, Osmar Stabile, amaneció con pancartas de protesta que reclamaban su salida, tras la decisión de no renovar el contrato de Depay. Los carteles, firmados por el colectivo Pixadores da Fiel, pidieron intervención judicial en el “caso Corinthians” y advirtieron que “la paz se ha acabado” en el club de San Pablo.

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La presión se intensificó después de que Stabile resolviera el martes no extender el vínculo del delantero neerlandés, tras meses de negociación. Depay se sintió ofendido por la forma en que se manejó el proceso y anticipó acciones legales para cobrar USD 8 millones, una cifra que, con intereses, multas y ajuste por inflación, asciende a más de USD 14 millones. El entorno del jugador también evalúa demandar el pago de una penalización por rescisión de un contrato que no se firmó, estimada en USD 20 millones.

Stabile sostuvo que la decisión respondió a razones financieras, mientras sus detractores atribuyen la no renovación a injerencia política de miembros influyentes de la directiva y asociados del Parque São Jorge. En paralelo, el club tiene tres prohibiciones de transferencias activas, una deuda superior a los USD 500 millones y está bajo investigaciones de la Fiscalía.

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El comunicado oficial del Corinthians

El Sport Club Corinthians Paulista informa, a través de su Departamento Cultural, que ha tenido conocimiento del robo de una camiseta ocurrido este jueves (13), en las instalaciones del Memorial Corinthians , en el Parque São Jorge.

Tras ser informado del incidente, el Club revisó las grabaciones de su sistema de seguridad interno, que identificó que la acción fue cometida por un visitante que había comprado una entrada para la visita.

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Ya se ha presentado una denuncia ante la policía. El departamento legal del Corinthians también ha sido contactado y está tomando las medidas pertinentes con respecto al caso.

El Departamento Cultural del Club Deportivo Corinthians Paulista comprende la naturaleza democrática de nuestra institución y que todas las personas tienen el pleno derecho a expresarse, a manifestar su visión del mundo y sus puntos de vista.

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El Memorial Corinthians es una institución museística dedicada a la preservación, investigación, comunicación y promoción de la historia y la memoria del Club Deportivo Corinthians Paulista y su comunidad. Su colección constituye patrimonio museístico, y su salvaguarda no solo se deriva del compromiso institucional del Club con su historia, sino que también integra los principios y deberes establecidos por la legislación brasileña para los museos y sus colecciones.

La Ley Federal N° 11.904/2009, que establece el Estatuto de los Museos, obliga a los museos a garantizar la conservación y seguridad de sus colecciones y a proporcionar las condiciones necesarias para asegurar la protección e integridad de los bienes culturales bajo su custodia. El Decreto N° 8.124/2013, que regula el Estatuto de los Museos, también establece deberes relacionados con la documentación, conservación, seguridad y protección del patrimonio museístico.

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Así, una pieza incorporada a la colección del Memorial no es simplemente un objeto perteneciente al Club o una pieza expuesta para los visitantes. Es un bien cultural conservado en un museo, vinculado documentalmente a la historia de Corinthians y preservado como testimonio de su historia y memoria colectiva.

Proteger y preservar el Memorial de los Corintios y su colección es, por lo tanto, una responsabilidad institucional y colectiva. Nuestros logros son mucho mayores que los trofeos que allí se guardan y exhiben, y fueron conquistados con el sudor de nuestra gente a lo largo de nuestros 116 años de existencia.

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