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Guatemala recibió a 71,075 turistas de El Salvador durante las fiestas agostinas

La afluencia registrada entre el 31 de julio y el 9 de agosto generó una derrama de USD 21,68 millones y se concentró en pasos terrestres, según cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo

Mujer con uniforme azul y gorra con logo "Guatemala" asiste a hombre. Ventanilla con cartel "ENTRADA A GUATEMALA". Rótulo "Migración Immigration"
Una oficial del Instituto Guatemalteco de Turismo asiste a un viajero en un puesto de migración en Guatemala, indicándole detalles sobre un objeto. (Inguat)
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Guatemala recibió 71,075 turistas de El Salvador entre el 31 de julio y el 9 de agosto por las fiestas agostinas, un flujo que dejó USD 21.68 millones en derrama económica y reforzó el peso del turismo regional en la actividad del país durante 2026.

Ese movimiento se sumó a una tendencia más amplia: en los primeros siete meses del año, el país acumuló 1,915,874 visitantes no residentes, un alza de 1% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo. En julio, además, Guatemala registró un incremento de 2% en la llegada de extranjeros.

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Según los registros de visitantes no residentes y datos migratorios citados en la información oficial, la afluencia de salvadoreños se concentró en el período vacacional de las fiestas patronales de agosto, una temporada que suele impulsar viajes cortos y de mediana duración por la cercanía terrestre entre ambos países.

El gasto generado por estos visitantes se distribuyó en hospedaje, alimentación, transporte, comercio y recorridos turísticos, con impacto tanto en los principales centros urbanos como en empresas y comunidades de otros departamentos.

Una mujer de uniforme blanco y gorra azul sostiene un dispositivo rojo y habla con un conductor dentro de un SUV. Un segundo SUV negro está detrás. Hay un cartel de alto
Una agente de tránsito con uniforme y un dispositivo electrónico dialoga con el conductor de un vehículo utilitario deportivo con la ventanilla abierta en un puesto de control. (Inguat)

El principal ingreso se concentró en cuatro pasos fronterizos

El mayor volumen de llegadas desde El Salvador se registró por la delegación de Valle Nuevo, con 33,306 personas, equivalentes a 49% del total reportado en el desglose migratorio incluido en el informe. Le siguieron San Cristóbal, con 13,173 ingresos; Pedro de Alvarado, con 11,507; y Nueva Anguiatú, con 8,131.

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Los registros también incorporan ingresos por el aeropuerto La Aurora durante la festividad patronal salvadoreña. En el detalle por sexo, 34,855 visitantes fueron hombres y 33.488 mujeres, según las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración.

La mayor presión de ingresos se produjo el 1 de agosto, con 9.868 llegadas. Después aparecieron el 5 de agosto, con 9.345, y el 2 de agosto, con 8,806.

Ese comportamiento confirma que las fiestas agostinas funcionaron como una ventana de alta movilidad regional para el mercado salvadoreño, que el texto fuente vincula además con un aumento de 5% respecto de meses anteriores por la influencia del Mundial de Fútbol 2026.

El turismo salvadoreño sostuvo parte de la actividad regional en 2026

El dato central es que la visita de salvadoreños a Guatemala durante ese lapso no solo elevó el número de entradas, sino que activó a toda la cadena de valor turística. Hoteles, restaurantes, operadores, comercios, transportistas y otros prestadores de servicios absorbieron la demanda generada por el desplazamiento de visitantes.

La cercanía geográfica explica parte de ese resultado. Guatemala aparece como una de las alternativas más accesibles para los salvadoreños que aprovechan los días de descanso para realizar escapadas con componente cultural, natural, gastronómico y de entretenimiento.

El informe también ubica a Estados Unidos como el segundo principal mercado emisor, con 73,593 visitantes. El Inguat señaló la estabilidad de ese origen pese a la reducción de la capacidad aérea y al aumento de los costos operativos y de los boletos.

Entre los mercados emergentes con mayor crecimiento figuraron Australia, con 50%; México, con 39%; Panamá, con 30%; Nicaragua, con 26%; y Colombia, con 25%. Según el ente turístico, esos resultados responden a una estrategia de expansión y diversificación de mercados aplicada desde 2024 para captar visitantes con mayor capacidad de gasto y estancias más largas.

El desempeño de julio y del acumulado anual refuerza ese diagnóstico. Con 1,915,874 visitantes no residentes entre enero y julio y una suba de 2% en el séptimo mes del año, el sector mantuvo una trayectoria positiva apoyada tanto en los mercados vecinos como en la búsqueda de nuevos emisores internacionales.

En ese escenario, el arribo masivo de viajeros salvadoreños durante las fiestas agostinas dejó un efecto inmediato sobre la economía turística guatemalteca: USD 21.68 millones distribuidos en servicios, comercio y movilidad entre el 31 de julio y el 9 de agosto.

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