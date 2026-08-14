Misiones: el gobernador Hugo Passalacqua avanza sobre los últimos reductos de poder de Carlos Rovira

El oficialismo de Misiones apunta a remover al rovirista Sebastián Macías de la presidencia de la Legislatura

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Hugo Passalacqua está desactivando los focos residuales de resistencia que le quedaban a Carlos Rovira. En las últimas semanas, cambió la lealtad de los legisladores provinciales y de la mitad de los representantes en el Congreso de la Nación. Se suman a 70 intendentes encuadrados con el gobernador. Los incondicionales de quien fuera el hombre fuerte de Misiones durante 30 años han mutado en adeptos al mandatario.

Este jueves, la Legislatura unicameral retomó su actividad tras el receso invernal. Hubo varias novedades. Primero, debutó el nuevo bloque de 17 que representa al gobernador. Segundo, Rovira faltó para esquivar la foto de su entorno raleado. Tercero, el espacio passalacquista anticipó que irá por la presidencia de la Cámara.

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Al frente del cuerpo está, por ahora, Sebastián Macías, un hombre de Rovira. En algún momento, el caudillo soñó con ponerlo en la carrera por la sucesión de Passalacqua. Hoy no tiene ni siquiera asegurado el cargo que detenta.

En la escalinata de acceso a la Legislatura, el ministro Carlos Sartori anticipó esta movida. “Vamos a hacer las propuestas correspondientes para tener la presidencia de la Cámara y repartir los cargos con las distintas fuerzas del espectro político de Misiones”, precisó.

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Todo alrededor de Rovira se derrumba. Ayer se vivió una situación impensada hasta hace unos meses. Un legislador que integraba su espacio antes del quiebre lo trató de cobarde.

La Legislatura de Misiones volvió a sesionar tras el receso y Passalacqua se quedó con bancas que pertenecían a Rovira

“Es muy feo ver hoy una silla vacía, sin venir a debatir. Tenemos que ser claros: nuestra obligación es trabajar y dar la cara”, sostuvo Juan Szychowski, quien suena para presidir el bloque del Movimiento por lo que viene, el espacio que armó Passalacqua.

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Hace unas semanas se reveló una maniobra de control sobre los legisladores del caudillo. Los forzaba a firmar una renuncia en blanco como condición para integrar la lista. Era una praxis habitual en los últimos tiempos.

Sobre la base de esa información, el legislador Martín Arjol (de los llamados “radicales con peluca”) hizo un planteo a la Cámara. Se trata de un proyecto de declaración para que el recinto exprese su preocupación institucional por esta práctica. “Es de una enorme gravedad”, evaluó.

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Reordenamiento político

La reanudación de la actividad legislativa estuvo marcada por la presencia de 30 intendentes para respaldar la conformación del bloque passalacquista.

El mandatario de Puerto Rico, Carlos Koth, sostuvo que la presencia de los jefes comunales constituye una señal de acompañamiento a una nueva etapa política y vinculó el proceso con el documento firmado por 67 intendentes en Ruiz de Montoya.

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“Hay un reinicio y una recuperación de la identidad del misionerismo”, afirmó Koth. Luego, consideró que la conformación del nuevo bloque representa “un paso más” dentro de un proceso de “reordenamiento político”.

Sartori, quien llegó a la Cámara al frente del bloque de intendentes, precisó: “El gobernador ha expresado el 1 de mayo, en su discurso inicial de sesiones para 2026, un mensaje amplio y transversal: trabajar entre todos en momentos difíciles. Necesitamos el acompañamiento de cada uno de los misioneros y de quienes tienen responsabilidad de gobierno”.

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El funcionario, artífice de la articulación con los mandatarios locales, agregó: “Esto refleja ese mensaje: acompañamiento de diputados, de intendentes y diálogo con otros espacios políticos para poder llevar adelante distintas acciones en beneficio de los misioneros”.

La Legislatura comenzará a abordar un asunto sustancial. Se trata del Presupuesto General Provincial 2027. El diseño fue preparado y enviado por el gobernador Passalacqua en función de achicar gastos de la Administración Pública y reducir ministerios y cargos. Es otro golpe a la estructura de Rovira. La iniciativa tomará estado parlamentario durante este período.

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El escenario es complejo. De las 40 bancas, Passalacqua tiene 17. Enfrente están, por ahora, los seis roviristas. El resto está fragmentado. La Libertad Avanza suma 4 y la UCR 3 al igual que el Partido Agrario. Después hay dos bloques con dos integrantes cada uno: Algo Nuevo y Por la Vida y los Valores. El escenario lo completan tres monobloques: Por Misiones y la Libertad, PRO y el Partido Libertario.