El Salvador pasa de 160 a 1,050 empresas turísticas registradas en siete años, según datos de CORSATUR

San Salvador y La Libertad concentran la mayor cantidad de empresas turísticas, según los datos oficiales de CORSATUR (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia).

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El sector turístico en El Salvador experimenta un crecimiento acelerado en la instalación de nuevas empresas, según registros oficiales. Al cierre de 2019, solo existían 160 empresas inscritas en el Registro Nacional de Turismo, mientras que en 2026 la cifra asciende a 1,050, de acuerdo con datos de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR).

La expansión del sector ha permitido estimar unas 3,500 empresas turísticas en todo el país, lo que representa una diversificación de la oferta y una mayor dinamización económica.

De acuerdo con la directora ejecutiva de CORSATUR, Alejandra Durán, el segmento de alimentación lidera el crecimiento, con 2,500 empresas identificadas. Le sigue el rubro de alojamiento, que agrupa 560 establecimientos entre hoteles, hostales y otros tipos de hospedaje.

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El transporte turístico cuenta con más de 160 compañías, mientras que las actividades de recreación y los servicios de información, como turoperadores y guías, superan las 100 unidades en cada categoría. El registro también contabiliza más de 300 guías turísticos activos en el territorio nacional.

Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR, durante su participación en el programa Punto de Vista, donde expuso el crecimiento y los retos del sector turístico en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Durán, también puntualizó en el espacio de entrevista radial de YSKL, la concentración empresarial se observa principalmente en San Salvador y La Libertad, dos destinos con alta demanda de visitantes y presencia consolidada de infraestructura.

Retos para la consolidación del turismo

A pesar de los indicadores positivos, el sector enfrenta desafíos importantes para sostener su crecimiento. Entre las prioridades, la infraestructura turística pública en destinos nuevos representa uno de los retos más señalados por las autoridades. La inversión en senderos, baños y mejoras en áreas naturales protegidas cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Si no tenemos senderos adecuados, si no hay baños, no podemos llamar a la gente que visite esos lugares”, reconoció la funcionaria.

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El aumento de empresas de alojamiento es otra necesidad detectada, especialmente en zonas con infraestructuras limitadas como San Vicente y Cabañas.

La calidad del servicio se ubica como un desafío transversal. CORSATUR impulsa la capacitación constante de empresarios y empleados, así como mejores condiciones laborales, para asegurar la experiencia de los visitantes. “El otro desafío es mantener la calidad. ¿Y cómo vamos a mantener esa calidad? Es a través de un buen servicio. Y el buen servicio no solamente tiene que ver con el empresario, sino que también con los empleados”, sostuvo la directora ejecutiva.

Alejandra Durán, directora ejecutiva de CORSATUR, destaca la necesidad de invertir en infraestructura turística pública y fortalecer la calidad del servicio en el sector (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia).

Tras las recientes vacaciones agostinas: ocupación hotelera y cadena de valor

El impacto de la reciente temporada de vacaciones agostinas evidenció la fortaleza del sector. De acuerdo con la titular, la ocupación hotelera alcanzó el 100% durante la semana de descanso nacional. Este comportamiento confirma el efecto multiplicador del turismo en la economía, que no se limita a los servicios de alojamiento, sino que también involucra alimentación, transporte turístico terrestre, aéreo y acuático, recreación y la labor de turoperadores y guías.

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Según lo expresado en la entrevista, “en la semana de vacaciones de agosto, la ocupación hotelera alcanzó un 100%. O sea, realmente los hoteleros estaban ocupados”, afirmó Durán.

El crecimiento del sector turístico salvadoreño, acompañado de nuevos retos en infraestructura y calidad, sigue impulsando la economía nacional y abriendo oportunidades para la inversión y el empleo en distintos puntos del país, abogó la directora.