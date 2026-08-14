Un adolescente discutió por un turno en una barbería de Dock Sud y mató a un peluquero

Un adolescente de 15 años mató a un peluquero en una barbería de Dock Sud tras una discusión por un turno para cortarse el pelo

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Una discusión que comenzó por un turno para cortarse el pelo terminó con un crimen en Dock Sud. Un adolescente de 15 años llegó a una barbería, pidió ser atendido y, ante la negativa, habría amenazado al trabajador. Minutos después, sacó un arma blanca y lo atacó. Rodrigo Zuvic, de 26 años, recibió una puñalada en el pecho y murió como consecuencia de la herida.

El episodio ocurrió el jueves 13 de agosto y el sospechoso fue detenido horas más tarde, luego de que los investigadores lograran identificarlo a partir de las cámaras de seguridad y otros elementos reunidos durante las primeras horas de la pesquisa. Quedó alojado en un centro cerrado y a disposición de la Justicia.

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El caso fue analizado este viernes en Infobae al Mediodía, donde se reconstruyó la secuencia del ataque y la particular situación judicial que atraviesa la investigación por la edad del acusado.

De acuerdo con la reconstrucción, el adolescente se presentó en el local sin turno y pidió cortarse el pelo. Cuando le explicaron que no podían atenderlo en ese momento, comenzó una discusión con Zuvic. En ese contexto, habría pronunciado una amenaza antes de sacar un cuchillo y atacarlo.

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Las cámaras de seguridad y los testimonios permitieron identificar al adolescente acusado por el crimen en Dock Sud (Infobae en Vivo)

La agresión fue directa y la herida resultó mortal. El barbero recibió la puñalada en la zona de la tetilla izquierda y murió poco después.

La escena dejó a sus compañeros de trabajo y allegados conmocionados. En las horas posteriores al crimen comenzaron a circular mensajes de despedida en las redes sociales y también se organizó una colecta para ayudar a la familia con los gastos del sepelio.

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“Te amamos, hermano. Nos duele la vida, guacho, nos dejaste”, fue uno de los mensajes publicados por sus compañeros. Otro de los posteos lo despidió con una frase breve: “Hasta siempre, amigo”.

La investigación llevó hasta el sospechoso

La causa quedó a cargo de Natalia Milione, fiscal de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Avellaneda-Lanús. Una de las primeras tareas de los investigadores fue reconstruir los movimientos del agresor después del ataque y revisar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona.

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Con ese material y los testimonios incorporados a la causa, lograron identificar al adolescente. Fue detenido en la vía pública, a pocas cuadras del lugar donde había ocurrido el asesinato.

El joven quedó alojado en un centro cerrado por disposición judicial. Ahora deberán determinarse con precisión las circunstancias del ataque, establecer cómo llegó el arma utilizada hasta la escena y avanzar sobre cualquier otro elemento que permita reconstruir qué ocurrió durante los minutos previos y posteriores a la agresión.

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Rodrigo Zuvic, de 26 años, recibió una puñalada en el pecho y murió poco después del ataque en la barbería de Dock Sud (Infobae en Vivo)

La causa fue caratulada como homicidio simple. También resta determinar si Zuvic y el adolescente se conocían previamente o si, como surge de la reconstrucción inicial, el enfrentamiento se produjo en el momento y comenzó exclusivamente por la negativa a atenderlo sin turno.

Un crimen ocurrido tres semanas antes del cambio en la ley

La edad del acusado introduce una particularidad central en el expediente. Tiene 15 años y, bajo el régimen penal vigente al momento del hecho, no es punible: la legislación establece que los menores de 16 años no son punibles penalmente. Eso no impide que la Justicia investigue el hecho ni que disponga medidas respecto del adolescente.

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El dato adquiere especial relevancia porque el crimen ocurrió apenas unas semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y dispone que comenzará a regir 180 días después, es decir, el 5 de septiembre.

La nueva legislación establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. También contempla expresamente que los menores que resulten inimputables queden fuera del régimen de sanciones, aunque la investigación sobre el hecho debe continuar para establecer qué ocurrió y si hubo terceras personas involucradas.

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El acusado no es punible porque tiene 15 años y el crimen ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil

Por eso, la fecha del crimen resulta determinante: el ataque ocurrió el 13 de agosto, cuando todavía se encontraba vigente el régimen anterior. La nueva normativa comenzará a aplicarse apenas 23 días después.

Qué busca determinar ahora la Justicia

Más allá de la situación del adolescente, la investigación debe establecer con precisión cómo se desencadenó la pelea y qué ocurrió dentro de la barbería. Las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes estaban en el lugar serán claves para reconstruir la secuencia.

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También deberán realizarse los estudios psicológicos y socioambientales correspondientes al menor y determinar sus condiciones familiares y personales. El régimen vigente contempla este tipo de informes cuando un menor de 16 años es involucrado en un hecho delictivo.

La investigación también deberá establecer si hubo otras personas involucradas. La inimputabilidad del principal sospechoso no elimina la necesidad de esclarecer el crimen: el objetivo de la causa es determinar cómo murió Zuvic, quién participó del ataque y qué responsabilidad le corresponde a cada una de las personas que eventualmente hayan intervenido.

Mientras tanto, en la barbería donde trabajaba la víctima quedaron las marcas de un crimen que, según la reconstrucción inicial, comenzó con una discusión por algo tan cotidiano como un turno para cortarse el pelo y terminó con la muerte de un joven de 26 años.

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