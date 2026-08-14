Grave denuncia del arquero de Corinthians tras el partido con Rosario Central: “No sé qué les pasa en la cabeza, se creen más humanos que nosotros”

Hugo Souza denunció insultos racistas durante el partido ante Rosario Central y pidió sanciones a la Conmebol (Foto: Reuters)

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El encuentro de ida entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Gigante de Arroyito quedó marcado por un hecho extradeportivo: Hugo Souza, arquero del equipo brasileño, denunció haber sido víctima de insultos racistas provenientes de la tribuna local durante todo el partido. La situación derivó en el pedido de activación del protocolo antirracista y en un fuerte comunicado oficial del club paulista.

El episodio se desató a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Souza solicitó la intervención del árbitro uruguayo Andrés Matonte. El guardameta señaló que los insultos racistas se escucharon tanto en el calentamiento previo como a lo largo de los 90 minutos. Esta denuncia motivó que el juez detuviera brevemente el juego.

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En la zona mixta, el futbolista amplió su testimonio y lanzó una resonante reflexión: “No sé qué les pasa por la cabeza. No sé si creen que son más que nosotros, que son más humanos que nosotros, que son mejores que nosotros, pero espero que algún día esto cambie de verdad y que puedan hacer examen de conciencia y comprender que no son mejores que nadie. Todo el mundo está luchando por lo que quiere, por lo que sueña. Y ellos están celebrando a lo grande por su equipo. Cuando vayan a Brasil, nuestra afición seguro que montará una fiesta aún mejor, pero eso no va a pasa”, señaló según replicó la edición brasileña de ESPN.

“Cada vez que jugamos aquí pasa esto. No solo yo lo oí, lo oyeron todos los que estaban cerca de la portería. Ocurrió desde el inicio del partido; ya durante el calentamiento estaba pasando”, agregó.

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En esa línea, excluyó a los futbolistas del Canalla de lo ocurrido e incluso destacó su accionar: “Los jugadores incluso me pidieron perdón por la actitud de la afición. Quiero expresar aquí mi agradecimiento hacia ellos, porque no fue una actitud de los jugadores del Rosario, fue una actitud de la afición, algo que, por desgracia, ocurre con frecuencia y tenemos que intentar mantenernos concentrados en el partido para que eso no nos afecte”.

El diario deportivo brasileño Lance! sumó más testimonios del futbolista de 27 años: “Por desgracia, cada vez que venimos a jugar aquí pasa lo mismo. Es todo el partido, parece algo habitual. Parece algo común, cuando no debería serlo. Es todo el partido... me han llamado mono, hijo de puta. Pero esto es algo que ocurre con frecuencia aquí. Bueno, mi única actitud y lo único que puedo hacer es comunicárselo al árbitro, hablar con él. Porque, por desgracia, es frecuente aquí. Lo que tenemos que hacer es intentar mantener la concentración y esperar que esto cambie algún día”.

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“Espero que la Conmebol siga haciendo lo que pueda para que esto se sancione de manera definitiva. Pero es una declaración que dejo aquí, porque cada vez que venimos a jugar a Argentina pasa lo mismo”, remarcó.

El comunicado oficial publicado por el Sport Club Corinthians Paulista en sus canales oficiales reiteró el repudio institucional frente al episodio: “El club repudia vehementemente y lamenta un episodio más de racismo en el fútbol. En el partido de esta noche, en el estadio Gigante de Arroyito, por los octavos de final de la Copa Libertadores, hinchas del equipo local cometieron actos racistas en la tribuna contra el arquero Hugo Souza durante el partido”, expresó la institución brasileña.

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El texto oficial añadió: “El club exigirá una investigación que resulte en la identificación y sanción de los responsables. Es indignante presenciar, una vez más, escenas como esta que no representan lo que es el fútbol”. El Timao acompañó el mensaje con la exigencia de un accionar firme por parte de los organizadores del torneo continental y de las autoridades locales.

Hugo Souza en acción durante el dueño ante Rosario Central por la Copa Libertadores (Reuters)

Souza salió de las juveniles del Flamengo, pero llegó al Timao tras militar cedido en Chaves de Portugal. Luego de un préstamo inicial, Corinthians decidió comprarlo para cubrir la salida del histórico Cassio. Tras el empate sin goles, Central y el combinado brasileño volverán a verse las caras el próximo jueves 20 de agosto en Brasil para definir al propietario del boleto de cuartos de final, donde se toparán con el ganador de Estudiantes de La Plata-Universidad Católica de Chile.

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EL COMUNICADO DE CORINTHIANS

El comunicado de Corinthians tras el partido contra Rosario Cetranl

El Sport Club Corinthians Paulista condena enérgicamente y lamenta un nuevo episodio de racismo en el fútbol.

La noche de este jueves (13), en el partido contra Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, aficionados del equipo local cometieron actos racistas en las gradas dirigidos al portero Hugo Souza, del Timão, durante el partido.

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El club exigirá una investigación que conduzca a la identificación y a las sanciones correspondientes para los aficionados que cometieron dichos actos.

Es indignante que, una vez más, estemos presenciando escenas como esta que no representan lo que es el fútbol.