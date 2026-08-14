Christopher Judge cuestiona a Amazon por cómo está adaptando God of War

(Prime Video)

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Christopher Judge cuestionó a Amazon durante un panel de Fan Expo por no incorporar a los guionistas de los videojuegos en la adaptación con actores reales de God of War. El actor, responsable de interpretar a Kratos en los títulos recientes, aclaró después que su reclamo busca defender el trabajo de los desarrolladores y autores originales, mientras la serie de Prime Video apunta a estrenarse en 2027.

El reclamo de Christopher Judge

Judge interpretó a Kratos en el juego de 2018 y en su secuela de 2022, God of War: Ragnarök. Durante su intervención, sostuvo que las adaptaciones suelen dejar fuera a las personas que conocen mejor las franquicias, incluso cuando intentan reproducir de cerca las historias, escenas y diálogos de los títulos originales.

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Según su relato, Amazon no contrató a ninguno de los guionistas de los juegos cuando aprobó y anunció la serie. Judge remarcó que esos profesionales llevan cerca de veinte años trabajando con la saga y cuestionó que sean reemplazados por equipos sin esa experiencia previa. “¿En qué están pensando?”, preguntó durante el panel.

La declaración generó una discusión en redes sociales sobre si el actor estaba reclamando una oportunidad para volver a interpretar a Kratos. Judge respondió en X/Twitter y explicó que su mensaje estaba dirigido principalmente a quienes escriben y desarrollan videojuegos.

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“Me refería más bien a nuestros guionistas y desarrolladores. De verdad quiero que reciban el cariño y el respeto que se merecen. Eso es lo que deseo para todos los guionistas y desarrolladores de los juegos que nos encantan”, escribió. También aclaró que no buscaba atacar a los autores de cine y televisión y recordó que trabajó con guionistas a los que considera entre los mejores durante Stargate.

La comparación con The Last of Us

Judge utilizó la adaptación de The Last of Us como ejemplo para explicar su postura. El actor se preguntó si el reparto elegido por HBO era necesariamente mejor que el de los videojuegos, especialmente en episodios que reproducían secuencias de manera muy cercana al material original.

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Su argumento se apoyó en un video de las sesiones de captura de movimientos del juego. Esta técnica registra los movimientos y gestos de los intérpretes para trasladarlos a personajes digitales. Judge describió el trabajo que vio como “una auténtica barbaridad” y cuestionó por qué una producción prescindiría de esos actores y guionistas cuando busca una adaptación casi plano por plano.

“No tengo ni idea de por qué no tomas directamente a ese reparto, a esos guionistas, sobre todo cuando vas a hacer episodios que son prácticamente una reproducción plano por plano del videojuego”, señaló. Su crítica, según aclaró después, se dirige al criterio de las adaptaciones y al reconocimiento profesional de los equipos originales, no a la capacidad de quienes trabajan en televisión o cine.

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Al Pacino y Christopher Judge en The Game Awards

Los cambios en la serie de Amazon

La producción de God of War ya atravesó varios contratiempos. Su primera imagen mostraba a Kratos y Atreus cazando en un bosque y recibió numerosas críticas en redes sociales. Más tarde, una lesión de Ryan Hurst, elegido para interpretar al protagonista, llevó a Sony y Amazon a buscar un reemplazo y, según los reportes citados, a regrabar las escenas que ya había filmado.

Judge reconoció que probablemente es demasiado mayor para encarnar ahora a Kratos en una serie con actores reales. También expresó su deseo de que Amazon encuentre a una persona tan dedicada y “genial” como Hurst, un comentario que separa su reclamo sobre los equipos creativos de cualquier crítica personal contra el actor apartado.

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Las fuentes disponibles no identifican al nuevo intérprete de Kratos ni precisan cuándo se retomarán las grabaciones. Amazon y Sony continúan trabajando en la adaptación, cuya previsión de estreno se mantiene para 2027 en Prime Video.