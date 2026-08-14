“Casi me vuelan, le dije ‘por favor, tengo 12 años’”: las escuchas a una banda que asaltaba casas y robaba autos en el Conurbano

Los ladrones cometían entraderas y sustraían vehículos

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Once detenidos y varias armas secuestradas, entre otros elementos de interés, fue el saldo de una serie de allanamientos en simultáneo que esta semana llevó a cabo la Policía Bonaerense y que sirvieron para desarticular una banda de delincuentes que asaltaba casas y robaba autos.

El grupo criminal fue denominado “Los Bandidos del Urquiza”. Operaban en distintos municipios del Conurbano, como San Martín, San Fernando, Vicente López, La Matanza y Lomas de Zamora.

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Según la investigación, sus miembros asumían distintos roles: algunos recolectaban información sobre posibles blancos, otros realizaban tareas de observación, había quienes ejecutaban los robos y otros se ocupaban de mover y ocultar los vehículos robados.

La investigación del caso la llevó adelante la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Comenzó en septiembre de 2024 y, entre otras medidas, se analizaron más de 13.500 horas de comunicaciones de 25 líneas telefónicas intervenidas. Las escuchas fueron claves para identificar a los integrantes y conocer su accionar.

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Las grabaciones muestran distintas etapas del circuito delictivo: la organización de los golpes, la vigilancia de los objetivos, la ejecución, la huida y el ocultamiento de los vehículos sustraídos.

En una de las conversaciones, uno de los delincuentes narra lo ocurrido tras un intento de robo frustrado: “Casi me vuelan, hermano. Le dije ‘por favor, tengo 12 años’ y me arrancó una re pistola. ‘Abrí la puerta y andate’, me decía. El viejo me tiró como cinco tiros, guacho”.

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Los ladrones cometían entraderas y sustraían vehículos

“¿Y qué te dejó que te vayas nomás?“, le preguntó el asaltante. ”Compa, me dijo que abra la puerta, hermano. ‘Abrí la puerta de la concha de tu madre, te doy diez minutos’, me decía. Y llamó de una a la gorra al toque, hermano. Decí que no llegó ningún pato, nada, compa. ¿Sabés cómo corrí? Así como corrí, doblé para la izquierda, me tiré a una casa, me quedé ahí en el fondo, me vino a rescatar mi guacha, imaginate", respondió el otro.

En otro registro, dos ladrones acuerdan reunirse para entrar a una casa supuestamente deshabitada en Guernica. “Tengo un laburo para ir a hacer, casa sola, todo. Recatate la mochila y recatate unos más, hermano. ¿Querés?”, propone uno de los participantes, que menciona que el dato sobre la vivienda fue aportado por un sobrino del dueño, quien se encontraba de viaje en Brasil. “Llevá un compañerito tuyo, si querés”, le insiste el organizador a su cómplice.

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Otras escuchas muestran cómo la banda organizaba la fuga y discutía estrategias para mover los vehículos robados y evitar que fueran hallados. “Vamos para ahí, doblá. Vamos a revisarla, le sacamos foto y después la llevamos. Hasta que salte, amigo, no van a saber ni dónde está la Jeep”, señala uno de los interlocutores, en referencia a una camioneta sustraída. Los barrios de Villa Celina y Tapiales aparecen mencionados como sitios utilizados para esconder autos y autopartes.

Según fuentes policiales, en la investigación se identificó a siete acusados de integrar el grupo delictivo: Braian (27), Lucas (23), Axel (16), Lucas (28), Nicole (22), Mauricio (23) y Dylan (23). Otros cuatro quedaron aprehendidos por delitos como encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego: Brisa (19), Mirko (18, indocumentado), Micaela (31) y Miguel (50).

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En tanto, el presunto líder de la banda, Román Ramírez, permanece prófugo.

Durante los operativos se secuestraron tres pistolas calibre 9 mm con cincuenta municiones, una pistola calibre .45 con cargador y seis municiones, un kit Roni para conversión de arma corta, una barra de fuerza, una barreta, una picana eléctrica, pasamontañas, guantes, elementos de cobertura facial y 20 teléfonos celulares.

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También se halló un dron (vehículo aéreo no tripulado) y diversos vehículos, motores y autopartes presuntamente vinculados a los robos.