Violenta amenaza en una escuela de Haedo: enviaron una bala dentro de un sobre dirigido a los directivos

La escuela de Haedo donde se denunció el hecho

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Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires intervino este viernes en la Escuela Cristo Obrero de la localidad de Morón, tras el hallazgo de un sobre con una munición y una nota intimidatoria dirigida a los directivos del establecimiento.

El hecho ocurrió cerca de las 6:45 de la mañana, cuando una integrante del personal de limpieza encontró el paquete debajo de la puerta principal y notificó de inmediato a la directora de la escuela.

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Según fuentes policiales consultadas por Infobae, la nota exigía la suspensión de los viajes de egresados programados para la próxima semana, bajo amenaza de consecuencias si no se acataba el requerimiento.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 07 de Morón tomó intervención tras la denuncia presentada por el personal policial, que acudió a la escuela tras un llamado al 911. La directora relató a las autoridades que el sobre estaba dirigido a las autoridades escolares y que en su interior había una munición junto al mensaje intimidatorio.

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El sobre contenía una bala y una nota que advertía sobre posibles represalias si los viajes de egresados no eran suspendidos.

Los investigadores iniciaron las diligencias de rigor para preservar la prueba y relevar las cámaras de seguridad de la zona. El equipo de la Comisaría de la Mujer (CPM) y personal de investigaciones trabajan en la recopilación de testimonios y en la búsqueda de indicios que permitan identificar a los responsables.

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De acuerdo con los procedimientos habituales en estos casos, el MPF dispuso el análisis de la munición y de la carta para detectar posibles rastros o huellas.

Asimismo, la Escuela Cristo Obrero suspendió momentáneamente todas las actividades extraescolares y reforzó las medidas de seguridad en el ingreso y egreso de los alumnos. Por otro lado, la comunidad educativa expresó preocupación por el episodio y los padres solicitaron mayor presencia policial en las inmediaciones del establecimiento.

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El caso quedó caratulado como intimidación pública, y la causa avanza bajo la órbita de la UFI N°7 de Morón.