Gustavo Quinteros dejará de ser el entrenador de Independiente tras la categórica derrota ante Atlético Tucumán

Gustavo Quinteros durante la derrota 0-4 ante Atlético Tucumán (Fotobaires)

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Independiente le pondrá punto final al ciclo de Gustavo Quinteros como entrenador tras la dura eliminación en la Copa Argentina y la posterior conferencia de prensa que encabezó. La directiva tuvo una reunión durante la mañana de este jueves para debatir sobre los pasos a seguir y se determinó prescindir de los servicios del DT de 61 años, que viene de firmar tres caídas en fila y tenía vínculo firmado hasta finales de este año. Según le confirmaron a Infobae, la decisión está tomada más allá de que ahora restará resolver los términos de su salida.

“Fue una derrota muy dura, nos hace mucho daño. Como entrenador me da vergüenza. Asumo toda la responsabilidad que me corresponde. Le quiero pedir disculpas a la gente, es algo que no se nos pasaba por la cabeza”, afirmó luego del partido ante los tucumanos. Aunque algunas otras frases encendieron las alarmas en el mundo Rojo: “Yo, al menos como entrenador, siempre cumplo con mis contratos. Ni se me pasa por la cabeza irme. Salga último o primero, nunca voy a abandonar antes. Jamás”. “Ni los jugadores ni nosotros como cuerpo técnico somos totalmente responsables de una continuidad de fracasos en un club grande como Independiente”, agregó ante los medios, donde también reclamó porque “no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar”.

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El Rojo contrató al arquero Santiago Mele (debutó en el 0-4 contra Atlético Tucumán) y a Maximiliano Meza (fue reemplazado por el juvenil Felipe Tempone en el complemento de este último encuentro). Además, firmó a Imanol Machuca, pero recién podrá jugar en noviembre por una suspensión que acarrea.

Quinteros llegó en septiembre del año pasado y tenía contrato vigente hasta finales de este año

El ciclo de Quinteros duró apenas 10 meses. Llegó al club el 19 de septiembre de 2025 antes de tener su estreno en el clásico con Racing que terminó en empate sin goles una semana más tarde. A lo largo de los 328 días de su gestión, disputó 32 partidos entre el Apertura, Clausura y Copa Argentina: ganó 14 encuentros, empató 8 y perdió 10.

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Quedó afuera en octavos de final del Apertura contra Rosario Central y se marchó recientemente de la Copa Argentina con una categórica derrota ante Atlético Tucumán 0-4. Previamente, venció a Racing en el clásico que disputó en el Estadio Libertadores de América.

Sin presencias en torneos internacionales y afuera de la Copa Argentina, el Rojo sólo podrá enfocarse este año en el Clausura y en soñar con clasificar a algún certamen continental del próximo año a través de la Tabla Anual. La dupla de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio (a cargo de la Reserva) tomará el control del equipo en el partido del próximo lunes 17 de agosto ante Lanús como visitante por la 5ª jornada del Clausura, pero la directiva tiene un problema extra para definir al nuevo DT: antes de fin de año se deben celebrar las elecciones presidenciales para elegir al próximo presidente de la institución de Avellaneda.

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El ciclo de esta directiva se inició en octubre de 2022 con el triunfo de la lista que encabezó Fabián Doman, quien renunció en abril de 2023 al cargo en medio de diferencias con sus pares dirigenciales. En el inicio, se tomó la decisión de terminar con el ciclo de Julio César Falcioni en el banco de suplentes y se designó al ex ayudante de campo Ariel Holan y del propio Quinteros, Leandro Stillitano, en su lugar.

En marzo de 2023, la experiencia de Stillitano llegó a su fin. En medio de la controversia dirigencial, con un interinato de Pedro Monzón en el medio, Néstor Grindetti asumió el cargo de presidente y eligió al Ruso Ricardo Zielinski. Apenas cuatro meses más tarde, el Ruso se marchó y Carlos Tevez llegó en su puesto. El Apache tampoco pudo tener un ciclo extenso y firmó su despedida en mayo de 2024, para darle paso a un interinato de Hugo Tocalli.

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Julio Vaccari tuvo el paso más largo de esta dirigencia con un trabajo que comenzó a mediados de 2024 y finalizó con su renuncia en septiembre de 2025. Días más tarde, luego de que la dupla Matheu-Tuzzio dirigiera un partido del certamen, desembarcó Quinteros.

Más allá de que suenan ahora apellidos como los de Omar De Felippe y Ruben Darío Insua –entre tantos otros– como posible sustitutos en los primeros minutos posteriores a la decisión de terminar con el ciclo Quinteros, la realidad es que los popes de la directiva deberán tomarse el tiempo suficiente para evaluar los pasos a seguir: contratar un nuevo entrenador con los comicios asomándose en el horizonte, acordar con los otros espacios políticos un nombre de consenso u optar por un ciclo de internato que cierre la acción en el Clausura.

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Por lo pronto, en el plano futbolístico, Independiente tiene un desafío que podría cambiar su 2027 a nivel deportivo pero también económico. Con 6 puntos en 4 fechas, la entidad de Avellaneda está hoy en día entre los ocho equipos que clasificarían a octavos de final del Clausura aunque restan todavía 12 jornadas. Lo más importante para el Rojo, al fin de cuentas, está en la Tabla Anual: suma 30 unidades y figura 9°, con chances reales de sacar un pase a la Copa Sudamericana pero también con posibilidades matemáticas incluso de batallar por retornar a la Libertadores tras nueve años.

Los ganadores del Apertura (Belgrano), Clausura y Copa Argentina irán a la Copa Libertadores junto con los tres primeros de la Tabla Anual (excluyendo a estos campeones). Los seis boletos para la Sudamericana serán repartidos entre los ubicados del 4° al 9° puesto del conteo general, extendiendo el listado si alguno de los tres campeones mencionados previamente aparecen entre los nueve lugares de privilegio en la tabla.

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En relación a las elecciones, todavía no hay fecha definida ni candidatos más allá de los rumores en torno a distintas figuras: primero se debe llamar a la Asamblea previa. El Estatuto de Independiente establece que la fecha de los comicios “no deberá exceder de 90 días de la celebración de la Asamblea Ordinaria de Representantes”. Al mismo tiempo, “previo a todo comicio, la Comisión Directiva procederá a levantar un padrón provisorio con los asociados con derecho a voto, el que deberá estar impreso con una anticipación no inferior a cuarenta y cinco (45) días de la fecha de la Convocatoria a elecciones”. Por lo que primero deben cumplirse estos pasos para definir la fecha de la votación y se debe notificar a las Agrupaciones involucradas “no menos de 30 días de anticipación a la fecha señalada para los comicios”.

TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y ANUAL