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Nicole Kidman confiesa que estaba dispuesta a “tirar su carrera por la borda” al casarse con Tom Cruise: “Nos enamoramos con locura”

La actriz repasó su primer matrimonio y las advertencias que recibió por casarse tan joven

Tom Cruise
La actriz aseguró que ella y Tom Cruise se enamoraron profundamente y que esa fue la principal razón por la que decidió casarse tan joven (Photo by S. Granitz/WireImage)
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Nicole Kidman volvió a poner en perspectiva a uno de los capítulos más mediáticos de su vida: su matrimonio con Tom Cruise. A los 59 años, la actriz recordó en una entrevista con British Vogue las razones que la llevaron a casarse con la estrella de Top Gun cuando apenas entraba a sus veintes.

“Sí, me casé muy joven”, reconoció Kidman. “De repente tenía 22, 23 años y tenía a este enorme esposo, una estrella de cine, pero todo parecía completamente natural”. La actriz conoció a Cruise durante el rodaje de Days of Thunder, en 1990, y la pareja contrajo matrimonio ese mismo año, en Nochebuena. La relación se extendió durante más de una década y terminó en divorcio en 2001. Durante su matrimonio adoptaron a Isabella y Connor.

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Kidman explicó que la decisión de casarse estuvo marcada por la intensidad de sus sentimientos. “Nos enamoramos con locura y fue así de simple”, recordó. Por ello, tampoco prestó mucha atención a los comentarios que recibía de su entorno.

“Recuerdo que la gente me decía: ‘Mira, esto realmente va a afectar tu carrera’”, relató. “Yo decía: ‘No me importa. Estoy enamorada. Quiero estar casada’”.

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Sin embargo, después de contraer matrimonio, comenzó a ser identificada públicamente como la “esposa” de Cruise, algo que, según recordó, parecía confirmar los temores que le habían expresado. “Ellos decían: ‘¿Ves? Te lo dijimos’. Y yo decía: ‘¿Y qué? ¿Se suponía que no debía casarme con el hombre que amo? Por supuesto que tiraría mi carrera por la borda. No me importa’”, afirmó.

Tom Cruise
Pese a las advertencias, la actriz afirmó que en aquella etapa de su vida no estaba dispuesta a poner su profesión por encima del amor. (Vinnie Zuffante)

Con el paso de los años, la trayectoria profesional de Kidman tomó un rumbo diferente al que aquellas advertencias podían hacer prever. Tras su divorcio de Cruise, la actriz alcanzó algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos Moulin Rouge!

Un segundo matrimonio y otra separación

Después de su divorcio de Cruise, Kidman volvió a casarse. En 2006 contrajo matrimonio con el cantante de música country Keith Urban, con quien tuvo dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret. La relación duró 19 años, hasta su separación en 2025. El divorcio quedó finalizado en enero de 2026.

En su conversación con British Vogue, la actriz evitó entrar en detalles sobre la ruptura, pero sí habló sobre la experiencia de afrontar nuevamente una separación bajo el escrutinio público. Cuando le preguntaron si haber atravesado un divorcio tan mediático como el de Cruise le había servido para afrontar el actual, respondió: “Todo es nuevo. ¡Cada vez!”.

Keith Urban and actress Nicole Kidman
La actriz reconoció que haber atravesado un divorcio anteriormente no hizo que su reciente separación de Keith Urban resultara más sencilla (REUTERS/Mike Segar)

Mientras procesa esa nueva etapa, la actriz explicó que suele tomar decisiones desde las emociones y no desde un análisis excesivo. “Soy mucho más emocional y me dejo llevar por el corazón. Simplemente digo: ‘Está bien, ¿qué siento aquí? Lo intentaré’”, señaló.

También reconoció que su vida actual no es la que había imaginado. “No esperaba esto. Tenía una visión diferente de cómo iba a ser mi vida, pero esto es lo que es ahora”, afirmó. “Haces todos estos planes y tienes todas estas ideas de cómo será todo y luego… no es así. Tienes que ajustarte. Te adaptas. El futuro es completamente desconocido para mí ahora mismo”.

Pese a la incertidumbre, Kidman aseguró que no pretende cerrarse al amor. “Seguir adelante, aceptar el amor, mantener el corazón abierto y las posibilidades”, explicó al describir la manera en que quiere afrontar este momento

La actriz también admitió que hubo un momento en el que se sintió “muy asustada y profundamente vulnerable”, pero que ahora prefiere avanzar “con una enorme cantidad de esperanza”.

La actriz admitió que la vida que imaginaba para esta etapa terminó siendo diferente y que ahora debe adaptarse a una realidad que no había previsto (REUTERS/Caroline Brehman)
La actriz admitió que la vida que imaginaba para esta etapa terminó siendo diferente y que ahora debe adaptarse a una realidad que no había previsto (REUTERS/Caroline Brehman)

Sus declaraciones llegan después de que en julio surgieran rumores sobre un posible vínculo con Michael Reinstein, inversionista de capital privado. Ambos fueron vistos juntos en Italia, donde conversaron y pasaron tiempo cerca de la piscina de un hotel. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado la naturaleza de su relación.

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