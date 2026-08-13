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Aryna Sabalenka fue tapa de una reconocida revista: la muerte de su ex pareja, las redes “terapéuticas” y el día que perdió el control

La número 1 del mundo de la WTA apareció en la portada de Time y expuso detalles de su vida personal y deportiva

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka habló de temas íntimos con la revista Time (@arynasabalenka)
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Aryna Sabalenka atraviesa un momento particular de su carrera. A pesar de ser la número 1 del ranking de la WTA, viene de quedar eliminada de manera temprana en Wimbledon y en el Másters de Toronto, uno de los grandes torneos que restan en el final de la temporada con el US Open como uno de sus objetivos principales. Más allá de su presente, la mejor raqueta del circuito femenino es portada de la prestigiosa revista Time y habló de muchos temas relacionados al tenis y de su intimidad.

En la entrevista que concedió, Sabalenka mostró otro costado de su vida, más allá de lo que muestra en sus redes sociales o lo graciosa que se presenta incluso durante los torneos de los que es parte en sus giras por el mundo. Expuso el lado más vulnerable de una carrera atravesada por el dolor personal, la presión y una búsqueda deliberada de legado.

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Uno de los pasajes más conmovedores de la nota aparece cuando abordó la muerte de su ex pareja, Konstantin Koltsov, fallecido en marzo de 2024. Lejos de correrse del circuito, Sabalenka explica que eligió seguir jugando porque encontró en el tenis una forma de sostenerse anímicamente. “El tenis realmente me salvó de la depresión”, aseguró. “Solo intentaba centrarme en entrenar, para pasar menos tiempo sola con mis pensamientos. Lloraba mucho en los entrenamientos. Fue un momento muy duro en mi vida”, agregó.

Portada de la revista TIME. Aryna Sabalenka con pelota de tenis, anillo, collar y pendientes. Títulos: 'TOUR DE FORCE', 'THE POWER OF ARYNA SABALENKA'
La tenista Aryna Sabalenka aparece en la portada de la revista TIME de septiembre de 2026 (Instagram/@time)

Otro de los tópicos que se destacaron durante la charla con el periodista Sean Gregory fue el impacto que tuvo la invasión de Rusia a Ucrania sobre su carrera deportiva. Como tenista bielorrusa, Sabalenka quedó en medio de un clima de enorme tensión dentro del circuito, atravesado por sanciones, rechazos y hostilidad. Ella misma cuenta que recibió agresiones verbales de parte de entrenadores ucranianos: “Algunos entrenadores ucranianos me decían cosas realmente, realmente, realmente crueles. No quiero repetirlas. Fueron terribles. Me afectó mentalmente, lloraba histéricamente”. Aunque evitó profundizar en su posición respecto del régimen de Alexander Lukashenko, sí dejó en claro su rechazo al conflicto: “Nadie lo hace. Es tan obvio”, dice al referirse a la guerra y a su deseo de paz.

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Ese contexto, según ella misma reconoce, también tuvo consecuencias directas sobre su rendimiento. La entrevista vinculó esa presión emocional con la profunda crisis que sufrió con el saque en 2022, cuando acumuló una cifra inusualmente alta de dobles faltas. “Mi ritmo cardíaco se elevaba muchísimo y no podía respirar normalmente”, recuerda. “Perdí totalmente el control. Tenía que jugar sin saque”.

Más allá de profundizar en su intimidad, el artículo también presenta a una Sabalenka que piensa en cómo quiere ser recordada una vez terminada su carrera. Y allí aparece una definición de sí misma tan clara como consistente con el resto del perfil: “Quiero ser recordada como una luchadora en la pista, pero muy genial y divertida fuera de ella”, afirmó. “Creo que es muy importante que los niños entiendan que hay que equilibrar. No tienes que estar completamente, completamente enfocado en tus sueños. Un día te pueden destruir”, sumó en la misma línea.

Aryna Sabalenka
Sabalenka mostra su intimidad en las redes sociales (@arynasabalenka)

Además de ser una de las mejores jugadoras del circuito, Sabalenka sobresale en el mundo de las redes sociales por su forma de comunicar. La tenista no tiene problemas en mostrar su costado íntimo para sus millones de seguidores. “Publicar me resulta terapéutico. Simplemente te olvidas de todo. Intentas bailar, mover el cuerpo… es como una pequeña escapada”, relató. Al mismo tiempo que dejó en claro que, a pesar de aparecer tomando tragos, ella es consciente de ser la figura pública que es. “Tomé un par de copas. Bailé un poco, me olvidé del tenis durante un par de días. Pero nunca me emborracho”.

Acto seguido, dejó un mensaje para los que son críticos de ese perfil que tiene y que la hace alguien particular dentro del circuito, tanto femenino como masculino. “A veces entro a sus perfiles para ver lo perfectos que son. Y pienso: ‘Tío, soluciona tus propios problemas antes de meterte en la vida de los demás’”, declaró en la revista Time.

Por último, también tocó un tema sensible para ella. Sabalenka recordó a su padre Sergey, quien falleció inesperadamente de meningitis a los 43 años. “Empezamos a acercarnos, como amigos”, dijo, para luego remarcar que sería vital tenerlo en su entorno para ayudarla en esos instantes donde parece que nada funciona. “Él sería la persona que realmente me ayudaría a retomar el rumbo cuando las cosas no salieran bien”, concluyó.

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