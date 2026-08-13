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33 años después de su salida, Ritchie Blackmore volvió a tocar junto a Deep Purple en un histórico concierto

El guitarrista de 81 años se reunió con la banda para tocar el icónico tema “Smoke on the Water”

El reencuentro entre Ritchie Blackmore y Deep Purple ocurrió en el Jones Beach Theater de Wantagh ante miles de seguidores del rock clásico (Instagram/@q1043)

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Ritchie Blackmore regresó al escenario con Deep Purple por primera vez en 33 años para interpretar “Smoke on the Water”, en lo que fue uno de los reencuentros más esperados del rock clásico.

El momento ocurrió la noche del miércoles en el Jones Beach Theater de Wantagh, Nueva York, ante miles de seguidores que, en su mayoría, tenían escasa esperanza de presenciar alguna vez esa imagen.

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El guitarrista de 81 años, cofundador de la banda en 1968, había abandonado la formación en 1993 tras una ruptura con sus compañeros que pareció definitiva.

La distancia fue tan grande que Blackmore ni siquiera asistió a la inducción del grupo al Rock and Roll Hall of Fame en 2016, luego de que la alineación vigente le comunicara que no habría ningún tipo de reunión, ni siquiera para una actuación puntual en la ceremonia.

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La chispa que encendió el reencuentro partió del propio músico. En una transmisión en vivo con su esposa, la cantante Candice Night, Blackmore contó que le envió un mensaje al vocalista Ian Gillan —quien reside actualmente en Portugal— para sondear la posibilidad de subir al escenario en uno de los conciertos de la gira.

Ritchie Blackmore volvió tocar junto a Deep Purple después de 33 años
Ritchie Blackmore regresó al escenario con Deep Purple después de 33 años para tocar "Smoke on the Water" en Nueva York (AP/Captura de video)

“Le dije: ‘¿Cómo te sentirías si subiera solo para un encore, una canción? No quiero entrometerme’”, relató. Gillan llevó la propuesta al resto de la banda y obtuvo el visto bueno.

La transmisión, que se suponía confidencial, se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores del rock clásico.

Ritchie Blackmore anunció el encuentro con algo de ironía: “Es un secreto y no quiero que nadie lo sepa, pero probablemente voy a subir a hacer un encore con Deep Purple. Pero no se lo cuenten a nadie”, dijo ante su audiencia digital.

El guitarrista explicó que quiso dar aviso con al menos 24 horas de anticipación para que quienes llevaban décadas esperando ese momento pudieran intentar llegar a Nueva York a tiempo.

La confirmación visual llegó poco antes del show, cuando Candice Night publicó en sus redes sociales una fotografía de Blackmore junto a los integrantes de Deep Purple en el backstage, acompañada de la frase: “Esto me calienta el corazón”.

Ian Gillan recibió de Ritchie Blackmore la propuesta de sumarse a un encore con Deep Purple y el resto del grupo aprobó la idea (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)
Ian Gillan recibió de Ritchie Blackmore la propuesta de sumarse a un encore con Deep Purple y el resto del grupo aprobó la idea (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

Sobre el escenario, Gillan presentó a su antiguo compañero con una anécdota: “Hace un par de días recibí una carta de este hombre que decía: ‘Solo vivo a la vuelta de la esquina. ¿Les molesta si vengo a tocar con ustedes?’”, narró el cantante ante el público.

Acto seguido, los acordes de “Smoke on the Water” llenaron el recinto, con Ian Gillan cantando parte del tema con el brazo sobre el hombro de Ritchie Blackmore. Al finalizar, el vocalista le agradeció ante la multitud: “Fue un verdadero placer. Te veo en el bar”.

El regreso no estuvo exento de dificultades físicas. Blackmore reconoció en el podcast que lleva 25 años sin tocar música de rock, dedicado a la guitarra acústica junto a Blackmore’s Night, el proyecto que comparte con su esposa.

“Cambié las cuerdas de mi Stratocaster, algo que no había hecho en más de 25 años. Es bastante aterrador”, admitió. Además, reveló que debió recibir una inyección de corticoides en la zona lumbar para poder mantenerse de pie en el escenario, dado que padece cuatro hernias discales. Junto a su posición habitual, la organización dispuso un taburete como medida de precaución.

Deep Purple sigue su gira mundial de 2026 con "Splat!", mientras Simon McBride mantiene su lugar y Blackmore participó solo en la canción final (EFE/ Juanjo Martin)
Deep Purple sigue su gira mundial de 2026 con "Splat!", mientras Simon McBride mantiene su lugar y Blackmore participó solo en la canción final (EFE/ Juanjo Martin)

El momento no pasó inadvertido para quienes siguieron el concierto a distancia. Los conductores del podcast Metal Voice, Perrin Wolfson y Jimmy Kay, que retransmitieron en directo el final del show a la espera de confirmación, proclamaron al recibir las primeras imágenes: “La historia acaba de escribirse. Siento que acabamos de caminar en la luna”.

Deep Purple continúa su gira mundial en apoyo de su álbum Splat!, de 2026, con fechas programadas hasta noviembre en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

El guitarrista actual del grupo, Simon McBride, no fue desplazado por el regreso de Ritchie Blackmore, quien participó únicamente en la canción de cierre.

El propio Blackmore reconoció las capacidades de su sucesor: “Espero poder competir con el guitarrista de Deep Purple. Tiene amplificadores muy grandes detrás de él... Es un guitarrista muy bueno”.

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