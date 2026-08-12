Atlético Tucumán e Independiente se juegan un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina en Rosario: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán e Independiente se enfrentan este miércoles desde las 19:15 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El árbitro designado para el partido es Facundo Tello. El encuentro se podrá ver en vivo por TyC Sports. El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor de Aldosivi vs Independiente Rivadavia. Los dos equipos llegan al partido con realidades distintas en el Torneo Clausura. El Decano atraviesa una campaña irregular: suma apenas cinco puntos en cuatro fechas, con un triunfo, dos empates y una derrota, y necesita del torneo copero para sostener el ritmo competitivo. Independiente, por su parte, acumula seis unidades tras arrancar con victorias ante Estudiantes y Newell’s, aunque cayó en sus últimas dos presentaciones ante Vélez y Platense. En la Copa Argentina, ambos llegaron a esta instancia tras superar sus respectivos cruces de dieciseisavos. Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres, mientras que el Rojo derrotó 2-0 a Unión. Ambos equipos buscarán el tercer triunfo para avanzar a los cuartos de final. El historial entre los dos clubes en la era profesional inclina la balanza hacia el lado tucumano. En 30 enfrentamientos, el Decano acumula 13 victorias, contra 12 del Rojo y 5 empates. En la Copa Argentina específicamente, los antecedentes están igualados: Atlético Tucumán ganó 2-1 en la edición 2017, e Independiente se impuso 1-0 en 2022. El último cruce entre ambos en el Clausura 2025 terminó 3-0 a favor de Independiente, con goles de Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Felipe Loyola en el estadio Libertadores de América. Probables formaciones: Atlético Tucumán: Luis Ignacio Ingolotti; Leonel Di Placido, Clever Ferreyra, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Julián Fernández, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola; y Alexis Canelo DT: Julio César Falcioni. Independiente: Rodrigo Rey o Santiago Mele; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Maximiliano Meza, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros. Árbitro: Facundo Tello. Hora: 19:15 Estadio: Marcelo Bielsa. TV: TyC Sports. ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA