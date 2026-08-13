Conmoción en el mundo del golf por la muerte de Jessica Bang a los 18 años tras desplomarse en un torneo en Bangkok

La golfista Jessica Bang perdió la vida a los 18 años

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La familia de Jessica Bang, joven promesa del golf australiano, confirmó a 7News la noticia que conmocionó al deporte: la deportista de 18 años falleció en un hospital de Bangkok, Tailandia, tras sufrir una hemorragia cerebral. La información fue ratificada por sus familiares y por las principales organizaciones del golf en Australia.

Bang fue internada a comienzos de agosto en el Hospital Synphaet Ramintra de Bangkok, después de desplomarse repentinamente mientras se encontraba en la ciudad para disputar el Torneo de Clasificación Internacional del KLPGA Tour. Según detalló 7News, la golfista fue sometida a una cirugía de emergencia y permaneció conectada a un respirador artificial. Su familia, con miembros en Sídney y Corea del Sur, acompañó el proceso hasta el fallecimiento.

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La noticia impactó en la comunidad del golf australiano. Golf NSW expresó en un comunicado: “En Golf NSW lamentamos profundamente el fallecimiento de Jessica Bang. Fue en Moss Vale, en febrero de este año, donde Jessica consiguió su primer título profesional, al ganar el evento clasificatorio regional del Ford Women’s NSW Open 2026, uno de los varios eventos de Golf NSW en los que participó este año. Era una golfista con mucho talento y un futuro brillante por delante, y era muy apreciada por su amabilidad tanto dentro como fuera del campo de golf. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos de Jessica y todos los miembros de la comunidad del golf que tuvieron el privilegio de conocerla o verla jugar. La echaremos mucho de menos”.

Su familia hizo una publicación en el sitio GoFoundMe

El WPGA Tour de Australasia también se pronunció, de acuerdo con lo publicado por 7News: “El WPGA Tour de Australasia y la comunidad del golf australiano en general lamentan profundamente el fallecimiento de la joven miembro del Tour, Jessica Bang, en Tailandia. Jessica era una joven promesa excepcional que causó una gran impresión en su corta trayectoria en el circuito, ganando el evento clasificatorio regional del Ford Women’s NSW Open en Moss Vale en febrero, en tan solo su quinta participación como profesional. Se había ganado su plaza en el WPGA Tour a través de la Escuela de Clasificación a finales de 2025, tras una destacada carrera como amateur. Todos los que formamos parte del WPGA Tour de Australasia y de la comunidad del golf australiano en general acompañamos a la familia, los amigos y todos los que conocieron y amaron a Jessica en este momento tan difícil con nuestros pensamientos y oraciones”.

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El ascenso de Bang fue vertiginoso tras convertirse en profesional en noviembre de 2025. En febrero de 2026, se adjudicó el Campeonato Regional Ford de Nueva Gales del Sur, celebrado en Moss Vale, con su madre como caddie. En la ronda final, registró una tarjeta de 65 golpes, ocho bajo par, y estableció un nuevo récord del campo. “Estoy tan feliz que no puedo expresarlo con palabras”, declaró tras ese triunfo, según relató 7News. “Todavía no me lo creo. No me lo esperaba para nada, ¡qué sorpresa!”.

Durante su hospitalización en Tailandia, la familia de Bang inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos médicos y organizar su traslado a Australia. La familia, a través de sus primas Summer y Amelia, explicó en la página: “Nos llamamos Summer y Amelia, y estamos intentando recaudar fondos para nuestra prima Jessica Bang, de 18 años, que ha sufrido una hemorragia cerebral devastadora mientras se preparaba para un torneo de golf en Bangkok, Tailandia”.

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“Jessica es una atleta prometedora que recientemente se clasificó para comenzar su temporada de debut en la WPGA/KLPGA. Ganó el Campeonato Regional Ford de Nueva Gales del Sur, celebrado en Moss Vale, Nueva Gales del Sur, Australia, en febrero de 2026, y ha demostrado un futuro brillante en el golf, ganándose el apodo de ‘Rookie Bang’. El 1 de agosto de 2026, Jessica se desplomó repentinamente y fue trasladada al Hospital Synphat Ramintra en Bangkok, donde fue sometida a una cirugía cerebral de emergencia. Actualmente se encuentra con soporte vital en la UCI y estamos recaudando fondos para su traslado de regreso a casa. Su familia desea llevarla de vuelta a casa para que esté rodeada de sus seres queridos y su comunidad mientras se recupera. Cada donación se destinará a cubrir sus elevados gastos médicos y su repatriación, que requerirá un avión especial con equipo de cuidados intensivos. Ante todo, les pedimos que tengan a Jessica y a su familia presentes en sus pensamientos y oraciones. ¡Gracias por su generosidad y apoyo!”, remarcaron.

La golfista Jessica Bang había obtenido su tarjeta profesional en 2025

Este jueves, la familia comunicó la noticia del fallecimiento en la misma plataforma: “Queremos agradecerles a todos por su inmenso apoyo y buenos deseos. Lamentablemente, Jessica falleció esta mañana, 13 de agosto de 2026, en el Hospital Synphaet Ramintra de Bangkok, Tailandia, a las 7:20 a. m., hora local. Estamos profundamente apenados por esta noticia. Sin embargo, queremos seguir recordando a Jessica y celebrar sus logros, su pasión y su dedicación al golf. Como sus primos, siempre atesoraremos el tiempo y los recuerdos que compartimos con Jessica. Su sentido del humor, junto con su personalidad alegre y vibrante, siempre serán recordados y apreciados por nuestra familia. Los fondos que hemos recaudado se entregarán a sus padres para ayudarles a sufragar sus gastos médicos. Una vez más, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que han apoyado a Jessica y a nuestra familia durante este momento tan difícil. Gracias, Verano y Amelia”.

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Hasta el momento del cierre de la publicación, la familia había recibido 302 donaciones por un total de 36.981 dólares.

Comunicados oficiales publicados por la familia en GoFundMe

Nos llamamos Summer y Amelia, y estamos intentando recaudar fondos para nuestra prima Jessica Bang, de 18 años, que ha sufrido una hemorragia cerebral devastadora mientras se preparaba para un torneo de golf en Bangkok, Tailandia.

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Jessica es una atleta prometedora que recientemente se clasificó para comenzar su temporada de debut en la WPGA/KLPGA. Ganó el Campeonato Regional Ford de Nueva Gales del Sur, celebrado en Moss Vale, Nueva Gales del Sur, Australia, en febrero de 2026, y ha demostrado un futuro brillante en el golf, ganándose el apodo de “Rookie Bang”.

El 1 de agosto de 2026, Jessica se desplomó repentinamente y fue trasladada al Hospital Synphat Ramintra en Bangkok, donde fue sometida a una cirugía cerebral de emergencia. Actualmente se encuentra conectada a un respirador artificial en la UCI y estamos recaudando fondos para su traslado de regreso a casa. Su familia desea llevarla de vuelta a casa para que esté rodeada de sus seres queridos y su comunidad mientras se recupera.

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Cada donación se destinará a cubrir sus elevados gastos médicos y su repatriación, que requerirá un avión especial con equipo de cuidados intensivos. Ante todo, les pedimos que tengan a Jessica y a su familia presentes en sus pensamientos y oraciones. ¡Gracias por su generosidad y apoyo!

ACTUALIZACIÓN 13 de agosto:

Queremos agradecerles a todos por su inmenso apoyo y buenos deseos. Lamentablemente, Jessica falleció esta mañana, 13 de agosto de 2026, en el Hospital Synphaet Ramintra de Bangkok, Tailandia, a las 7:20 a. m., hora local.

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Estamos profundamente apenados por esta noticia. Sin embargo, queremos seguir recordando a Jessica y celebrar sus logros, su pasión y su dedicación al golf.

Como sus primos, siempre atesoraremos el tiempo y los recuerdos que compartimos con Jessica. Su sentido del humor, junto con su personalidad alegre y vibrante, siempre serán recordados y apreciados por nuestra familia.

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Los fondos que hemos recaudado se entregarán a sus padres para ayudarles a sufragar sus gastos médicos.

Una vez más, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que han apoyado a Jessica y a nuestra familia durante este momento tan difícil.

Gracias,

Verano y Amelia