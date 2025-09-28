Deportes

Racing recibirá a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Costas viene de avanzar en la Copa Libertadores, mientras que en el Rojo debutará Gustavo Quinteros como DT. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports a las 15.15

Guardar
14:05 hsHoy

Posibles formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

14:04 hsHoy

A qué hora jugarán Racing-Independiente:

El clásico de Avellaneda se pondrá en marcha a las 15.15 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez

14:03 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura que jugarán Racing e Independiente.

Racing recibe a Independiente
Racing recibe a Independiente

Temas Relacionados

Racing ClubIndependienteTorneo ClausuraLiga Profesional de Fútbol

Últimas noticias

Una pelea de exhibición terminó en escándalo en Brasil: la agresión que recibió una estrella de UFC en medio de una batalla campal

Wanderlei Silva se enfrentó al ex campeón mundial de boxeo Popó Freitas en San Pablo en una velada que fue un caos

Una pelea de exhibición terminó

Red Bull podría revolucionar el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para 2026 con la llegada de un piloto de McLaren

A la espera de definir al compañero de Max Verstappen en la próxima temporada, la empresa austríaca busca opciones en el mercado también para su equipo satélite

Red Bull podría revolucionar el

El brutal nocaut que sufrió un luchador en una pelea de boxeo sin guantes

Jonny Graham venció a Navid Mansouri y se quedó con el cinturón de peso ligero británico

El brutal nocaut que sufrió

Conmoción por la trágica muerte de un gimnasta de 19 años tras sufrir una caída fatal durante un entrenamiento

El indonesio Naufal Takdir Al Bari era un atleta de proyección en su país y soñaba con clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Conmoción por la trágica muerte

Argentina enfrentará a Cuba en su estreno por el Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La Albiceleste chocará contra su par cubano por la primera fecha del Grupo D, zona también integrada por Italia y Australia. Desde las 20 con transmisión de DSports y Telefe

Argentina enfrentará a Cuba en

ÚLTIMAS NOTICIAS

El incómodo momento de Sofía

El incómodo momento de Sofía Zámolo por el comentario de Mirtha Legrand sobre el nombre de su hija: “No digo que sea feo...”

Triple femicidio narco: la madre de una de las víctimas puso en duda la autoría de “Pequeño J”

Qué significa soñar con personas fallecidas, según la psicología y la inteligencia artificial

Entre la nostalgia y la fortaleza, el sentido mensaje de Cris Morena para Romina Yan y Mila: “Juntas podemos volar mejor”

Consejos para cargar el smartphone más rápido sin dañar la batería

INFOBAE AMÉRICA

Efemérides 28 de septiembre: se

Efemérides 28 de septiembre: se firma el acta de independencia en México, nace Hilary Duff y muere José José

Kunal Nayyar revela cómo las risas con Simon Helberg marcaron el rodaje de “The Big Bang Theory”

La ciencia desmiente mitos sobre gamers y salud psicológica en relación a los videojuegos

El papa León XIV proclamará “Doctor de la Iglesia” al cardenal inglés John Henry Newman

El papa León XIV expresó su dolor por las víctimas y desaparecidos por los tifones en Asia

DEPORTES

Red Bull podría revolucionar el

Red Bull podría revolucionar el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para 2026 con la llegada de un piloto de McLaren

El brutal nocaut que sufrió un luchador en una pelea de boxeo sin guantes

Conmoción por la trágica muerte de un gimnasta de 19 años tras sufrir una caída fatal durante un entrenamiento

Argentina enfrentará a Cuba en su estreno por el Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

La emotiva reacción del Cholo Simeone tras el gol de Julián Álvarez que sentenció la victoria del Atlético al Real Madrid