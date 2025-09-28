Racing recibirá a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
A qué hora jugarán Racing-Independiente:
El clásico de Avellaneda se pondrá en marcha a las 15.15 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura que jugarán Racing e Independiente.