Racing recibirá a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura que jugarán Racing e Independiente .

El clásico de Avellaneda se pondrá en marcha a las 15.15 y se podrá seguir por la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports . El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez

Últimas noticias

Una pelea de exhibición terminó en escándalo en Brasil: la agresión que recibió una estrella de UFC en medio de una batalla campal Wanderlei Silva se enfrentó al ex campeón mundial de boxeo Popó Freitas en San Pablo en una velada que fue un caos

Red Bull podría revolucionar el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para 2026 con la llegada de un piloto de McLaren A la espera de definir al compañero de Max Verstappen en la próxima temporada, la empresa austríaca busca opciones en el mercado también para su equipo satélite

El brutal nocaut que sufrió un luchador en una pelea de boxeo sin guantes Jonny Graham venció a Navid Mansouri y se quedó con el cinturón de peso ligero británico

Conmoción por la trágica muerte de un gimnasta de 19 años tras sufrir una caída fatal durante un entrenamiento El indonesio Naufal Takdir Al Bari era un atleta de proyección en su país y soñaba con clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028