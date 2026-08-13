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La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz

Aliyah Ortega a dejó clara su postura al comentar una publicación de Instagram que reclamaba más privacidad para la estrella de “Merlina”

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz
Aliyah Ortega defendió a Jenna Ortega tras la viralización de una entrevista con Esquire que desató especulaciones sobre su físico (Instagram)
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Aliyah Ortega salió en defensa de su hermana mayor, Jenna Ortega, tras la ola de especulaciones sobre su físico que detonó una entrevista con Esquire.

La menor de las hermanas Ortega reaccionó en redes sociales a la preocupación de los seguidores de la actriz por su apariencia, luego de que la entrevista publicada el 11 de agosto se viralizara y desatara una cadena de comentarios sobre su peso.

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Cabe destacar que Aliyah no emitió un comunicado formal, pero sí dejó una señal clara: comentó con tres signos de exclamación una publicación de Instagram que pedía a los usuarios que se mantuvieran al margen y dejaran a Jenna en paz.

La publicación, compartida el miércoles en esa red social, exigía a los seguidores que “se ocuparan de sus propios asuntos y dejaran a @jennaortega tranquila”.

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La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz
Una publicación de Instagram pidió dejar a la estrella de "Merlina" en paz y cuestionó las suposiciones sobre su salud a partir de su apariencia (Instagram)

El texto señalaba que los internautas han hecho “suposiciones sobre la salud” de la estrella de Merlina a partir de la entrevista y de las imágenes que la acompañaron, en las que se aprecia una figura notablemente delgada.

“Ella tiene todo el derecho de tomar las decisiones que considere mejores para sí misma sin ser juzgada, discriminada ni sometida a especulaciones innecesarias”, indicaba el mensaje. “A veces, lo más respetuoso que podemos hacer es simplemente darle privacidad a alguien, apoyarlo y dejarlo ser”.

La publicación también aludió a unas declaraciones que Jenna Ortega hizo en la misma entrevista con Esquire, en las que recordó su comportamiento cuando era una niña actriz.

“No pedía ni un sorbo de agua. Podía pasar el día entero sin comer, sin beber, lo que fuera, porque quería con todas mis fuerzas no estar en el camino de nadie”, afirmó la actriz de 23 años al medio.

Y añadió: “Quizás ese fue mi error: no cuidarme realmente”.

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz
El mensaje en redes sociales sostuvo que Ortega tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida sin ser juzgada ni sometida a especulaciones (Instagram)

Ante esas palabras, el texto de Instagram advertía: “No sabemos qué puede estar atravesando, y no deberíamos asumir nada basándonos en apariencias o en unos pocos comentarios de una entrevista. Dejen de preocuparse por su vida personal y de hacerle preguntas intrusivas, innecesarias e inapropiadas. … Simplemente dejen a Jenna sola y permítanle vivir su vida en sus propios términos".

Ni Jenna Ortega ni su familia o su representante se han pronunciado públicamente sobre la controversia.

Las comparaciones con Ariana Grande —quien también ha sido objeto de especulaciones similares sobre su salud y anunció recientemente un paso atrás en su carrera pública— coparon buena parte de los comentarios en la red social X.

“La próxima Ariana Grande”, escribió un usuario. “Estoy genuinamente preocupado por lo que está pasando con esa chica”, sumó otro.

La cantante advirtió públicamente en el pasado que no se puede asumir el estado de salud de una persona solo por su apariencia, y señaló que la figura que el público recordaba con nostalgia correspondía, en realidad, a un periodo poco saludable de su vida.

La hermana de Jenna Ortega reaccionó a la preocupación de sus seguidores por la pérdida de peso de la actriz
Ni Jenna Ortega ni su familia o su representante se pronunciaron públicamente sobre la controversia por los comentarios sobre su peso (Captura de video/Instagram)

La entrevista de Esquire no giraba en torno a la salud de Ortega, sino a su trayectoria. Allí, la actriz habló de sus inicios: a los siete años les dijo a sus padres que quería ser actriz y ellos se rieron.

“Y eso fue la raíz de todo. La motivación. Y nunca paré, porque soy muy terca. Y nunca lo cuestioné”, declaró al medio.

La actriz también recordó que estuvo a punto de abandonar la actuación al terminar sus trabajos infantiles en las series de Disney Channel Atrapada en el medio y Jane the Virgin.

“Sentí que era un buen momento para dejarlo”, explicó en el podcast Big Bro de Kid Cudi en abril. Fue la serie You la que la hizo cambiar de opinión: “Fui al set, lo amé y lo pasé de maravilla. Pensé: ‘No hay manera de que pueda soltar esto’”.

Jenna Ortega protagoniza Merlina, la serie de Netflix que, tras su estreno en 2022, la convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento global.

Jenna Ortega repasó su carrera desde Disney Channel y "You" hasta "Merlina", la serie de Netflix que la convirtió en una figura global (REUTERS/Mike Blake)
Jenna Ortega repasó su carrera desde Disney Channel y "You" hasta "Merlina", la serie de Netflix que la convirtió en una figura global (REUTERS/Mike Blake)

La joven artista recordó la magnitud del fenómeno durante la Comic-Con de Brasil, donde el público llegó a desmayarse. “Sentí como si hubiera un terremoto en el edificio. Simplemente no era normal”, dijo a Esquire.

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