Por primera vez en más de 10 años, cambió el auto argentino más vendido en Brasil

La industria automotriz argentina tuvo en julio un nuevo modelo como el de mayores ventas. Los próximos meses mostrarán si fue un mes aislado o una nueva tendencia.

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Por primera vez en más de diez años, el liderazgo de ventas de vehículos argentinos en Brasil cambió de dueño. Hasta junio, había sido de la pick up Toyota Hilux, pero en julio pasó a ser otra camioneta mediana argentina la dueña del podio: la Ford Ranger.

En cualquiera de ambos casos, el primer puesto es también en la categoría de camionetas medianas en Brasil, un mercado en el que dominan las pick ups compactas, por una amplia diferencia. Tanto es así que la Fiat Strada no solo es el vehículo utilitario más vendido, sino que es también el auto que lidera las estadísticas por sobre los sedanes, hatchbacks y SUV.

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En julio se vendieron 3.402 Ranger y 3.369 Hilux, una diferencia menor de tan solo 33 unidades, que no impacta en el acumulado del año, donde la Toyota sigue adelante con 26.732 unidades contra 20.370 de la Ford.

Pero para comprobar si el resultado de julio entre Ranger y Hilux es un dato aislado o una tendencia, hay que revisar el comportamiento de ambos modelos en ese mercado, el más grande del Sudamérica, y el segundo de todo Latinoamérica después de México en los últimos dos años.

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Esa medida no es caprichosa, sino tiene que ver con que la nueva generación de la Ford Ranger se lanzó en mayo de 2023, momento en que comenzó a recorrer su camino hacia la cima que alcanzó por primera vez el mes pasado.

La Ford Ranger superó a la Toyota Hilux por primera vez en más de 10 años en Brasil.

Así, como la ponderación de ventas de ese año es referencia relativa porque tuvo solo medio ejercicio con impacto de la nueva versión, 2024 es el primer año completo de ambos modelos compitiendo en Brasil.

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Hilux vendió ese año 50.010 unidades contra 38.860 de Ranger, 11.150 unidades de diferencia. En diciembre de 2025, sin embargo, los totales eran de 49.721 a 34.047, la distancia se había ampliado a 15.674 vehículos a favor de Toyota.

Pero el cambio se produjo este año, ya que en el primer trimestre la camioneta de Ford había reducido la distancia otra vez a unas 1.000 unidades por mes, algo similar a lo de 2024, proceso que se profundizó con los últimos meses en los que fueron 800 unidades o menos aún.

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Pero no solo se trató de una suba de la Ford, sino también de una baja de la Toyota. Porque mientras la Ranger tuvo un crecimiento del 15% respecto a junio y de un 9,6% sobre julio de 2025, Hilux cayó un 14% a nivel intermensual y tuvo una caída mucho más abrupta, del 41%, en relación a las ventas del mismo mes en 2025.

El cambio de posiciones se debió a la suba del un 15% de Ranger pero también una baja del 14% de la Toyota Hilux, histórico mejor auto argentino en Brasil.

En Ford aseguran que la suba de ventas es orgánica y no obedece a alguna acción puntual de precios, sino a una constante de crecimiento basada en mucha comunicación.

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La cuota de Ranger en el segmento de pickups medianas de Brasil en 2023 había sido de 16,7%. Para 2024 creció al 22,1%. Y este año, en el acumulado siete meses, ese número creció hasta el 23,6%, pero si se toma solo julio, la participación fué del 25,2%.

Sin embargo, no se quedan conformes con haber llegado un mes a la cima, y en agosto lanzaron un novedoso programa llamado “Compare y compre”, en el que se invita a los usuarios a probar las dos versiones de Ranger, 2.0 litros y V6, y las compare con los modelos de la competencia.

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De hecho, si no se hubiera generado la baja de Hilux en julio, y se hubieran mantenido las ventas en torno a las 3.800 unidades mensuales que fue habitual hasta el mes anterior, Ranger seguiría descontando pero no la hubiera superado. Quizás hay una tarea de “revisar” qué pasó con Toyota en paralelo con el crecimiento de su rival.

El resto de los autos argentinos

Antes de las otras pick ups argentinas, que también están creciendo en Brasil, está el Fiat Cronos, tercer vehículo argentino más vendido en el principal mercado de Sudamérica. El sedán de Fiat registró 2.237 ventas en el mes y totaliza 14.588 en los siete primeros meses del año, y si bien está en el puesto 34to. entre los vehículos de pasajeros, si se excluyen los SUV de la ecuación, ocupa el 12do. puesto entre sedanes y hatchbacks.

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La Ram Dakota fue la tercera pickup argentina con mejor desempeño en Brasil, aunque lejos de Ranger y Hilux.

Entonces sí, aparecen las otras pickups argentinas con la Ram Dakota como la mejor con 527 vehículos vendidos en julio, seguida por la Fiat Titano con 476 unidades y la Volkswagen Amarok con 442. Todas ellas ocupan los puestos sexto, séptimo y octavo entre las camionetas medianas, porque entre Ranger y Hilux y estas, se ubican la local Chevrolet S10 y las importadas Mitsubishi Tritón (L200 en Argentina) y GWM Poer.

En el acumulado del año, la mejor es Titano con 3.221 unidades, Dakota con 2.556 y Amarok con 2.274, manteniendo en el total del año también los mismos puestos que en el mes entre las camionetas de una tonelada.

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En números totales, la industria automotriz argentina no cambió demasiado el volumen de autos vendidos en Brasil en julio respecto a los meses anteriores. De hecho, bajó de más de 25.000 que hubo en marzo, abril y mayo, a 23.000 en julio, lo que muestra que el alza de exportaciones del 28,3% tuvo más que ver con un muy mal mes de julio en 2025 que con una performance extraordinaria actual.