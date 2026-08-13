La historia de Brian Madjo, el goleador récord de 17 años y 1,93 de altura que juega en Aston Villa y podría representar a tres países

Brian Madjo tiene apenas 17 años y un futuro promisorio por delante (REUTERS/Angelika Warmuth)

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Brian Madjo entró en la historia del fútbol europeo al marcar con 17 años y 212 días en la Supercopa de Europa, donde el delantero del Aston Villa firmó el empate parcial ante el PSG apenas ocho días después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo autorizara su inscripción en Inglaterra. El gol no evitó la derrota por 2-1 en Salzburgo, pero convirtió al atacante en el anotador más joven del torneo desde su creación en 1972.

El miércoles dejó además otro registro para el atacante de 1,93 metros: antes de marcar, ya se había transformado en el jugador más joven en ser titular en la Supercopa. Las dos marcas llegaron en la misma noche y en un partido que enfrentó al campeón de la Champions con el de la Europa League. Madjo aprovechó un centro de John McGinn para batir al arquero del París Saint Germain y establecer el 1-1 parcial. El equipo francés remontó después y ganó 2-1, pero la irrupción del juvenil concentró la atención de la final.

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Madjo estuvo cerca de no disputar el partido por una cuestión reglamentaria. El Aston Villa había intentado ficharlo desde el Metz en enero de 2026 en una operación cercana a 10 millones de euros, pero las normas de la FIFA restringen los traspasos internacionales de menores de 18 años salvo excepciones limitadas. El caso se complicaba porque el futbolista se había criado en Luxemburgo y había llegado a jugar tres amistosos con la selección absoluta de ese país. Para la FIFA, esa situación encuadraba la operación como una transferencia internacional que no podía completarse hasta enero de 2027, cuando alcanzara la mayoría de edad.

El club inglés sostuvo otra interpretación: el jugador nació en Londres, tiene pasaporte británico y ya había comenzado a jugar con la selección Sub 17 de Inglaterra. Con ese argumento llevó el expediente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que el 4 de agosto de 2026 falló a favor del Aston Villa y habilitó su inscripción. La decisión llegó ocho días antes de la final de Salzburgo. Para entonces, el delantero ya había marcado cuatro goles en la pretemporada y quedó disponible para debutar directamente ante el campeón de Europa.

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Brian Djomeni Madjo nació el 12 de enero de 2009 en Enfield, al norte de Londres, dentro de una familia de origen camerunés. Cuando era niño se mudó con su familia a Luxemburgo y allí comenzó su formación en clubes modestos como Marisca Mersch y Racing Union. Su progresión lo llevó en 2023 a la cantera del Metz de Francia. Tras una buena temporada en el filial, firmó su primer contrato profesional en 2025. El vínculo con el fútbol también atraviesa a su familia. Su padre, Guy Madjo, fue delantero y desarrolló buena parte de su carrera en distintos clubes de las categorías inferiores de Inglaterra, mientras que su hermano gemelo Bradley juega igualmente en las divisiones formativas del Metz.

La situación internacional del atacante sigue abierta por su triple elegibilidad. Puede representar a Inglaterra por nacimiento, a Luxemburgo por formación y a Camerún por el origen de sus padres. Los amistosos que disputó con Luxemburgo no fueron oficiales, por lo que conservó la posibilidad de cambiar de selección. Actualmente integra la Sub 17 de Inglaterra, con la que ya ha marcado varios goles.

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El medio español As lo describió como “un monstruo” en el análisis del partido contra PSG: “Brian Madjo acaparó la atención en su debut con el Aston Villa, marcando un gol frente al PSG en la Supercopa de Europa después de tener que esperar ocho meses para jugar a las órdenes de Emery. Participativo. Combativo. Sin miedo. Buscando balones al espacio, aguantando el esférico de espaldas pese a las embestidas de los zagueros rivales”.

En Mundo Deportivo lo definieron como “el nuevo Lukaku” por su parecido físico con el atacante de Bélgica. Y Marca también lo alabó: “Su juego es impactante. Remate, desmarque, choques, balones divididos en los que sabe jugar de espaldas y buen pie. El gigante Madjo lo tiene todo y para cerrar el círculo ha caído en las manos adecuadas”.

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Toda Europa está maravillada con esta flamante aparición en el fútbol de elite. Y en Inglaterra pretenden mantenerlo en sus filas a nivel internacional.