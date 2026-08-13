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24 fotos del AmCham Forum Energy 2026

El evento sectorial, organizado por la cámara de empresas de EEUU en Argentina bajo el lema “La energía en clave federal”, contó con la presencia de funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de las principales empresas de la industria

Una mujer habla desde un atril en un escenario. Detrás, pantallas muestran logos de AmCham Energy Forum y AmCham Argentina. Una audiencia se sienta de espaldas
El evento organizado por AmCham se realizó en centro de convenciones de Puerto Madero
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Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina
Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina
Jorge Brito, presidente de Genneia y Banco Macro
Jorge Brito, presidente de Genneia y Banco Macro
Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina
Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina
Brito y Gómez Minujín hablaron en el panel "Capital para la energía argentina: condiciones e instrumentos" moderado por Sebastián Catalano, editor de Infobae
Brito y Gómez Minujín hablaron en el panel "Capital para la energía argentina: condiciones e instrumentos" moderado por Sebastián Catalano, editor de Infobae
Alberto Weretilneck, gobernador de la provincia de Río Negro
Alberto Weretilneck, gobernador de la provincia de Río Negro
Weretilneck fue entrevistado por Gonzalo Aziz, conductor de Infobae en Vivo
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Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza
Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza
Ignacio Torres, gobernador de la provincia del Chubut
Ignacio Torres, gobernador de la provincia del Chubut
Matías Weissel, COO de Vista
Matías Weissel, COO de Vista
Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies
Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies
Del panel "Cuencas productivas: tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación" participaron Andrea Previtali (Tenaris Cono Sur), Oscar Sardi (TGS) y Juan Filips (AWS)
Del panel "Cuencas productivas: tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación" participaron Andrea Previtali (Tenaris Cono Sur), Oscar Sardi (TGS) y Juan Filips (AWS)
Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente de la provincia de Río Negro
Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente de la provincia de Río Negro
Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy
Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy
Martín Genesio, CEO de AES
Martín Genesio, CEO de AES
Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur
Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur
Juan Filipis, Country Manager de AWS
Juan Filipis, Country Manager de AWS
Del panel "La normalización del mercado eléctrico: señales, inversión y competitividad" participaron Marcela Romero (Schneider Electric), Fernando Bonnet (Central Puerto) y Martín Genesio (AES)
Del panel "La normalización del mercado eléctrico: señales, inversión y competitividad" participaron Marcela Romero (Schneider Electric), Fernando Bonnet (Central Puerto) y Martín Genesio (AES)
Ignacio Lamothe, Secretario General del Consejo Federal de Inversiones
Ignacio Lamothe, Secretario General del Consejo Federal de Inversiones
Rodrigo Buteler, intendente de Cipoletti
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Enzo Fullone, Senador Nacional por la provincia de Río Negro
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