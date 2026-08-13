24 fotos del AmCham Forum Energy 2026

El evento organizado por AmCham se realizó en centro de convenciones de Puerto Madero 13 Ago, 2026 12:57 p. m. EST Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la Nación Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina y CEO de Aconcagua Energía Generación Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina Jorge Brito, presidente de Genneia y Banco Macro Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina Brito y Gómez Minujín hablaron en el panel "Capital para la energía argentina: condiciones e instrumentos" moderado por Sebastián Catalano, editor de Infobae Alberto Weretilneck, gobernador de la provincia de Río Negro Weretilneck fue entrevistado por Gonzalo Aziz, conductor de Infobae en Vivo Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza Ignacio Torres, gobernador de la provincia del Chubut Matías Weissel, COO de Vista Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies Del panel "Cuencas productivas: tecnología, proveedores e infraestructura de evacuación" participaron Andrea Previtali (Tenaris Cono Sur), Oscar Sardi (TGS) y Juan Filips (AWS) Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente de la provincia de Río Negro Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy Martín Genesio, CEO de AES Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur Juan Filipis, Country Manager de AWS Del panel "La normalización del mercado eléctrico: señales, inversión y competitividad" participaron Marcela Romero (Schneider Electric), Fernando Bonnet (Central Puerto) y Martín Genesio (AES) Ignacio Lamothe, Secretario General del Consejo Federal de Inversiones Rodrigo Buteler, intendente de Cipoletti Enzo Fullone, Senador Nacional por la provincia de Río Negro