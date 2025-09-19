Deportes

Independiente anunció la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo DT: el mensaje a los hinchas y cuándo debutará

El técnico campeón con Vélez firmó un contrato hasta finales de 2026 y dirigirá ante Racing en el clásico de Avellaneda

Guardar

Independiente comunicó de manera oficial la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo director técnico del primer equipo. El entrenador de 60 años, de exitoso paso por Vélez Sarsfield en el fútbol argentino, se convirtió en el sucesor de Julio Vaccari y firmó un contrato hasta 2026.

“¡Gustavo Quinteros es el nuevo Director Técnico de Independiente!“, celebró la cuenta del Rojo en las redes sociales con un foto del santafesino. A continuación, el técnico santafesino que debutará en el clásico de Avellaneda ante Racing, le habló a los hinchas. “Quiero agradecer al club y a toda la gente por esta gran oportunidad y poder comenzar un nuevo camino juntos. Quiero expresarme a esa gran hinchada que tiene este gran club que vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo y ponerlo en los primeros lugares”, dijo en un video publicado en Instagram.

“Necesitamos trabajar mucho y darle al plantel esa confianza que seguramente ellos necesitan. Pero siempre junto con ustedes. A toda la hinchada le pido paciencia, mucho apoyo para los jugadores, el cuerpo técnico y la gente del club. Juntos vamos a llevar a Independiente a lo más alto”, cerró Quinteros con un mensaje optimista.

En medio de un presente complicado en el Torneo Clausura, en el cual Independiente aún no ganó tras ocho fechas, Vaccari renunció a su cargo luego de la derrota 1-0 ante Banfield y la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti se movió rápidamente para cerrar a Quinteros, quien se encontraba de vacaciones en Estados Unidos al momento del llamado.“Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada. No es todavía concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Viajé también para ayudar a que se solucione. Me interesa mucho estar en Independiente, tratar de tomar este proceso y también de la parte del club hay interés”, expresó el DT que dirigió a Gremio en su última experiencia al arribar a Ezeiza hace un día.

Gustavo Quinteros firmó un contrato
Gustavo Quinteros firmó un contrato hasta 2026 con Independiente (@Independiente)

El acuerdo entre el entrenador y la directiva de Independiente se selló este viernes y se concretó la firma del contrato que lo vinculará hasta fines de 2026. Este domingo, el Rojo recibirá a San Lorenzo por la novena jornada del torneo, con Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio en el banco de los suplentes. El estreno formal de Quinteros se producirá el domingo 28 de septiembre, cuando Independiente visite a Racing en el clásico de Avellaneda, correspondiente a la décima fecha.

En sus primeras declaraciones tras su arribo, Quinteros subrayó la importancia de conocer a fondo el plantel y planificar una pretemporada que permita construir un equipo competitivo para el próximo año. “El objetivo siempre, de mi parte, es agarrar un club grande con aspiraciones para pelear el título, para pelear y ganar títulos, y clasificar a Copas. Eso es lo más importante para mí. Son los objetivos que tengo como profesional. Por eso Independiente es un club grande, muy grande, que tal vez no está en su mejor momento, que hace a lo mejor algunos años que no puede conseguir títulos a nivel local. Así que para mí es una gran motivación”, afirmó el entrenador al arribar a Buenos Aires, previo a la firma de su contrato.

Independiente tiene 3 puntos en la Zona B del Torneo Clausura (3 empates y 4 derrotas) y se encuentra último en el grupo, con un partido pendiente ante Platense en el Libertadores de América. Además, el Rojo viene de quedar eliminado de la Copa Argentina (ante Belgrano) y Copa Sudamericana (sancionado por Conmebol tras los incidentes en el partido ante la U de Chile en octavos de final). Por el momento, en la Tabla Anual, los de Avellaneda tampoco estarían ingresando a la clasificación para jugar torneos internacionales en 2026.

El anuncio de Independiente por
El anuncio de Independiente por la llegada de Gustavo Quinteros (@Independiente)

Temas Relacionados

IndependienteGustavo Quinterosdeportes-argentina

Últimas Noticias

Racing venció 2-0 a Huracán por el Torneo Clausura antes del cruce decisivo con Vélez por los cuartos de la Libertadores

La Academia tuvo como gran figura a Facundo Cambeses para llevarse una valiosa victoria ante el Globo. Además, Vélez choca en San Juan ante San Martín. Antes Riestra le ganó a Gimnasia y saltó a la punta

Racing venció 2-0 a Huracán

Tensión en Aldosivi: un grupo de hinchas le pidió explicaciones al DT en medio de la lucha por evitar el descenso

Varios aficionados del Tiburón dialogaron con Guillermo Farré y el presidente de la institución ante la crisis deportiva del equipo marplatense

Tensión en Aldosivi: un grupo

La reflexión del DT de Real Madrid tras el ataque de furia de Simeone con los hinchas de Liverpool en la Champions

Xabi Alonso se refirió a las quejas del Cholo por la actitud de los fanáticos ingleses en el triunfo sobre la hora contra Atlético de Madrid

La reflexión del DT de

Red Bull tendría decidido quién será el próximo compañero de Verstappen en la Fórmula 1: “Ya no es ningún secreto”

La escudería austriaca realizará cambios en las butacas del equipo principal y en Racing Bulls, donde habrá una salida completa de un piloto y el ascenso de otro

Red Bull tendría decidido quién

El golazo de tiro libre de Retegui para que su equipo sea líder en Arabia Saudita: a cuánto quedó de los 100

El atacante del Al Qadsiah empieza a tachar casilleros para alcanzar esa cifra en toda su carrera, luego de marcar un tanto en el triunfo 2-1 contra Al Khaleej

El golazo de tiro libre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei lanzó la campaña en

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

INFOBAE AMÉRICA
Felipe González se dirigió a

Felipe González se dirigió a Hamas: “¿No quieren que maten a niños y mujeres en Gaza? Suelten a los rehenes”

Trump repudió la incursión de aviones rusos en Estonia: “No me gusta cuando eso pasa, podría ser un gran problema”

Europa financia fábricas de armas ucranianas para reforzar la defensa regional y disuadir a Rusia

Donde el mar y los volcanes se fusionan en acantilados sin fin: así es Arnarstapi, el pueblo que resiste el olvido en Islandia

Zelensky denunció que la incursión de aviones rusos en Estonia es parte de una “campaña sistémica” contra Europa

TELESHOW
La emoción de Marcelo Tinelli

La emoción de Marcelo Tinelli al relatar cómo recuperó un anillo que pertenecía a su padre: “Te corresponde a vos”

Evangelina Anderson recordó cuando se despidió de El Bailando por un sueño: “La carrera te va a dar revancha”

Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”