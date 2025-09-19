Independiente anunció la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo DT: el mensaje a los hinchas y cuándo debutará

Independiente comunicó de manera oficial la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo director técnico del primer equipo. El entrenador de 60 años, de exitoso paso por Vélez Sarsfield en el fútbol argentino, se convirtió en el sucesor de Julio Vaccari y firmó un contrato hasta 2026.

“¡Gustavo Quinteros es el nuevo Director Técnico de Independiente!“, celebró la cuenta del Rojo en las redes sociales con un foto del santafesino. A continuación, el técnico santafesino que debutará en el clásico de Avellaneda ante Racing, le habló a los hinchas. “Quiero agradecer al club y a toda la gente por esta gran oportunidad y poder comenzar un nuevo camino juntos. Quiero expresarme a esa gran hinchada que tiene este gran club que vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo y ponerlo en los primeros lugares”, dijo en un video publicado en Instagram.

“Necesitamos trabajar mucho y darle al plantel esa confianza que seguramente ellos necesitan. Pero siempre junto con ustedes. A toda la hinchada le pido paciencia, mucho apoyo para los jugadores, el cuerpo técnico y la gente del club. Juntos vamos a llevar a Independiente a lo más alto”, cerró Quinteros con un mensaje optimista.

En medio de un presente complicado en el Torneo Clausura, en el cual Independiente aún no ganó tras ocho fechas, Vaccari renunció a su cargo luego de la derrota 1-0 ante Banfield y la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti se movió rápidamente para cerrar a Quinteros, quien se encontraba de vacaciones en Estados Unidos al momento del llamado.“Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada. No es todavía concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Viajé también para ayudar a que se solucione. Me interesa mucho estar en Independiente, tratar de tomar este proceso y también de la parte del club hay interés”, expresó el DT que dirigió a Gremio en su última experiencia al arribar a Ezeiza hace un día.

Gustavo Quinteros firmó un contrato hasta 2026 con Independiente (@Independiente)

El acuerdo entre el entrenador y la directiva de Independiente se selló este viernes y se concretó la firma del contrato que lo vinculará hasta fines de 2026. Este domingo, el Rojo recibirá a San Lorenzo por la novena jornada del torneo, con Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio en el banco de los suplentes. El estreno formal de Quinteros se producirá el domingo 28 de septiembre, cuando Independiente visite a Racing en el clásico de Avellaneda, correspondiente a la décima fecha.

En sus primeras declaraciones tras su arribo, Quinteros subrayó la importancia de conocer a fondo el plantel y planificar una pretemporada que permita construir un equipo competitivo para el próximo año. “El objetivo siempre, de mi parte, es agarrar un club grande con aspiraciones para pelear el título, para pelear y ganar títulos, y clasificar a Copas. Eso es lo más importante para mí. Son los objetivos que tengo como profesional. Por eso Independiente es un club grande, muy grande, que tal vez no está en su mejor momento, que hace a lo mejor algunos años que no puede conseguir títulos a nivel local. Así que para mí es una gran motivación”, afirmó el entrenador al arribar a Buenos Aires, previo a la firma de su contrato.

Independiente tiene 3 puntos en la Zona B del Torneo Clausura (3 empates y 4 derrotas) y se encuentra último en el grupo, con un partido pendiente ante Platense en el Libertadores de América. Además, el Rojo viene de quedar eliminado de la Copa Argentina (ante Belgrano) y Copa Sudamericana (sancionado por Conmebol tras los incidentes en el partido ante la U de Chile en octavos de final). Por el momento, en la Tabla Anual, los de Avellaneda tampoco estarían ingresando a la clasificación para jugar torneos internacionales en 2026.

El anuncio de Independiente por la llegada de Gustavo Quinteros (@Independiente)