La historia de las Kuriles: ocupación rusa, deportaciones forzosas y la firma de la paz con Japón que nunca se concretó

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La reciente visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup —la primera de un líder ruso a ese punto específico del archipiélago de las Kuriles— reactivó una disputa territorial que lleva más de ocho décadas sin resolverse y que, hasta hoy, le impide a Rusia y Japón firmar un tratado de paz formal que cierre la Segunda Guerra Mundial entre ambos países.

Un conflicto que empieza en el siglo XIX

Vista aérea de Kunashiri, una de las cuatro islas Kuriles que Rusia administra y Japón reclama como parte de sus Territorios del Norte (REUTERS/Kyodo/Archivo)

La disputa por las islas Kuriles —conocidas en Japón como los “Territorios del Norte”— tiene raíces que se remontan a mediados del siglo XIX. En 1855, Rusia y Japón firmaron el Tratado de Shimoda, el primer acuerdo bilateral entre ambos países, que trazó la frontera justo al norte de las cuatro islas más cercanas al territorio japonés: Iturup, Kunashir, Shikotán y el grupo de las Habomai. Bajo ese tratado, esas cuatro islas quedaron en manos japonesas, mientras que el resto de la cadena, hacia el norte, correspondió a Rusia.

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Dos décadas más tarde, en 1875, un nuevo acuerdo —el Tratado de San Petersburgo— le otorgó a Japón el control de toda la cadena de las Kuriles, a cambio de que Rusia obtuviera el dominio pleno de la isla de Sajalín. La relación entre ambos imperios se volvió a modificar en 1905, cuando Japón derrotó a Rusia en la Guerra Ruso-Japonesa y recuperó el control de la mitad sur de Sajalín, que había perdido tres décadas antes.

La Segunda Guerra Mundial y la ocupación soviética

Vista de la isla Kunashiri, en disputa entre Rusia y Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando tropas soviéticas ocuparon el archipiélago (REUTERS/Kyodo/Archivo)

El giro decisivo llegó en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1945, durante la Conferencia de Yalta, el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, se reunió con el líder soviético Iósif Stalin y con el primer ministro británico Winston Churchill para negociar el reparto del mundo de posguerra. Según la versión rusa, en ese encuentro Roosevelt le prometió a Stalin la posibilidad de recuperar las Kuriles a cambio de que la Unión Soviética se sumara a la guerra contra Japón. Sin embargo, el texto del acuerdo de Yalta nunca mencionó explícitamente “todas” las islas, una ambigüedad que Japón y Estados Unidos disputan hasta el día de hoy.

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La Unión Soviética le declaró la guerra a Japón el 9 de agosto de 1945, apenas días después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima. En las semanas siguientes, y ya con Japón camino a la rendición, tropas soviéticas invadieron y ocuparon el archipiélago completo de las Kuriles, incluidas las cuatro islas del sur que Japón considera parte de su territorio histórico. En ese momento, unos 17.000 residentes japoneses vivían en esas islas. Entre 1947 y 1949, el gobierno de Stalin ordenó su deportación forzosa hacia el Japón continental.

Un tratado que no resolvió nada

Un buque de la Guardia Costera de Japón navega frente al cabo Nosappu, en Nemuro, con las islas en disputa de fondo, reclamadas por Japón como Territorios del Norte (REUTERS/Issei Kato/Archivo)

En 1951, los países Aliados y Japón firmaron el Tratado de San Francisco, mediante el cual Tokio renunció a “todo derecho, título y reclamo” sobre las “islas Kuriles”. Pero el texto nunca precisó si esa renuncia incluía a las cuatro islas más australes, y la Unión Soviética —clave para resolver cualquier disputa territorial sobre el archipiélago— no firmó ese tratado. Desde entonces, Japón sostiene que esas cuatro islas nunca formaron parte de la cadena de las Kuriles en sentido estricto, sino que constituyen sus propios “Territorios del Norte”, y que por lo tanto nunca renunció a ellas.

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Cinco años más tarde, en 1956, la Declaración Conjunta Japón-URSS restableció relaciones diplomáticas entre ambos países, pero dejó sin resolver la disputa territorial. En ese momento, la Unión Soviética ofreció devolver las dos islas más pequeñas y cercanas a Japón —Shikotán y las Habomai, que en conjunto representan apenas el 7% del territorio en disputa—, pero Japón rechazó la propuesta, insistiendo en la devolución de las cuatro islas.

Décadas de estancamiento diplomático

Vista general de la isla Kunashir, la más cercana a Japón, cuya soberanía ambos países reclaman desde hace más de ocho décadas (REUTERS/Yuri Maltsev/Archivo)

Los intentos posteriores por destrabar el conflicto tampoco prosperaron. En 1998, el entonces presidente ruso Boris Yeltsin y el primer ministro japonés Keizo Obuchi se comprometieron, en una cumbre en Moscú, a resolver la disputa en un plazo de 14 meses. El compromiso no se cumplió.

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En 2010, el entonces presidente ruso Dmitri Medvedev se convirtió en el primer líder de su país en visitar las islas, un gesto que generó una fuerte protesta de Japón.

Vehículos militares del sistema de misiles Bastión en la isla Paramushir, en el marco de la militarización que Rusia lleva adelante en el archipiélago de las Kuriles desde 2015 (Ministerio de Defensa ruso/REUTERS)

Desde 2015, además, Rusia inició un proceso de militarización del archipiélago, con la construcción de sistemas de misiles, el despliegue permanente de lanzadores antiaéreos y más de 50 nuevas instalaciones militares, en momentos en que la atención internacional se concentraba en otros frentes de tensión con Moscú.

La disputa hoy

La primera ministra de Japón "protesta enérgicamente" por la visita de Putin a la isla en disputa

En la actualidad, unos 19.000 a 20.000 residentes rusos viven en las islas en disputa, que Rusia administra como parte de la región de Sajalín. La reciente visita de Putin a Iturup —que generó un fuerte rechazo del gobierno japonés, que la calificó de “absolutamente inaceptable”— confirma que, más de 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Japón continúan sin firmar un tratado de paz formal, y que la disputa por las Kuriles sigue siendo uno de los conflictos territoriales sin resolver más antiguos del mundo.

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