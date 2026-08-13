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El sector de los servicios en Brasil se estancó en junio tras su retracción en mayo

El área que impulsa la mayor parte de la economía del país mostró señales de desaceleración, acumulando un crecimiento de 2% en el primer semestre del año

Vista de una vía comercial en el centro de San Pablo (EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)
Vista de una vía comercial en el centro de San Pablo (EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)
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El sector servicios, que representa el 70% del producto interior bruto (PIB) de Brasil, no mostró variación en junio respecto al mes anterior, luego de una caída del 0,2% en mayo, lo que prolonga su tendencia de desaceleración, según informó el Gobierno.

El resultado negativo de los dos últimos meses llevó a que el sector acumule un crecimiento de solo 2% en el primer semestre del año, el mismo valor de los cinco primeros meses y por debajo del 2,4% registrado hasta abril, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

De manera similar, el crecimiento acumulado interanual descendió de 2,9% en abril a 2,6% en mayo y junio.

El organismo estatal señaló que, aunque el sector servicios se encuentra 19,9% por encima del nivel de febrero de 2020 (antes de la pandemia del COVID-19), en junio quedó 0,3% por debajo de su máximo histórico alcanzado en octubre de 2025.

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El estancamiento de junio frente a mayo se debió a que cuatro de las cinco actividades analizadas registraron caídas.

Imagen de archico de turistas en el mirador de Doña Marta, en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)
Imagen de archico de turistas en el mirador de Doña Marta, en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

La mayor baja correspondió a los servicios profesionales, administrativos y complementarios, con una retracción de 1,4%. También disminuyeron los otros servicios (-2,2%), los servicios prestados a las familias (-1,2%) y los transportes (-0,1%).

La única actividad que mostró crecimiento en junio respecto a mayo, con una expansión de 1,8%, fue la de servicios de información y comunicación.

Al igual que la economía brasileña en general, el crecimiento del sector servicios continúa desacelerándose.

El sector creció 2,8% en 2025 tras un avance de 3,1% en 2024, y la previsión más reciente del Gobierno estima un incremento de 2,4% en 2026.

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El PIB brasileño aumentó 2,3% en 2025 después de un crecimiento de 3,4% en 2024, y los economistas consideran que la desaceleración persistirá este año, con un alza proyectada de 2% en 2026.

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