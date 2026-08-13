El sector de los servicios en Brasil se estancó en junio tras su retracción en mayo

Vista de una vía comercial en el centro de San Pablo (EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)

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El sector servicios, que representa el 70% del producto interior bruto (PIB) de Brasil, no mostró variación en junio respecto al mes anterior, luego de una caída del 0,2% en mayo, lo que prolonga su tendencia de desaceleración, según informó el Gobierno.

El resultado negativo de los dos últimos meses llevó a que el sector acumule un crecimiento de solo 2% en el primer semestre del año, el mismo valor de los cinco primeros meses y por debajo del 2,4% registrado hasta abril, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

De manera similar, el crecimiento acumulado interanual descendió de 2,9% en abril a 2,6% en mayo y junio.

El organismo estatal señaló que, aunque el sector servicios se encuentra 19,9% por encima del nivel de febrero de 2020 (antes de la pandemia del COVID-19), en junio quedó 0,3% por debajo de su máximo histórico alcanzado en octubre de 2025.

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El estancamiento de junio frente a mayo se debió a que cuatro de las cinco actividades analizadas registraron caídas.

Imagen de archico de turistas en el mirador de Doña Marta, en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

La mayor baja correspondió a los servicios profesionales, administrativos y complementarios, con una retracción de 1,4%. También disminuyeron los otros servicios (-2,2%), los servicios prestados a las familias (-1,2%) y los transportes (-0,1%).

La única actividad que mostró crecimiento en junio respecto a mayo, con una expansión de 1,8%, fue la de servicios de información y comunicación.

Al igual que la economía brasileña en general, el crecimiento del sector servicios continúa desacelerándose.

El sector creció 2,8% en 2025 tras un avance de 3,1% en 2024, y la previsión más reciente del Gobierno estima un incremento de 2,4% en 2026.

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El PIB brasileño aumentó 2,3% en 2025 después de un crecimiento de 3,4% en 2024, y los economistas consideran que la desaceleración persistirá este año, con un alza proyectada de 2% en 2026.