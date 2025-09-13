Deportes

Julio Vaccari renunció como entrenador de Independiente tras otra derrota en el Torneo Clausura

El club de Avellaneda confirmó la salida del entrenador tras la derrota ante Banfield en el Libertadores de América

Guardar
Julio Vaccari presentó la renuncia
Julio Vaccari presentó la renuncia tras la derrota de Independiente ante Banfield (Fotobaires)

Independiente atraviesa una profunda crisis en esta segunda parte del año impensada por lo mostrado durante el arranque del 2025. La derrota contra Banfield en el Estadio Libertadores de América por el Torneo Clausura sumó otro preocupante capítulo al club de Avellaneda: Julio Vaccari presentó la renuncia apenas terminó el encuentro y dejó de ser el entrenador.

“Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, informó el club en sus redes sociales.

El Rojo cayó 1-0 en el duelo correspondiente a la 8ª fecha, está en el último lugar de la Zona B y alcanzó los nueve encuentros consecutivos sin ganar. Estas estadísticas se unen a lo sucedido días atrás con la sanción que difundió la Conmebol tras los violentos sucesos que derivaron en la cancelación de la llave de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana: descalificaron a Independiente del torneo y le dieron el pase a los cuartos a la Universidad de Chile.

Independiente confirmó la renuncia de
Independiente confirmó la renuncia de Vaccari

Con un partido menos por el postergado ante Platense, el Rojo no gana desde el triunfo por 2-1 ante Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina en el inicio del semestre. Cayó ante Talleres de Córdoba, Gimnasia La Plata, Vélez y el Taladro por el certamen local, perdió ante Belgrano en la eliminación de la Copa Argentina y había sido derrotado por Universidad de Chile en la ida de los octavos de final de la Sudamericana. Además, tuvo empates con Sarmiento de Junín, River Plate e Instituto de Córdoba por el Clausura. En total, hace casi tres meses que no festeja una victoria.

Vaccari, de 45 años, había tomado el mando del club de Avellaneda en junio de 2024 en un proceso que había tenido la salida de Carlos Tevez del banco de suplentes y un interinato de Hugo Tocalli en el medio. Tras dirigir previamente a Vélez y Defensa y Justicia, el DT había firmado contrato hasta diciembre del 2025.

En el inicio de este año, Vaccari había posicionado al equipo como uno de los más competitivos del fútbol argentino. Alcanzó las semifinales del Torneo Apertura –perdió por penales ante Huracán como local–, clasificó a octavos de final de la Sudamericana como líder de su grupo y había vencido a Sportivo Belgrano en el estreno de la Copa Argentina. Sin embargo, en esta segunda parte del año el proyecto se derrumbó con un problema que puso el punto final aunque excedió a lo deportivo: el equipo quedó afuera de la Sudamericana por decisión de la Conmebol ante los violentos sucesos entre simpatizantes del Rojo y de la U de Chile en las tribunas.

El DT se estrenó con una derrota 3-1 ante Instituto de Córdoba a mediados del año pasado y desde entonces sumó 25 triunfos, 18 empates y 17 derrotas, con eliminaciones en la Copa Argentina (en 2024 ante Vélez y en 2025 contra Belgrano), en el Apertura (semifinales ante Huracán) y Copa Sudamericana. Sin contabilizar en estos números el duelo de vuelta ante U de Chile que iba empatado 1-1 cuando fue cancelado a inicios del segundo tiempo.

El combinado de Avellaneda, que con un partido menos está a seis unidades del último que estaría avanzando a los playoffs del Clausura, recibirá en Avellaneda el próximo domingo a San Lorenzo desde las 14.30 por la 9ª jornada del certamen. El foco, más allá de la pelea por pasar a octavos del torneo, está en lograr el boleto a la siguiente Sudamericana: está a tres puntos en la Tabla Anual de Racing, el último en zona de clasificación a la competencia internacional.

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO

Temas Relacionados

Club Atletico BanfieldCLub Atletico IndependienteJulio Vaccari

Últimas Noticias

River Plate vence a Estudiantes por el Torneo Clausura: Martínez Quarta fue expulsado

El Millonario se impone al Pincha con los tantos de Galoppo y Nacho Fernández, pero juega con 10 jugadores desde los 39 minutos del primer tiempo. Televisa ESPN Premium

River Plate vence a Estudiantes

El gol de Nacho Fernández para River Plate ante Estudiantes de La Plata que convalidó el VAR

Luego de una revisión en las pantallas, Nicolás Ramírez cobró el tanto a favor del Millonario

El gol de Nacho Fernández

Con Messi y De Paul como titulares, Inter Miami visita a Charlotte FC en busca de una victoria en la MLS

El equipo de Javier Mascherano retornará a la competencia oficial después de dos semanas de descanso. Desde las 20:30 con transmisión de Apple TV

Con Messi y De Paul

La inesperada polémica que estalló entre el DT de Barcelona y la selección española por una lesión de Yamal: “Eso no es cuidar a los jugadores”

Hansi Flick disparó contra la RFEF porque el futbolista de 18 años arrastra una lesión que le impedirá jugar este domingo ante Valencia

La inesperada polémica que estalló

Alejandro Garnacho hizo su estreno en el empate del Chelsea con Brentford: su rol clave en uno de los goles

El extremo argentino tuvo un buen ingreso en los minutos finales del encuentro. Enzo Fernández y Facundo Buonanotte fueron titulares

Alejandro Garnacho hizo su estreno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 60 años

Un hombre de 60 años se descompensó mientras jugaba al fútbol y murió en Córdoba

Cuáles son las provincias más caras para cargar nafta y cuánto cuesta llenar el tanque

El FMI, preocupado por el efecto de las stablecoins sobre el sistema monetario global y los fiscos nacionales

Tras el veto a la ley de ATN, el Gobierno evalúa otorgar préstamos para financiar a las provincias

Cayeron dos adolescentes de 15 y 17 años que robaron un auto a mano armada en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
El hongo más mortal del

El hongo más mortal del planeta amenaza con expandirse a nivel mundial

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

Cómo tres monjas se escaparon del geriátrico y reabrieron su convento con ayuda de un cerrajero

Análisis científico resuelve el misterio de los metales en Cerdeña

Netanyahu afirmó que eliminar a los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar pondría fin a la guerra en Gaza

TELESHOW
La Joaqui contó cómo la

La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck Ra: “Nunca me cambió”

El desgarrador llanto de Daniela Celis a la salida del hospital donde está internado Thiago Medina

Roberto Funes Ugarte reveló el increíble emprendimiento personal que lo llevará a viajar a Corea del Sur

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo se encuentra el ex Gran Hermano

María Valenzuela contó que está en juicio con Rodolfo Ranni: “Me hizo mucho daño, yo al Tano lo quería y me enfermé”