‘Waste the Fallen’ mezcla extracción, cordura y terror cósmico en PC

Waste The Fallen presenta su tráiler.

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El estudio surcoreano Royal Crow presentó Waste the Fallen, un shooter de extracción en primera persona inspirado en el terror cósmico de H. P. Lovecraft. El juego se encuentra en desarrollo para PC y estará disponible mediante Steam, pero todavía no tiene una fecha de lanzamiento. Su primera alfa cerrada se realizará del 4 al 8 de septiembre y estará limitada a Norteamérica.

Expediciones entre ruinas y criaturas

La propuesta llevará a los jugadores hacia zonas anegadas, deterioradas y ocupadas por diferentes amenazas. El objetivo de cada incursión será localizar armas, materiales y hallazgos raros, para luego escapar del mapa antes de quedar rodeado por sus habitantes o perder los recursos obtenidos.

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El shooter de extracción es un formato basado en expediciones con riesgo: entrar en una zona, reunir botín y alcanzar un punto de salida. Waste the Fallen aplicará esa estructura a escenarios de terror lovecraftiano, donde las criaturas y las condiciones del entorno podrán alterar los planes durante una partida.

Según la información presentada, las expediciones podrán realizarse en solitario o en equipos de hasta tres integrantes. Royal Crow también asegura que no habrá dos partidas iguales, aunque todavía no explicó qué elementos cambiarán entre cada incursión ni cómo funcionará la distribución de enemigos, objetos y rutas de escape.

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Las zonas se volverán más hostiles a medida que avance la sesión. El mundo comenzará a desmoronarse progresivamente y las amenazas ambientales podrán bloquear o complicar una estrategia. Esta degradación obligará a decidir cuánto tiempo permanecer en el mapa: continuar buscando recursos podría mejorar el botín, pero también aumentaría la posibilidad de no conseguir escapar.

Fallen, Deviants y pérdida de cordura

Entre los principales enemigos aparecen los Fallen, criaturas que habitan las zonas en ruinas. Los jugadores también deberán enfrentarse a los Deviants, descritos como otros saqueadores presentes durante las expediciones. Royal Crow todavía no detalló sus diferencias de comportamiento, habilidades o equipamiento, pero ambos grupos funcionarán como obstáculos para conseguir recursos y alcanzar la salida.

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A esas amenazas se sumará un sistema de cordura que afectará la fortaleza mental del personaje. El estudio no especificó qué consecuencias tendrá perderla, de qué manera podrá recuperarse ni si producirá cambios visuales, penalizaciones o alteraciones en el escenario. Su inclusión conecta la supervivencia con el componente psicológico propio del terror que inspira al proyecto.

Waste the Fallen también tendrá progresión fuera de las incursiones. Los recursos encontrados servirán para fabricar equipo, desarrollar un refugio y mejorar el Bio-Arm, un elemento sobre el cual todavía no se ofrecieron detalles de funcionamiento. Estos sistemas darán un uso permanente a parte de los materiales recuperados durante las partidas.

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La combinación de fabricación, mejoras y desarrollo del refugio indica que cada expedición alimentará el crecimiento del personaje y su base. Sin embargo, el anuncio no aclara qué objetos se perderán al fracasar, cuánto progreso podrá conservarse ni cómo se organizará la economía entre una incursión y la siguiente.

Waste the Fallen, de Royal Crow

Una alfa limitada a Norteamérica

La primera oportunidad para probar Waste the Fallen será una alfa cerrada programada del 4 al 8 de septiembre. La prueba estará disponible únicamente en Norteamérica, por lo que los jugadores de otras regiones no podrán participar en esta etapa inicial.

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Royal Crow no informó cómo se seleccionará a los participantes, cuáles serán los requisitos técnicos ni qué cantidad de contenido incluirá la alfa. Tampoco confirmó si después habrá pruebas abiertas o sesiones destinadas a Europa, Latinoamérica y otras regiones.

El anuncio tampoco incluye una ventana aproximada para el estreno definitivo. Por ahora, los datos confirmados son su lanzamiento en PC mediante Steam, las partidas individuales o cooperativas para tres personas, el sistema de cordura y la alfa cerrada norteamericana del 4 al 8 de septiembre.

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