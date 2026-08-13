Warner Bros. confirma ‘Hogwarts Legacy 2′ dentro de sus próximos videojuegos

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.

Guardar

Warner Bros. Games confirmó que una segunda entrega de Hogwarts Legacy forma parte de su cartera de proyectos, mediante una carta de resultados financieros dirigida a sus accionistas. La secuela, mencionada habitualmente como Hogwarts Legacy 2 aunque todavía carece de título oficial, continúa sin fecha de lanzamiento, plataformas, imágenes ni tráiler.

Qué confirmó Warner Bros.

<br>

La declaración apareció dentro de las previsiones económicas de Warner Bros. Discovery. El grupo espera que su división de videojuegos tenga un peso mayor en la rentabilidad del segmento a medida que aumente la cantidad de proyectos disponibles.

PUBLICIDAD

“Esperamos que el área de videojuegos contribuya de forma más significativa a la rentabilidad del segmento en el futuro a medida que se amplíe nuestra cartera de proyectos, incluida la segunda entrega de Hogwarts Legacy”, explicó la dirección en el documento.

La inclusión de la secuela en una comunicación para accionistas representa la confirmación más directa hasta ahora. Warner Bros. Games ya había descrito el proyecto como una prioridad, pero todavía no lo había presentado mediante un anuncio tradicional destinado al público, con nombre definitivo, imágenes o detalles jugables.

PUBLICIDAD

El informe tampoco identifica al estudio responsable ni informa en qué etapa se encuentra la producción. Aunque los reportes describen un desarrollo activo, el texto financiero se limita a incluir la segunda entrega dentro de la futura cartera de Warner Bros. Discovery. Por ahora, tampoco existe una ventana oficial que permita ubicar su estreno en 2027, 2028 o cualquier otro año.

Esa falta de información deja varias preguntas abiertas para los jugadores. Se desconoce si la secuela conservará la estructura de mundo abierto, si regresará al castillo de Hogwarts, en qué época estará ambientada y si permitirá importar algún elemento del título anterior. Tampoco está confirmado para qué consolas será publicada.

PUBLICIDAD

El respaldo de 40 millones de copias

El desarrollo del segundo juego parte del rendimiento comercial del original, creado por Avalanche Software. Hogwarts Legacy superó los 40 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento y terminó 2023 como el videojuego más vendido de ese año, según los datos citados por las fuentes.

La producción trasladó el mundo de Harry Potter a un juego de rol de acción con exploración abierta. Su historia permitió crear un estudiante, asistir a clases, aprender hechizos y recorrer Hogwarts y sus alrededores en una época anterior a los acontecimientos protagonizados por Harry en los libros y películas.

PUBLICIDAD

Hogwarts Legacy apareció inicialmente en PlayStation 5, Xbox Series y PC. Más adelante recibió adaptaciones para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, lo que amplió de manera considerable su alcance. La versión más reciente corresponde a Nintendo Switch 2, con mejoras visuales y de rendimiento frente a la edición publicada para la consola anterior.

Pese a esas ventas, el juego nunca recibió una expansión narrativa. Warner Bros. Games optó por concentrar recursos en la continuación, una decisión que ahora queda respaldada por la mención formal del proyecto en el informe financiero. La secuela también será una pieza importante para los objetivos económicos de una división que atravesó resultados irregulares con otros lanzamientos recientes, aunque el documento no ofrece proyecciones de ventas concretas.

PUBLICIDAD

La edición ampliada que no llegó

Antes de la confirmación de la secuela, surgieron reportes sobre una edición ampliada de Hogwarts Legacy. Rocksteady Studios, responsable de la saga Batman: Arkham, habría colaborado en una Director’s Cut o Definitive Edition que sumaría contenido nuevo al juego original.

De acuerdo con la información filtrada, ese proyecto contemplaba una expansión con más de diez horas de duración, además de otras novedades. La edición nunca fue presentada públicamente y Warner Bros. Games no comunicó un calendario de lanzamiento. El plan habría quedado atrás mientras los esfuerzos internos se trasladaban hacia la segunda entrega.

PUBLICIDAD

La ausencia de esa versión ampliada explica por qué Hogwarts Legacy terminó su ciclo comercial sin una expansión importante, pese a la escala de sus ventas. Los jugadores que esperaban nuevas misiones o zonas tendrán que aguardar información sobre la secuela, cuyo anuncio completo sigue pendiente.

Warner Bros. Games todavía debe revelar el título definitivo, el estudio a cargo, las plataformas y la fecha de lanzamiento. La única confirmación oficial disponible hasta ahora es su inclusión en la cartera futura presentada a los accionistas, después de que el primer juego superara los 40 millones de copias.

PUBLICIDAD