Correr contra el calor: cómo el cambio climático está transformando las maratones de Estados Unidos

Las altas temperaturas ya obligan a cambiar el calendario de maratones en Estados Unidos y alteran fechas, horarios y formatos para reducir riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las altas temperaturas ya obligan a cambiar el calendario de grandes maratones en Estados Unidos y exponen un problema que excede al deporte. Según informó Associated Press (AP), el avance del calor altera fechas, horarios y formatos de las carreras para reducir riesgos en pruebas de 42 kilómetros que reúnen a miles de personas cada año.

El impacto no aparece solo en el rendimiento. De acuerdo con el medio, el calor y la humedad dificultan que el cuerpo se enfríe durante esfuerzos prolongados y elevan el peligro de sobrecalentamiento. Esa presión ya derivó en cancelaciones, revisiones de calendario y nuevas decisiones de seguridad en varias ciudades.

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Cambios en el calendario de las carreras

En el maratón de marzo de 2025, la organización habilitó una salida en la milla 18 para quienes no pudieran seguir

Uno de los casos más representativos aparece en la Maratón de las Ciudades Gemelas, una competencia tradicional de Mineápolis y Saint Paul. Desde 2027, la prueba dejará de correrse el primer domingo de octubre, una costumbre de más de 40 años, y pasará a una fecha posterior del mismo mes. La decisión llegó después de la cancelación de la edición 2023 por calor y humedad récord, además de una largada cercana a 21℃ en 2025.

Ed Whetham, director de la carrera, dijo a AP que la suspensión de 2023 resultó devastadora para corredores y organizadores. A partir de ese episodio, la prueba revisó patrones meteorológicos y resolvió retrasar el evento unas dos semanas para aumentar las chances de encontrar un escenario más favorable para atletas aficionados y de élite.

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Resumió ese criterio con una comparación directa. “Aceptaremos una largada de 4℃ antes que una de 21℃”, afirmó en declaraciones recogidas por AP. En esa región puede nevar hacia fines de octubre, pero la organización entiende que el frío ofrece un margen más manejable que una mañana templada y húmeda.

La misma lógica aparece en otros puntos del país. El maratón de Sioux Falls, en Dakota del Sur, pasó de agosto a septiembre después de cancelar la edición 2024 por temperaturas elevadas. Otras competencias, como el Air Force Marathon en Dayton, el Little Rock Marathon en Arkansas y el Long Beach Marathon en California, adelantaron sus horarios de largada para evitar el tramo más cálido de la mañana.

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El impacto del calor sobre los corredores

El calor y la humedad elevan el peligro de sobrecalentamiento en carreras de 42 kilómetros y ya provocaron cancelaciones y revisiones de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Los Ángeles, durante el maratón de marzo de 2025, el clima cálido llevó a los organizadores a habilitar una salida intermedia. Los participantes podían detenerse en los 29 kilómetros, y aun así recibir la medalla de finalistas. La alternativa buscó ofrecer una opción segura para quienes no se sintieran en condiciones de completar el recorrido completo.

Según detalló AP, menos del 5% de los corredores eligió ese trayecto reducido. Además, 14 de unos 27.000 participantes recibieron atención hospitalaria y todos obtuvieron el alta el mismo día. La medida provocó cuestionamientos en redes sociales, aunque Meg Treat, vocera de la carrera, sostuvo que la evaluación debía centrarse en la seguridad de los atletas.

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El problema alcanza también a corredores con amplia experiencia. Paul Grinvalds, atleta de West Des Moines, Iowa, completó 114 maratones en los 50 estados del país. Pese a ese recorrido, explicó que siente el impacto cuando compite con temperaturas superiores a 15,5℃ y que incluso considera altos los registros cercanos a 10℃.

Advirtió que muchos maratonistas mantienen sus objetivos de tiempo o ritmo aun cuando el clima modifica por completo la prueba. Esa insistencia, según relató a AP, suele derivar en jornadas más duras y exigentes para el cuerpo. La experiencia acumulada, en estos casos, no elimina el riesgo que implica correr con altas temperaturas y humedad.

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Qué dice la ciencia sobre la crisis climática

Especialistas explican que, cuando el termómetro sube a 15℃ o 16℃, el cuerpo se exige más para enfriarse y sostener el esfuerzo

El contexto climático refuerza esas decisiones. Estados Unidos atravesó en 2026 su julio más cálido desde que existen registros. Además, la Organización Meteorológica Mundial proyecta que entre 2025 y 2030 la temperatura media global probablemente supere en más de 1,5℃ los niveles de la década de 1800.

Una investigación del grupo Climate Central, citada por AP, analizó 221 carreras y concluyó que el calentamiento ya deteriora las condiciones para la mayoría de los maratones. El estudio estima que para 2045 las temperaturas óptimas para corredores recreativos, ubicadas entre 6℃ y 7℃, serán menos probables en 46 de los 51 maratones evaluados en Estados Unidos.

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Andy Pershing, quien lideró ese trabajo, planteó que la posibilidad de salir, hacer ejercicio y aprovechar el propio cuerpo en buenas condiciones de salud empieza a verse condicionada por la crisis climática. El diagnóstico no se limita al alto rendimiento ni a las competencias más exigentes del calendario.

El impacto del cambio climático en el deporte y la salud física

Un análisis de Climate Central sobre 221 carreras concluye que el aumento de temperatura ya deteriora las condiciones, y proyecta que para 2045 habrá menos chances de encontrar los 6℃ a 7℃ óptimos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jessica Murfree, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, sostuvo que maratones, pruebas de ciclismo, torneos de tenis y partidos universitarios de fútbol americano deben revisar fechas, horarios y protocolos. A su criterio, un clima más cálido y más variable exige medidas preventivas más estrictas.

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El efecto de las altas temperaturas sobre el cuerpo ayuda a explicar esa preocupación. Chris Minson, profesor de la Universidad de Oregón, indicó que la temperatura ideal para correr un maratón ronda los 10℃. Cuando el termómetro sube hacia los 15℃ o 16℃, el organismo enfrenta una tensión mayor para enviar sangre a los músculos y, al mismo tiempo, mantener la piel fresca.

Explicó que el esfuerzo físico produce una gran cantidad de calor interno. Solo cerca del 25% de la energía se utiliza para impulsar el cuerpo hacia adelante, mientras el resto se destina a disipar el calor que genera el movimiento. La humedad agrava ese cuadro porque dificulta la evaporación del sudor y reduce la capacidad natural de enfriamiento.

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De acuerdo con AP, algunos atletas entrenan en ambientes calurosos para adaptarse, incluso con sesiones bajo sol intenso o rutinas posteriores en sauna. Aun así, los especialistas coinciden en que la aclimatación mejora la tolerancia, pero no reemplaza las ventajas de competir con temperaturas más bajas.