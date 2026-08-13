Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua

La organización asegura que cuenta con evidencia entregada por las familias y advierte que se desconoce tanto el lugar donde están los niños y adolescentes como las condiciones en las que permanecen

La Asociación Memoria y Justicia denunció que cinco menores permanecen en desaparición forzada bajo custodia del Estado en Nicaragua.
La Asociación Memoria y Justicia denunció que cinco menores permanecen en desaparición forzada bajo custodia del Estado en Nicaragua.
Guardar

La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa generando preocupación internacional ante el aumento de denuncias sobre desapariciones forzadas de personas que permanecen bajo custodia del Estado.

La Asociación Memoria y Justicia (AMJ) denunció ayer que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en desaparición forzada a cinco menores de edad, cuyos paradero y condiciones se desconocen incluso para sus propias familias.

Según una publicación del medio La Mesa Redonda, Claudia Pineda, directora de la AMJ, advirtió acerca de la gravedad de estos casos durante una conferencia virtual sobre la situación de los menores.

Explicó que la organización ha documentado, a través del Monitoreo Azul y Blanco (MAB), al menos 109 víctimas de violaciones a los derechos humanos en los últimos dos meses, entre las que se encuentran los cinco menores desaparecidos. Pineda aclaró que la AMJ cuenta con información proporcionada directamente por las familias, pero no puede revelar detalles sobre los menores por falta de autorización y consentimiento para divulgar sus identidades o circunstancias particulares.

PUBLICIDAD

“La situación de los menores es muy delicada. Nosotros no tenemos autorización, ni consentimiento para dar ninguna información sobre los menores. Sí tenemos la información que nos han dado las familias. Y por eso es que podemos decir con evidencia que estos menores están bajo custodia del Estado”, afirmó Pineda.

La directora de la AMJ también destacó que ni siquiera las familias conocen el lugar donde se encuentran los menores ni las condiciones en las que permanecen, lo que agrava el carácter de desaparición forzada.

Rosa María Payá reclamó respuestas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el paradero de las niñas desaparecidas.
Rosa María Payá reclamó respuestas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre el paradero de las niñas desaparecidas.

La gravedad de estos casos fue resaltada en una audiencia de oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada el 7 de agosto, donde diversas organizaciones defensoras denunciaron el incremento de la desaparición forzada como mecanismo de control social en Nicaragua.

PUBLICIDAD

Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, pidió a la CIDH exigir información inmediata sobre las 22 personas reportadas como desaparecidas, incluidas dos niñas menores de edad.

“Informar de forma inmediata a las familias de las 22 personas desaparecidas, entre ellas dos niñas menores de edad, sobre el sitio en que estas se encuentran y su situación”, solicitó Quesada.

Durante la audiencia, la comisionada de la CIDH Rosa María Payá exigió respuestas directas al régimen sobre el paradero de estas menores: “¿Dónde están las dos niñas desaparecidas?”. Las dos niñas mencionadas serían hijas de Elvia Flores Castillo, quien también figura en la lista de 23 personas desaparecidas documentadas por la AMJ. La presencia de cinco menores entre las víctimas evidenciadas por la organización demuestra que la represión estatal no se limita a opositores adultos o líderes políticos, sino que afecta también a niños y adolescentes.

De acuerdo con distintas organizaciones civiles nicaragüenses, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica sistemática, utilizada como herramienta de intimidación y castigo contra quienes se perciben como opositores o críticos al gobierno. El Colectivo Nicaragua Nunca Más y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) han documentado casos de desapariciones en comunidades rurales, donde campesinos han sido detenidos por fuerzas de seguridad sin que sus familias reciban información oficial sobre su paradero, condición o estado de salud.

Ilustración: Mapa gris de Nicaragua con manos y rostros. Ortega y Murillo lo cubren. Arriba, logos de ONU y Amnistía Internacional observan.
Diferentes organizaciones internacionales han exigido al régimen de Ortega y Murillo que respondan por las desapariciones bajo custodia del Estado. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas rurales, las denuncias sobre campesinos desaparecidos han aumentado de manera considerable desde 2018, especialmente en contextos de protestas o resistencia organizada contra políticas estatales. Testimonios recogidos por organismos de derechos humanos reportan que tras operativos policiales o militares, varias personas han sido detenidas y sus familias solo reciben información fragmentaria o nula sobre su localización. Según informes de la Asociación de Familiares de Presos Políticos y el Movimiento Campesino, decenas de campesinos permanecen bajo desaparición forzada, algunos durante meses o años, sin garantías de debido proceso ni acceso a defensa legal.

Las organizaciones internacionales han reiterado que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y han solicitado en repetidas ocasiones al gobierno nicaragüense información detallada sobre el paradero de las personas desaparecidas, permitiendo la intervención de organismos independientes para verificar su situación. La falta de transparencia y la imposibilidad de acceso a centros de detención refuerzan la incertidumbre y el sufrimiento de las familias, mientras la comunidad internacional sigue exigiendo el cese inmediato de estas prácticas y la restitución de los derechos vulnerados.

En este contexto, la documentación y denuncia de cada caso por parte de organizaciones civiles resulta fundamental para mantener la presión internacional y exigir justicia para las víctimas, tanto menores como adultos, incluyendo campesinos y líderes comunitarios. La persistencia de la desaparición forzada en Nicaragua evidencia la urgencia de mecanismos eficaces de protección y de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel OrtegaDesaparición forzadaComisión Interamericana de Derechos HumanosNiños y adolescentes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Se llevaron a mis dos papás”: Hija de guatemaltecos detenidos por ICE asume el cuidado de sus hermanos en Florida

A la salida de una iglesia en Lake Worth, Florida, agentes migratorios interceptaron el vehículo de Abraham Domingo y María Levia, una pareja guatemalteca radicada en el país desde hace 20 años

“Se llevaron a mis dos papás”: Hija de guatemaltecos detenidos por ICE asume el cuidado de sus hermanos en Florida

Colombianos y nicaragüenses figuran entre siete condenados por drogas en Panamá

Los casos incluyen tráfico internacional por vía marítima, posesión agravada frente a una sede policial y el decomiso de más de cinco kilos de marihuana

Colombianos y nicaragüenses figuran entre siete condenados por drogas en Panamá

Mulino señala al narcotráfico como la principal amenaza para el Canal de Panamá

Representantes de una veintena de países se reunieron para coordinar acciones contra los cárteles, mientras Estados Unidos planteó ampliar el intercambio de inteligencia y capacidades operativas.

Mulino señala al narcotráfico como la principal amenaza para el Canal de Panamá

Honduras: Fiscalía pone sobre la mesa 19 pruebas contra Juan Orlando Hernández por presunto desvío millonario

La acusación contra el expresidente avanzó en los tribunales donde vincula cuentas bancarias que, según la imputación, habrían sido utilizadas para financiar una campaña política.

Honduras: Fiscalía pone sobre la mesa 19 pruebas contra Juan Orlando Hernández por presunto desvío millonario

Un “pronóstico de hambre”: El Niño amenaza la soberanía alimentaria en El Salvador, advierte especialista

Especialista del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), señaló que la ausencia de alertas tempranas y de reservas de granos expone a la población a una crisis alimentaria agravada por la sequía y las pérdidas agrícolas

Un “pronóstico de hambre”: El Niño amenaza la soberanía alimentaria en El Salvador, advierte especialista

TECNO

Cómo ver más de 10.000 películas y series gratis en Google TV

Cómo ver más de 10.000 películas y series gratis en Google TV

Guía para ahorrar batería en el celular durante emergencias como terremotos o sismos

Regalo en Steam: consigue gratis este juego de estrategia antes de que pase a ser de pago

Google Pixel 11 Pro presume 30 horas de batería, traductor y luces LED para avisos sin mirar pantalla

Cómo bloquear la IA de Amazon en Twitch para que no use mi contenido

ENTRETENIMIENTO

Syrax, el dragón de ‘House of the Dragon’, inspira el nombre de un lagarto recién descubierto en Tailandia

Syrax, el dragón de ‘House of the Dragon’, inspira el nombre de un lagarto recién descubierto en Tailandia

Chris Brown simula una escena sexual en el escenario de Toronto y desata críticas en redes: “Esta gira está descontrolada”

Bill Nighy vuelve al cine con & Sons y dejó definiciones filosas sobre la fama y la edad

Travis Kelce por fin habló de su boda con Taylor Swift y la resumió en una sola frase

33 años después de su salida, Ritchie Blackmore volvió a tocar junto a Deep Purple en un histórico concierto

MUNDO

La bajante del agua dejó al descubierto restos del Puente de Constantino

La bajante del agua dejó al descubierto restos del Puente de Constantino

Un explorador británico salió hace 28 años de Chile para llegar a su casa en Inglaterra a pie: cómo es su travesía

La historia de las Kuriles: ocupación rusa, deportaciones forzosas y la firma de la paz con Japón que nunca se concretó

Ucrania dejó fuera de servicio a una de las refinerías más importantes de Rusia: “Está completamente parada”

Rusia y Ucrania realizaron un nuevo intercambio de civiles en Bielorrusia