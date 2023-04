Independiente presentó al Ruso Zielinski como nuevo técnico: “Nos gustaría jugar como el Manchester City, pero hay que adaptarnos a lo que tenemos”

Se acabó oficialmente la danza de nombres. Independiente presentó a Ricardo Zielinski como su nuevo entrenador en reemplazo de Leandro Stillitano. El breve interinato de Pedro Monzón parecía llegar a su fin con el arribo de Pablo Repetto, pero la posterior renuncia de Fabián Domán a la presidencia del club obligó a que la dirigencia se mueva rápido para buscar otro candidato y, tras un intento fallido, volvieron a la carga por el Ruso, quien asumió este viernes y estará en el banco para dirigir a su nuevo equipo en el clásico de Avellaneda ante Racing.

“¡Bienvenido, Ruso! El Rey de Copas te saluda”, escribió la cuenta oficial de la institución en sus redes oficiales. Una decena de minutos después de esa publicación, se realizó otro posteo con una foto protocolar en compañía del flamante presidente, Néstor Grindetti, y el mánager, Pablo Cavallero. Además, sostuvo entre sus manos una camiseta con su apellido y, en su espalda, tenía el número 2024 impreso en color blanco, haciendo alusión al tiempo que durará su contrato con la entidad que no gana hace 10 partidos en la Liga Profesional.

Horas antes de esta confirmación, había ofrecido sus primeras sensaciones en distintas entrevistas televisivas y radiales de cara a su segunda experiencia en los clubes denominados “grandes” después de su fallido paso por Racing. A pesar de dirigir solamente 14 encuentros en la Academia con 6 victorias, misma cantidad de derrotas y 2 empates, su estadía quedó marcada a fuego en algunos hinchas, que habían mostrado su rechazo por la metodología futbolística pregonada por el DT.

“Si los jugadores se sienten cómodos presionaremos arriba, sino unos metros más atrás. Nos gustaría jugar como el Manchester City, pero hay que adaptarnos a lo que tenemos”, lanzó en diálogo con Radio La Red. Y manifestó que dialogará con sus dirigidos para conocer su opinión sobre la nueva estructura futbolística: “Veré y hablaré con los jugadores a ver qué sistema prefieren. No tiene sentido ir con una idea si no tenemos los intérpretes para eso”. “Siempre he sido un entrenador que ha buscado el arco contrario en todos los equipos que he dirigido. Si me he defendido es porque el rival tenía más”, aclaró.

* El Ruso Zielinski se refirió al clásico de Avellaneda

A continuación, se refirió a la discusión vinculada por los planteos defensivos u ofensivos en el fútbol: “La discusión Menotti-Bilardo ya pasó hace 30 años en el mundo. En el medio aparecieron otros entrenadores y otro tipo de situaciones... Estamos discutiendo un tema que en el mundo ya no se discute más. No le suma al fútbol argentino. Guardiola cuando tiene que defender y atacar, lo hace. Seguimos pensando que el fútbol que se jugó hace 30 años se va a volver a jugar. No vi ningún DT que le diga a un jugador que no tire un caño. Parecería que siempre tenemos que encontrar prejuicios”.

También, profundizó en que siempre intentará buscar el arco contrario y contó cuáles son sus referentes: “En los últimos 10 años, mis equipos siempre estuvieron entre los 5 o 10 más goleadores del campeonato. A mi me gusta jugar en el orden y que el equipo tenga una idea clara. Me gusta Bilardo, Griguol, Guardiola y Ancelotti... Sacaré lo mejor de cada uno y dejaré de lado muchas cosas que no me gustan”.

En referencia al encuentro de este domingo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, el DT de 63 años afirmó en diálogo con ESPN que no tiene muchas dudas sobre el equipo que saldrá a la cancha: “Ya tengo en la cabeza el 90% de los jugadores que tienen que jugar. Los hemos visto a todos”. A continuación, agregó: “En general mis equipos son protagonistas. La línea de presión depende de las características de los jugadores. Yo trato de ser sencillo. Me gustaron los últimos 20 minutos ante Rosario Central y vamos a transitar por esos lugares. Ser protagonistas”.

Más allá de que Independiente logró 9 puntos en 11 presentaciones y marcha 25° sobre 28 equipos a solo 2 unidades del descenso, estableció que tiene materia prima para aspirar a lograr una clasificación a la Libertadores o la Sudamericana del próximo año: “Tenemos un buen plantel, lo podemos mejorar. Hay mucho ámbito para una mejoría. Espero incorporarme y conocer el club. Por ahí no está a la altura de Boca o River, pero podemos pelear para meternos en una copa internacional”.

La presentación de Independiente a Ricardo Zielinski

Por otro lado, esbozó que siempre estuvo predispuesto para asumir en este rol y evitó centrar su cabeza en la próxima ventana de transferencias para focalizar su mirada en el siguiente compromiso: “Ahora pensamos en lo que viene, en Racing. El mercado de pases veremos a mitad de año, irán acomodando las cosas de a poco. Mi preocupación y ocupación es generar calma, volver a la normalidad y ganar para trabajar más tranquilo”.

Zielinski viene de dirigir a Nacional de Uruguay, en su primera experiencia internacional. Su ciclo duró pocos meses y se alejó tras dirigir apenas ocho partidos (tres victorias, tres empates y dos caídas). Antes, había comandado a Estudiantes de La Plata (2021-2022). Sin embargo, sus mejores campañas las logró en Belgrano de Córdoba (2011-2016), incluido un ascenso a Primera División mediante la Promoción ganada a River Plate, y Atlético Tucumán (2017-2020), con históricas participaciones en competencias internacionales.

Cuenta con una vasta trayectoria, sobre todo en el ascenso, que se inició en Ituzaingó en 1996 y siguió en Atlanta (1997-1998), San Telmo (1998-1999), Deportivo Morón (1999-2000), Temperley (2000-2001 y 2006-2007), San Martín de San Juan (2001), Defensa y Justicia (2002-2003), All Boys (2003-2004), Juventud Antoniana (2004), El Porvenir (2005), Ben Hur (2007-2008), Chacarita (2008-2009 y ascenso a Primera División), Patronato (2010).

