‘Endless Legend 2′ dejará el acceso anticipado con una nueva facción jugable

Endless Legend 2 presenta un nuevo tráiler.

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Endless Legend 2 saldrá del acceso anticipado y estrenará su versión 1.0 el 17 de septiembre, según anunciaron la editora Hooded Horse y la desarrolladora Amplitude Studios. El juego de estrategia fantástica por turnos llegará ese día a PlayStation 5, Xbox Series y PC, donde se venderá mediante Steam, Epic Games Store y Microsoft Store.

Del acceso anticipado al lanzamiento completo

La secuela comenzó su etapa de acceso anticipado el 7 de agosto de 2025. Este sistema permite comprar y jugar un título todavía en desarrollo, mientras sus responsables incorporan funciones, ajustan el equilibrio y recogen comentarios de la comunidad antes de publicar la edición definitiva.

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La versión 1.0 ampliará la selección de civilizaciones, unidades, héroes, tecnologías y misiones. También marcará el debut del juego en consolas, cuyas versiones habían sido anunciadas recientemente. El lanzamiento estará acompañado por un nuevo tráiler centrado en las incorporaciones previstas para septiembre.

La campaña se desarrolla en Saiadha, un planeta oceánico afectado por mareas extremas, estaciones cambiantes y cataclismos. A medida que el nivel del agua baja, aparecen nuevas zonas que pueden explorarse, explotarse o disputarse. Los jugadores deben construir una red de ciudades, administrar territorios y formar ejércitos liderados por héroes con atributos y habilidades propios.

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El combate y la gestión avanzan por turnos: cada participante dispone de una oportunidad para mover unidades, tomar decisiones y administrar recursos antes de ceder el turno. Las facciones tienen sistemas asimétricos, es decir, reglas, fortalezas y objetivos diferentes que modifican la forma de desarrollar cada partida.

Los Sandshapers y las facciones rebeldes

La principal incorporación será The Sandshapers, la sexta facción jugable de Endless Legend 2. Se trata de la civilización más antigua que habitó Saiadha y sus integrantes recuerdan la época anterior a que el planeta quedara cubierto por el agua. Su objetivo es terraformar el territorio, un proceso que consiste en alterar las condiciones ambientales de un planeta, para devolverlo al mundo desértico de su pasado.

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Los Sandshapers tendrán una misión narrativa propia, nuevas unidades, héroes, tecnologías y rasgos. Parte de esas características también estará disponible en el creador de facciones personalizadas, herramienta destinada a diseñar civilizaciones con combinaciones específicas de habilidades y ventajas.

La actualización introducirá además las Rogue Factions, grupos disidentes basados en civilizaciones existentes. Compartirán varios elementos con sus facciones de origen, pero contarán con historia, misión y estilo de juego independientes.

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Las dos primeras serán The Order of Zelevas y The Severed Claw. The Order of Zelevas será una variante de Kin of Sheredyn centrada en la conquista. The Severed Claw derivará de Necrophage y tendrá una restricción particular: únicamente podrá reemplazar sus bajas mediante la esclavización de integrantes de otras facciones.

La cuarta incorporación será Mangrove of Harmony, una facción menor diseñada junto con la comunidad de Amplitude Studios. Sus criaturas presentan una forma similar a una estrella de mar y llegarán con un héroe, una línea de misiones, nuevas aldeas, unidades reclutables, una población propia y dos habilidades de héroe.

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Endless Legend 2, de Amplitude Studios.

Demo gratuita y ediciones físicas

La demo mejorada volvió a estar disponible en Steam y consolas. Esta versión de prueba permite jugar con Kin of Sheredyn y The Last Lords, por lo que los interesados pueden conocer los sistemas principales antes del lanzamiento completo. La disponibilidad en consolas coincide con la ampliación de plataformas prevista para la versión 1.0.

Hooded Horse también confirmó dos ediciones físicas para PlayStation 5, producidas en colaboración con Strictly Limited. Sus contenidos y fechas exactas de distribución todavía no fueron detallados, aunque las reservas ya se encuentran abiertas en la tienda de Strictly Limited y en comercios participantes de distintos países.

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