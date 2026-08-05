Autoridades confirman la recuperación del cuerpo de Nirmal Purja, estrella de Netflix que murió en una de las montañas más altas del mundo

El Club Alpino de Pakistán confirmó que los cuerpos de Nirmal Purja, Wang Zhong, Nima Sherpa y Kilu Pemba Sherpa fueron trasladados al campamento base del Broad Peak (AP)

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Los cuerpos de Nirmal Purja, el alpinista británico-nepalí conocido como “Nimsdai”, y de otros tres escaladores —el chino Wang Zhong y los guías nepaleses Nima Sherpa y Kilu Pemba Sherpa— fueron trasladados al campamento base del Broad Peak tras una operación que el Club Alpino de Pakistán (ACP) calificó de “excepcionalmente desafiante y técnicamente exigente”.

El ACP lo confirmó en un comunicado emitido este miércoles 5 de agosto.

Los cuerpos permanecían a más de 5.000 metros de altitud y fueron recuperados por un equipo de rescatistas nepaleses y pakistaníes liderado por el montañista Mingma Gyalje Sherpa, conocido como Mingma G.

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“Los cuerpos de Nirmal Purja, Wang Zhong, Nima Sherpa y Kilu Sherpa han sido recuperados con éxito y han llegado de forma segura al campamento base”, señaló el club en su declaración.

El mayor general Irfan Arshad Khan, presidente del ACP, extendió su gratitud al equipo de recuperación.

La recuperación en el Broad Peak se realizó a más de 5.000 metros de altitud con un equipo de rescatistas nepaleses y pakistaníes liderado por Mingma Gyalje Sherpa (REUTERS/Navesh Chitrakar)

“Su valentía, profesionalismo y compromiso desinteresado hicieron posible esta recuperación en condiciones extremadamente difíciles”, afirmó.

La empresa de expediciones Elite Exped, fundada por Purja, agradeció el apoyo del Ejército de Pakistán, los gobiernos de Pakistán y de Gilgit-Baltistan, la Alta Comisión Británica y la Embajada de Nepal.

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“Traer a Nims a casa no era solo recuperar a un escalador. Era traer a casa a un esposo, un padre, un hijo, un hermano, un amigo y el corazón de Elite Exped”, expresó la compañía. Con estos cuatro cuerpos, el total de recuperados en el Broad Peak asciende a siete.

La avalancha ocurrió el 30 de julio de 2026 y arrasó con una expedición internacional de diez alpinistas entre los campamentos II y III de la montaña, de 8.047 metros de altura. Los afectados provenían de Nepal, Omán, China, Pakistán y Estados Unidos.

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Tres escaladores permanecen desaparecidos, entre ellos el nepalí Nawang Thindhu Sherpa, cuyo cuerpo se encuentra en una zona de riesgo por encima de los 6.000 metros.

La avalancha en el Broad Peak ocurrió el 30 de julio de 2026 entre los campamentos II y III y alcanzó a una expedición internacional de diez alpinistas (REUTERS/Navesh Chitrakar)

“Seguimos comprometidos a apoyar todos los esfuerzos posibles para localizarlos y recuperarlos cuando las condiciones lo permitan”, indicó el ACP.

Los cuerpos ya recuperados serán trasladados a un hospital militar en Skardu cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso del país con las operaciones en coordinación con las embajadas de Nepal, Omán, Gran Bretaña y Estados Unidos.

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¿Quién era Nirmal Purja?

Nirmal Purja nació en 1983 en Dana, una pequeña localidad del oeste de Nepal próxima al macizo del Dhaulagiri.

Su infancia estuvo marcada por la escasez económica —en entrevistas recordó que incluso un par de sandalias era considerado un lujo— y por la tradición familiar ligada a los Gurkhas, la histórica unidad de soldados nepaleses integrada al Ejército británico.

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Nirmal Purja, conocido como Nimsdai, completó en 2019 el Project Possible al escalar los 14 ochomiles en 189 días (NIMSDAI/RED BULL CONTENT POOL/Handout via REUTERS)

A los 18 años ingresó a las fuerzas armadas británicas. Formó parte de los Queen’s Gurkha Engineers y en 2009 pasó al Special Boat Service, lo que lo convirtió en el primer Gurkha en integrar esa unidad de élite.

Sus 16 años de servicio militar, con operaciones en Afganistán y entrenamiento en condiciones de frío extremo, forjaron la resistencia física que luego llevó a las montañas.

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Su vínculo con el alpinismo comenzó casi por azar. En 2012 visitó el campamento base del Everest y escaló el Lobuche East.

Dos años después alcanzó su primer ochomil al conquistar el Dhaulagiri, la montaña que domina la región donde nació. En 2016 llegó por primera vez a la cima del Everest.

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El proyecto que lo proyectó a la fama mundial llegó en 2019 con el llamado “Project Possible”: escalar las 14 montañas más altas del planeta en menos de siete meses. El récord anterior rondaba los ocho años.

Nirmal Purja también integró en 2021 el primer equipo que coronó el K2 en invierno y alcanzó la cima sin oxígeno suplementario (REUTERS/Navesh Chitrakar/Archivo)

Purja lo completó en 189 días, entre el 23 de abril y el 29 de octubre de 2019, según recogió Infobae. La gesta fue documentada en el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, estrenado en 2021, que llevó su historia a millones de espectadores fuera del círculo del alpinismo.

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En enero de 2021 integró el primer equipo en coronar el K2 en invierno, junto a otros nueve montañistas nepaleses.

Todos llegaron juntos a la cima y entonaron el himno nacional de Nepal. Purja alcanzó la cumbre sin oxígeno suplementario.

Su trayectoria no estuvo libre de controversias. En 2024, las alpinistas Lotta Hintsa y April Leonardo lo acusaron de acoso sexual. Purja negó las acusaciones a través de sus abogados, quienes las calificaron de falsas y difamatorias.

Al momento de su muerte, Purja trabajaba en el “Hat-Trick Challenge”, un proyecto para completar los 14 ochomiles y las Siete Cumbres tres veces cada una. Vivía en Hampshire, Inglaterra, con su esposa Suchi Purja y su hija Himani.