Catedral histórica, hotel de lujo y con estrellas y celebridades: los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, en montaje de Infobae (EFE/AFP)

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El astro portugués Cristiano Ronaldo y la modelo y empresaria Georgina Rodríguez celebrarían su boda este sábado 8 de agosto en la isla de Madeira, según reveló el diario británico The Sun. La ceremonia tendría lugar a las 15:00 en la Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de historia ubicado en el centro de la capital de la isla portuguesa donde nació y creció el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita.

La pareja también reservó el Savoy Palace, hotel cinco estrellas situado a pocos metros de la catedral, para la recepción posterior al acto religioso. El establecimiento ya habría tomado medidas para garantizar la privacidad del evento. “Se informó a los huéspedes del hotel que dos pisos permanecerán cerrados el viernes y el sábado, además de varias zonas de los bares”, precisó una fuente citada por el periódico inglés.

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La elección de Madeira no es circunstancial. Ronaldo nació hace 41 años en Funchal y allí transcurrió su infancia antes de trasladarse a Lisboa para integrarse a las divisiones juveniles del Sporting de Portugal, el club con el que inició su carrera profesional. La isla representa, para el jugador con 976 goles en su trayectoria, el punto de partida de todo.

La información de The Sun llegó después de que circulara en redes sociales una supuesta invitación que fijaba la ceremonia para el 1 de agosto en el palacio Quinta da Regaleira, en la ciudad portuguesa de Sintra, con indicación de vestimenta de color negro. Esa versión fue desmentida por medios españoles, en parte porque el palacio continuó recibiendo visitantes con normalidad en esa fecha. El sitio GiveMeSport fue el primero en difundir la imagen de esa invitación, que finalmente resultó no ser auténtica.

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Ni Ronaldo ni Rodríguez ni nadie de su entorno confirmaron públicamente la realización del enlace. La única declaración del futbolista al respecto fue previa al Mundial 2026, cuando en una entrevista con el periodista Piers Morgan anticipó: “Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”. Portugal quedó eliminada en esa instancia por España, que se consagró campeona del torneo.

En cuanto a los invitados, los reportes que circularon en medios europeos mencionan una nómina que incluiría figuras del deporte y el espectáculo mundial: Rio Ferdinand, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott. Otros informes también señalaron la presencia de Lionel Messi, lo que reuniría por primera vez fuera de una cancha a las dos grandes figuras del fútbol de la última década.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con su anillo de prometida (Instagram)

En los días previos a la boda, la pareja disfrutó de unos días de vacaciones en Mallorca junto a sus hijos. Allí fueron fotografiados a bordo de un yate, con sus anillos de diamantes a la vista. Georgina también compartió en su cuenta de Instagram —donde acumula más de 76 millones de seguidores— imágenes familiares junto a Ronaldo y a Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del futbolista, de 16 años. “Desde que era pequeño, este viaje ha sido nuestro momento especial. Papá, mamá y él, juntos en el mar, verano tras verano”, escribió la modelo junto a una de las publicaciones.

El compromiso se hizo público el 11 de agosto de 2025, cuando Rodríguez publicó en Instagram una fotografía con un anillo de diamantes cuyo valor fue estimado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares. “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió junto a la imagen. Tiempo después, el propio Ronaldo relató que la propuesta fue espontánea: mientras preparaba el momento para entregar el anillo, sus dos hijas menores entraron a la habitación y le dijeron “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”, lo que el futbolista tomó como la señal para hacerlo en ese instante.

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La pareja se conoció en una tienda de Gucci en Madrid en 2016 y oficializó su relación en enero de 2017, durante la alfombra roja de los premios The Best de la FIFA en Zúrich. La familia está integrada por cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., primogénito del futbolista con una pareja anterior; los mellizos Eva y Mateo, nacidos en 2017 mediante gestación subrogada; y Alana Martina y Bella Esmeralda, las dos hijas en común de la pareja.

La reaparición deportiva de Ronaldo está prevista para el 15 de agosto, cuando el Al-Nassr reciba al Al-Fateh por la primera fecha de la liga árabe.

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