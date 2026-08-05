El requisito de Andrew Garfield para volver al universo de Spider-Man

Garfield reveló que le gustaría explorar alguna historia de Spider-Man en un género cinematográfico totalmente inesperado (Captura de video)

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Andrew Garfield no cierra la puerta a volver a interpretar a Spider-Man, pero dejó claro que solo aceptaría enfundarse nuevamente el traje de Peter Parker si el proyecto rompe por completo con lo que el público ha visto hasta ahora. El actor británico habló sobre esa posibilidad durante una entrevista con The Playlist, en la que explicó que únicamente regresaría si la historia fuera realmente inesperada y diferente.

“No lo sé. De verdad que no lo sé”, afirmó. “Tendría que ser muy, muy peculiar. Tendría que ser muy extraña, y tendría que ser completamente poco convencional y casi —no diría aburrida—, pero me gustaría que fuera totalmente inesperada, como un género de Spider-Man que nunca se haya visto antes, que resulte muy fuera de lo común”.

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El intérprete reconoció que ni siquiera tiene claro cómo sería una propuesta con esas características, pero mencionó “una película de viaje por carretera” como ejemplo.

Un Spider-Man cuya historia terminó antes de tiempo

Andrew Garfield interpretó a Peter Parker en dos películas antes de que Sony reiniciara la franquicia con Tom Holland.

Garfield debutó como Peter Parker en The Amazing Spider-Man (2012) y regresó dos años después en The Amazing Spider-Man 2. Aunque ambas películas cumplieron con los fans, la segunda entrega no alcanzó las expectativas comerciales de Sony Pictures.

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Tras ese resultado, el estudio inició conversaciones con Marvel Studios para integrar al personaje al Universo Cinematográfico de Marvel. Como consecuencia, la franquicia fue reiniciada y Tom Holland asumió el papel del héroe a partir de Captain America: Civil War (2016). Así se inició una nueva etapa que se extendería durante varias producciones del estudio.

El cambio dejó inconclusa la historia del Peter Parker interpretado por Garfield, motivo por el que durante años numerosos seguidores pidieron una tercera entrega de The Amazing Spider-Man. Esas peticiones cobraron aún más fuerza después del regreso sorpresa del actor en Spider-Man: No Way Home.

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Dicho filme, estrenado en 2021, reunió por primera vez en la pantalla a las tres versiones cinematográficas más populares del personaje: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. La explicación: el multiverso.

La versión de Garfield regresó a la pantalla en Spider-Man: No Way Home, donde compartió escenas con Tobey Maguire y Tom Holland.(Sony Pictures)

Muchos fans consideraron que esta participación especial de Garfield fue una reivindicación a su faceta como el héroe arácnido.

Por su parte, el actor británico de 42 años ha dejado claro que respalda plenamente el trabajo de quien hoy interpreta al personaje. Durante la presentación de su película The Magic Faraway Tree, el actor habló con Page Six sobre Tom Holland y expresó su entusiasmo por Brand New Day, la nueva entrega de la franquicia.

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“Creo que Tom es un actor increíble interpretando a ese personaje, y lo quiero, lo apoyo y solo deseo lo mejor para él”, declaró en la alfombra roja. “Quiero mucho a Tom. Amo a Spider-Man; siempre he amado a Spider-Man desde que tenía 3 años. Estoy muy emocionado por ver la película”.

Andrew Garfield elogió el trabajo de Tom Holland y aseguró que desea lo mejor para el actual protagonista de la saga de Spider-Man.(Sony Pictures)

Las declaraciones de Garfield llegan en un momento especialmente favorable para la franquicia. Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Tom Holland, arrasó con la taquilla desde su estreno.

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Según los datos de medios especializados, la película recaudó 360 millones de dólares en Norteamérica durante su primer fin de semana, superando el anterior récord de Avengers: Endgame, que había conseguido 355 millones. A nivel mundial, la cinta alcanzó 932 millones de dólares en ese mismo periodo, una cifra que la colocó entre los mayores estrenos de la historia y la encamina a superar la barrera de los 2.000 millones de dólares en la taquilla global si mantiene su ritmo comercial.