Show de Colapinto en el Festival de Goodwood: el dato clave sobre su futuro y la frase que encendió la previa de Argentina-Inglaterra

Franco Colapinto desata la potencia del Alpine F1 en el Festival de la Velocidad de Goodwood

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto fue el encargado de cerrar la edición 2026 del Festival de la Velocidad de Goodwood este domingo. Fue a bordo del Lotus E20, el monoplaza de la temporada 2012 de la Fórmula 1 que ya había conducido en abril pasado por las calles de Buenos Aires.

Ante miles de espectadores reunidos en los jardines de Goodwood House, en el condado de West Sussex, al sur de Inglaterra, el bonaerense completó dos ascensos por la mítica colina de 1,86 kilómetros y se dio el lujo de ejecutar un trompo que desató la ovación del público.

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El festival, que se celebra desde 1993 en los terrenos de Goodwood House, reunió este año a 694 vehículos entre autos y motos de distintas épocas y categorías. Alpine llevó el Lotus E20 para sus exhibiciones y la organización distribuyó los turnos al volante entre cuatro pilotos a lo largo de los cuatro días del evento: Nina Gademan, Alex Dunne y Paul Aron giraron en los tres primeros días, mientras que el cierre quedó reservado para Colapinto. El argentino compartió cartel con varios pilotos de la Fórmula 1 en actividad: Kimi Antonelli, Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad, entre otros.

Franco Colapinto en el Festival de la Velocidad de Goodwood: Acción al volante

Uno de los momentos más llamativos del día fue el reencuentro de Colapinto con James Vowles, director de Williams, quien también participó del festival al volante del Williams FW18 campeón de F1 en 1996 con Damon Hill. Al bajarse del auto, Vowles fue directo a buscar al argentino para darle un abrazo y recibió la ovación de un grupo de argentinos. “Es bueno verlo a él. Siempre es una persona alegre y sonriente”, afirmó el jefe del equipo inglés, que fue el responsable de promover a Franco para su debut en la F1 el 1 de septiembre de 2024 en Italia. Cabe recordar que la escudería de Grove cedió por cinco años a Colapinto a Alpine. Este reencuentro se dio en medio de la espera del anuncio sobre la renovación de Franco como titular en 2027 en el team galo, que se espera que llegue antes del receso por el verano boreal que comenzará después del 26 de julio tras el Gran Premio de Hungría.

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A propósito del anuncio sobre el futuro de Colapinto, Infobae puede confirmar que es total el compromiso de su principal sponsor, que piensa acompañarlo durante toda su etapa en la F1. Incluso, desde la conocida firma de venta electrónica esperan hablar en los próximos días con el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore para cerrar la continuidad como titular en 2027. Hay buena voluntad de dicha empresa para confirmar un nuevo acuerdo y su prioridad es lo mejor para Franco.

En la transmisión oficial del evento, Colapinto describió la experiencia con entusiasmo contenido: “Tenía muchas ganas de venir el año pasado, ya casi lo hacía, estuve cerca de hacerlo y este año por fin se dio, así que estoy muy contento de estar aquí. Por supuesto, es uno de los festivales más grandes del mundo y es el que tiene los mejores autos”. El pilarense también admitió que había seguido el evento durante años por pantalla: “Siempre lo había visto en YouTube y esta vez puedo experimentarlo en vivo”.

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Sobre el Lotus E20, el mismo chasis con el que protagonizó el espectáculo en las calles porteñas, Colapinto reconoció la paradoja de ejecutar un trompo en un auto de carreras: “Es exactamente lo contrario de lo que nos enseñan, nos entrenan para lo opuesto. El coche es increíble de conducir, pero también el simple hecho de ver a los demás y lo que hacen es muy genial”. No quemó tanto caucho como en Buenos Aires, pero las aceleradas en la subida de la colina dejaron su marca.

Franco Colapinto recibió el saludo y abrazo de James Vowles en el Festival de la Velocidad en Goodwood

El festival es un punto de encuentro entre distintas épocas del automovilismo. Colapinto no dejó pasar la oportunidad de reflexionar sobre esa diversidad de máquinas: “Todo es extraordinario de mirar, eso es lo que nos encanta del automovilismo. Ver cómo los ingenieros pueden desarrollar diferentes coches, en diferentes eras. Aquí podemos ver cada época de los coches de Fórmula 1 y cada época de las otras máquinas”.

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Entre los autos históricos, modernos, de Le Mans, WRC, deportivos y de calle que conviven en Goodwood, el argentino identificó una categoría que le genera una admiración particular: “Me encantan los autos de rally. Creo que son los mejores. La velocidad a la que pueden pasar por el pasto y la tierra, y en esta clase de competencia donde ni siquiera conocen las curvas, para mí es realmente impresionante. Creo que no se aprecia lo suficiente lo que hacen y los riesgos que toman. Creo que es uno de los deportes más geniales del deporte motor y me encantaría hacerlo algún día”. La confesión abrió la puerta a una pregunta que quedó flotando entre los fanáticos del automovilismo argentino: ¿habrá un Colapinto sobre la tierra en el futuro? Cabe recordar que el propio bonaerense reconoció en su momento al periodista Roberto Berasategui que le “gustaría correr el Rally Dakar”.

El pilarense, además, analizó su actualidad y el último paso con la F1 en Silverstone el pasado fin de semana: “Creo que para nosotros como equipo hemos tenido algunas dificultades y estamos trabajando muy duro para tratar de maximizar más el auto y tratar de mejorar los problemas que tenemos. Y especialmente con las posiciones de carrera, acercándonos más. Pero creo que como equipo seguimos siendo muy fuertes juntos y estamos impulsando a todos hacia adelante para tratar de traer más mejoras y tratar de mejorar el auto. Así que, con suerte, estaremos mejor pronto. Solo está tomando un poco de tiempo y, a veces, un pequeño retroceso te impulsa más adelante después. Así que, por supuesto, estamos trabajando muy duro. Pero estar en los puntos en nuestra carrera de casa, la carrera de casa de Alpine, y estando tan cerca de la fábrica, tan cerca de Enstone, es algo que todos queríamos. Fue una semana complicada".

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El piloto también dejó en claro que la visita no fue solo para subir a la colina. “Llegué recién esta mañana, seguramente voy a ir a ver cada pequeña cosa que haya”, dijo, y al bajarse del Lotus E20 fue categórico sobre su intención de repetir: “Volveré más veces”.

Pero el paso de Colapinto por Goodwood no se limitó al automovilismo. En la fan zone del festival, el piloto de Alpine fue entrevistado por Ariana Bravo sobre el partido que tiene en vilo a la Argentina: la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, programada para este miércoles en el Atlanta Stadium. Ante la pregunta de si la Selección podía ganar el torneo, Colapinto respondió con una frase que mezcló el optimismo con la superstición: “Hay que anular mufa”.

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"¿Puedes firmar en la pared?" Le preguntaron a Colapinto e hizo las suyas alentando a Argentina y Messi en la previa al choque contra Inglaterra en el Mundial (@francolapinto)

Otra reacción que llamó la atención fueron los trompos de Franco en la tierra y les hizo morder el polvo a los ingleses. También firmó en una pared: “Vamos Argentina y vamos Messi”. Le sumó el “vamos Alpine”. El cruce entre Argentina e Inglaterra en suelo norteamericano revive una de las rivalidades más cargadas de historia en el fútbol mundial, con el recuerdo de los mundiales de 1986 y 1998 todavía presente en la memoria colectiva de ambas naciones.

La participación en Goodwood se produjo durante el breve receso del calendario de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps, donde Colapinto volverá a competir el próximo fin de semana al volante del Alpine A526 con el que sumó puntos en cinco de las nueve fechas disputadas.

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FRANCO COLAPINTO EN EL FESTIVAL DE GOODWOOD:

Franco Colapinto en su debut en el Festival de Velocidad de Goodwood (@Nachez98)

Franco Colapinto en el Festival de la Velocidad en Goodwood

Los trabajos en el Lotus E20 antes de que Colapinto gire por la "Colina" (IG @lao.iacona)

Franco antes de girar con el Lotus E 20 (IG @lao.iacona)

La concentración del pilarense pese a ser una exhibición (IG @lao.iacona)

Colpainto hizo morder el polvo (Prensa Alpine)

El pilarense a puro trompo con el Lotus E20 (Prensa Alpine)

El simpático gesto de Colapinto antes de largar (Prensa Alpine)

El piloto de Alpine dio espectáculo en Goodwood (Prensa Alpine)