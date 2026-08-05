Anthony Kiedis reflexionó sobre la vigencia de Red Hot Chili Peppers: “Lo que más me enorgullece es que nuestra música sigue viva”

Anthony Kiedis reflexionó sobre la trayectoria del grupo, la influencia de la amistad y los desafíos de sostener una carrera de largo plazo

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La escena musical de Los Ángeles frecuentemente incorpora nuevas tendencias y proyectos, pero Red Hot Chili Peppers continúa siendo una referencia constante.

En 2026, la banda mantiene una presencia destacada en la cultura popular, y su vocalista, Anthony Kiedis, desarrolla proyectos variados mientras sigue al frente del grupo.

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Según un reportaje de GQ Magazine, Kiedis combina su rol como líder de la banda con actividades empresariales y conserva relaciones de amistad que superan los veinte años, algo poco común en la industria musical.

La historia de Red Hot Chili Peppers comenzó en Fairfax High School, donde Kiedis, Flea y sus compañeros forjaron una amistad que sostuvo a la banda (REUTERS)

El grupo, formado en los años ochenta en Fairfax High School, en Los Ángeles, ha sobrevivido a tragedias personales, cambios en la industria y la constante presión del éxito comercial.

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La permanencia de la banda angelina y la intensidad creativa de sus miembros resultan una excepción, en una época donde las separaciones y reencuentros por interés suelen marcar la pauta entre bandas históricas. Según GQ Magazine, el propio Kiedis considera que la clave reside en la química y la pasión compartida por la música.

Vínculos forjados en la adolescencia

La historia de los Red Hot Chili Peppers comenzó cuando Kiedis y sus compañeros, entre ellos Flea, se conocieron en la secundaria. Desde entonces, la amistad y la colaboración definieron el rumbo del grupo, que vendió más de 120 millones de álbumes en todo el mundo.

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El fallecimiento del guitarrista fundador, Hillel Slovak, a finales de los ochenta, y el proceso de recuperación personal de Kiedis marcaron etapas difíciles, pero el núcleo del grupo mantuvo su cohesión y siguió creando.

La banda vendió más de 120 millones de álbumes y consolidó una identidad ligada a Los Ángeles con conciertos, acciones benéficas y su presencia en partidos de los Lakers (AP)

La banda, que debutó con su primer álbum en 1984, se transformó en una referencia del rock alternativo y construyó una identidad ligada a la ciudad de Los Ángeles.

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Los conciertos emblemáticos, como el show de apertura de los Juegos Olímpicos de 2028 junto a Billie Eilish y su participación en eventos benéficos, refuerzan su lazo con la comunidad local. Canciones como “Can’t Stop” forman parte de la banda sonora habitual de los partidos de los Lakers, otro símbolo de la ciudad.

Dinámica interna y creatividad sostenida

Para Kiedis, el proceso creativo de la banda se mantiene vigente por la dedicación colectiva y la inquietud permanente de sus integrantes. “Me siento sumamente afortunado de tener a John Frusciante. Él está obsesionado con buscar nuevos sonidos y texturas. Vive para eso, no podría dejar de hacerlo”, afirmó.

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El baterista Chad Smith y Flea, bajista y cofundador, completan el núcleo creativo que, según el cantante, sigue motivado por la curiosidad y el deseo de superación. “La motivación de ellos me empuja a seguir escribiendo canciones”.

Anthony Kiedis atribuye la creatividad de Red Hot Chili Peppers a la química del grupo y al impulso de John Frusciante, Chad Smith y Flea por buscar nuevos sonidos (REUTERS)

La rutina del grupo implica reuniones periódicas y sesiones de composición que, para Kiedis, constituyen una necesidad vital. “Odiaría mi vida si no pudiera escribir canciones, poner palabras y bailar. No sería una vida digna para mí sin eso”, reconoció el vocalista.

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Esa convicción también alimenta su confianza en el futuro de la banda. “Lo que más me enorgullece es que nuestra música sigue viva, y que por alguna razón no nos aburrimos. Sé en mi corazón que en dos meses nos reuniremos y empezaremos a tocar música, y vamos a estar igual de creativos que en los años ochenta”, aseguró.

Proyectos personales y rutinas fuera del escenario

Mientras la banda mantiene su actividad, Kiedis inició nuevas empresas junto a amigos cercanos. Según relató a GQ Magazine, el cantante mantiene una rutina semanal de encuentros con Shane Powers, otro conocido del ambiente hollywoodense, donde el café es el punto de partida para conversaciones que abarcan temas personales y profesionales.

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Anthony Kiedis y Shane Powers lanzaron una marca de café enlatado, cuyo cold brew ofrece 236 miligramos de cafeína por lata de 236 mililitros (REUTERS)

Powers explicó que ese espacio favorece una intimidad diferente a la de otras reuniones: “Para mí, él es como un hermano mayor; cada vez que estamos juntos aprendo algo”, declaró a la revista.

Estas reuniones dieron lugar a iniciativas empresariales, como el lanzamiento de una marca de café enlatado, concebida durante cinco años y asociada a la relación entre Kiedis y Powers. El proyecto, según la publicación, se distingue por su enfoque en la calidad y la ausencia de estrategias de mercadotecnia típicas de celebridades.

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Entre las variedades que ofrece, destaca un cold brew con 236 miligramos de cafeína por lata de 236 mililitros (8 onzas), uno de los productos con mayor concentración del mercado.

Una banda unida frente a los desafíos

La cohesión interna de los Red Hot Chili Peppers se diferencia de la trayectoria de otras bandas formadas en los años ochenta y noventa, donde los conflictos personales y las separaciones han sido comunes.

Kiedis destacó que la continuidad de Red Hot Chili Peppers se apoya en el compromiso artístico y personal de sus integrantes (AP)

Según Kiedis, un aspecto relevante es que todos los miembros permanecen activos, tanto personal como creativamente. “Nuestra música sigue vigente y, por motivos diversos, hemos mantenido el compromiso con lo que hacemos”, señaló a GQ Magazine.

La permanencia y la continua capacidad de adaptación de los Red Hot Chili Peppers han consolidado su posición en la escena musical internacional. La dedicación de sus integrantes y la solidez de sus relaciones contribuyeron a mantener la vigencia de la banda, que sigue asociada a la cultura californiana y al rock alternativo.