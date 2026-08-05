Chris Carter recupera para Disney+ su versión sin censura de ‘Los expedientes secretos X’

The X-Files: I Want To Believe - Vrach Frankenshteyn presenta su tráiler.

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Hulu estrenará en Estados Unidos el 14 de agosto de 2026 una nueva versión de Los expedientes secretos X: Quiero creer, la película de 2008 protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson. Titulada The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn, esta edición recupera el enfoque de terror que Chris Carter había preparado antes de que Fox exigiera un montaje apto para la clasificación PG-13. También se espera su llegada a Disney+.

La película que Fox consideró demasiado aterradora

Carter concibió la segunda película de Los expedientes secretos X como una historia de terror más gráfica, con elementos inspirados en La cosa, el clásico dirigido por John Carpenter en 1982. Fox consideró que ese tratamiento podía impedir la clasificación PG-13, por lo que pidió reducir las escenas sangrientas y suavizar el montaje destinado a los cines.

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El creador explicó que los directivos le hicieron saber que la película era “demasiado aterradora”. Según Carter, el objetivo de esta edición no es publicar un corte alternativo por rutina, sino llevar a la pantalla material y decisiones que estaban presentes en el guion original.

El subtítulo Vrach Frankenshteyn significa Doctor Frankenstein en ruso y remite a la idea que guio la producción. Carter describió el proyecto como una película sobre un Frankenstein de la vida real y reconoció que esa intención quedó incompleta en el estreno de 2008. La nueva edición le permitió, en sus palabras, “volver a aplicar los electrodos” al material.

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Las fuentes presentan el lanzamiento como una versión extendida y sin censura, aunque todavía no detallan su duración, la cantidad exacta de escenas restauradas ni todas las diferencias con el corte estrenado en salas. El tráiler difundido para esta edición sí anticipa un tono más cercano al horror corporal y a la propuesta original de Carter.

El regreso de Mulder y Scully después de la serie

La película original llegó seis años después del cierre inicial de Los expedientes secretos X y reunió nuevamente a Fox Mulder y Dana Scully. En ese momento de la historia, Scully trabaja como médica, mientras Mulder vive oculto y continúa perseguido por el gobierno.

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El caso comienza con la desaparición de varias mujeres en una zona rural de Virginia Occidental. Un sacerdote expulsado de la Iglesia, que asegura experimentar visiones sobrenaturales, conduce a la policía hasta unas fosas con restos humanos congelados. Las autoridades sospechan que los hallazgos pueden estar relacionados con un experimento secreto y con las mujeres desaparecidas.

El gobierno ofrece retirar la persecución contra Mulder si Scully consigue que colabore con la investigación. Los dos aceptan y vuelven a trabajar juntos, esta vez frente a un caso que mezcla secuestros, procedimientos médicos y fenómenos difíciles de explicar.

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Los expedientes secretos X: Quiero creer estuvo lejos de alcanzar el éxito comercial y crítico esperado tras su estreno. También llegó en una etapa particular de la franquicia: la serie había terminado su recorrido original, Mulder había tenido una presencia limitada durante las últimas temporadas y el regreso televisivo de 2016 todavía no existía. Años después, la producción volvió con dos temporadas protagonizadas por Duchovny y Anderson.

The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn (Captura de tráiler oficial)

El reinicio de Ryan Coogler sigue en desarrollo

El lanzamiento de Vrach Frankenshteyn coincide con el trabajo en una nueva serie de Los expedientes secretos X encabezada por Ryan Coogler, director de Los pecadores y Black Panther. El proyecto tendrá nuevos personajes y misterios, aunque Coogler aseguró que su intención es respetar la esencia de la producción creada por Carter.

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Los reportes disponibles difieren sobre el estado exacto del reinicio. Uno señala que Hulu encargó el desarrollo de un episodio piloto antes de decidir si aprueba una temporada completa. Otro afirma que el piloto ya está terminado, dura cerca de dos horas y podría proyectarse en cines o presentarse directamente como una película.

Danielle Deadwyler y Himesh Patel aparecen vinculados a los papeles principales de esta nueva versión. Por ahora no se informó una fecha de estreno ni se confirmó una temporada completa. Mientras ese proyecto avanza, The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn llegará a Hulu el 14 de agosto de 2026.

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