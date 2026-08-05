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Quién es Perez Hilton, el polémico bloguero de celebridades que se autolesionó en una perturbadora transmisión de TikTok

El bloguero que dominó la prensa de celebridades durante los años 2000 generó alarma en redes sociales al mostrarse con aparentes cortes en el cuerpo

Durante los años 2000, Perez Hilton fue una de las figuras con mayor influencia dentro de la prensa de entretenimiento en internet (Créditos: Instagram)
Durante los años 2000, Perez Hilton fue una de las figuras con mayor influencia dentro de la prensa de entretenimiento en internet (Créditos: Instagram)
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La noche del martes, el famoso bloguero Perez Hilton protagonizó una desconcertante transmisión en vivo en TikTok que provocó una rápida respuesta de las autoridades de Miami. El creador de contenido, considerado durante años uno de los comentaristas de espectáculos más influyentes de internet, fue trasladado a un hospital donde se recupera tras el incidente.

Según informó NBC News, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade recibió reportes sobre una persona que “estaba transmitiendo en vivo actos de autolesión en redes sociales”. Horas después, la institución confirmó que el individuo fue “recuperado de manera segura” y se le llevó de emergencia a un centro de salud para recibir atención médica.

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Antes de que TikTok retirara el video, la transmisión mostraba aparentemente a Hilton desnudo, cubierto completamente de sangre, con cortes visibles y sosteniendo lo que parecía ser un cuchillo. Durante la emisión, numerosos espectadores pidieron ayuda e intentaron comunicarse con las autoridades.

La agencia que representa al creador de contenido, Golden Artists Entertainment, informó en un comunicado que estaba al tanto del material que circulaba en internet. “Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Perez, así como el bienestar de su familia”, señalaron sus directores ejecutivos, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan.

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Perez Hilton fue hospitalizado después de una transmisión en TikTok que generó preocupación entre sus seguidores y motivó una respuesta policial en Miami.
Perez Hilton fue hospitalizado después de una transmisión en TikTok que generó preocupación entre sus seguidores y motivó una respuesta policial en Miami. (Créditos: Instagram)

¿Quién es Perez Hilton?

Detrás del personaje se encuentra Mario Armando Lavandeira Jr., nacido el 23 de marzo de 1978. Tras graduarse de la Universidad de Nueva York, trabajó en distintos empleos relacionados con publicaciones dirigidas al público LGBTQ+ antes de crear PerezHilton.com, un sitio dedicado a la vida de las celebridades.

El portal alcanzó gran popularidad a mediados de los años 2000 gracias a su estilo transgresor. Hilton publicaba rumores, fotografías intervenidas con dibujos y comentarios escritos sobre las imágenes, además de opiniones mordaces sobre actores, cantantes y figuras de Hollywood. También asistía a eventos de la industria y compartía fotografías junto a las mismas celebridades que aparecían en sus artículos.

En su momento de mayor popularidad, el blog llegó a recibir más de ocho millones de lectores diarios, según cifras proporcionadas por el propio Hilton. Su influencia creció hasta el punto de convertirlo en una personalidad del entretenimiento, con presencia constante en alfombras rojas, programas de televisión y fiestas de Hollywood.

Perez Hilton llegó a convertirse en noticia por sus propios escándalos, además de cubrir los conflictos de otras celebridades. (Photo by Ethan Miller/BASE Entertainment)
Perez Hilton llegó a convertirse en noticia por sus propios escándalos, además de cubrir los conflictos de otras celebridades. (Photo by Ethan Miller/BASE Entertainment)

Sin emabrgo, numerosas críticas acompañaban la fama de Perez Hilton. Durante años recibió cuestionamientos por el tono de sus publicaciones, los apodos ofensivos que asignaba a varias celebridades, las burlas y la difusión de rumores sobre sus vidas privadas.

Otro aspecto que generó rechazo fue su insistencia en revelar públicamente la orientación sexual de artistas que no la habían hecho pública. Esa práctica recibió críticas tanto de organizaciones LGBTQ+ como de periodistas y activistas de la comunidad.

Su historial también incluye demandas por derechos de autor relacionadas con fotografías y material audiovisual de menores de edad publicados en su sitio, además de litigios por contenidos considerados difamatorios.

Perez Hilton
Perez Hilton fue una de las personalidades que anticipó el poder de los creadores digitales dentro de la industria del entretenimiento.(EFE/Jazon Szenes)

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el certamen Miss USA 2009, cuando insultó públicamente a la concursante Carrie Prejean tras una respuesta sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. También tuvo disputas con Lady Gaga, Miley Cyrus y miembros de la industria musical.

Con el paso del tiempo, Hilton comenzó a distanciarse de la imagen de “bully” que lo hizo famoso. En 2010 anunció que modificaría el tono de su sitio web para dejar atrás el contenido que promovía el acoso.

Durante una entrevista con Ellen DeGeneres, explicó que quería “ser parte de la solución y no parte del problema” en medio de las campañas antibullying.

Su autocrítica continuó en los años siguientes. En su libro TMI: My Life In Scandal escribió: “Tengo muchos arrepentimientos, particularmente porque ahora veo que nunca necesité ser tan malo o tan cruel”. También lamentó haber utilizado apodos ofensivos y haber sido “cruel con los hijos de las celebridades”.

El periodista de espectáculos también utilizó su plataforma para impulsar a nuevos artistas y compartir música de figuras emergentes (EFE)
El periodista de espectáculos también utilizó su plataforma para impulsar a nuevos artistas y compartir música de figuras emergentes (EFE)

Su vida personal y los problemas de salud

En la actualidad, Perez Hilton mantiene un podcast junto a Chris Booker y continúa activo en YouTube y redes sociales.

En el plano personal es padre soltero de tres hijos, nacidos mediante gestación subrogada. En junio anunció el regreso de su familia a Miami, después de tres años y medio en Las Vegas.

La crisis de esta semana ocurrió pocos meses después de varios problemas médicos. En marzo contó que pasó 21 días hospitalizado por una úlcera perforada y una sepsis, complicaciones que atribuyó a tomar medicamentos contra la gripe con el estómago vacío.

Perez Hilton lidió con una fuerte crisis de salud en marzo.
Perez Hilton lidió con una fuerte crisis de salud en marzo. (Instagram)

Asimismo, en abril informó que necesitó una cirugía de emergencia para tratar una trombosis venosa profunda. Tras esa experiencia aseguró que había fortalecido su fe y que deseaba dedicar más tiempo a su familia.

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