Los detalles de la fiesta íntima de Vinicius Junior junto a su novia en medio de las dudas sobre su futuro en el Real Madrid

Vinicius Jr y su pareja disfrutaron las vacaciones juntos

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El delantero de Real Madrid, Vinícius Júnior, y la empresaria e influencer Virginia Fonseca finalizaron sus vacaciones de verano con una fiesta temática en Río de Janeiro que marcó el cierre de un extenso recorrido internacional y la consolidación de su reconciliación sentimental. La pareja, protagonista de uno de los vínculos más seguidos por la prensa de Brasil y España, optó por compartir los momentos más destacados de su descanso a través de las redes sociales, donde ambos intercambiaron mensajes públicos que confirmaron el restablecimiento de su relación. “Nuestras vacaciones llegaron al fin y quiero dejar registrado cuánto soy feliz a tu lado. Ya te extraño”, escribió Fonseca en su cuenta de Instagram, acompañando un carrusel de imágenes junto al futbolista. El atacante respondió de inmediato: “Te amo”.

La travesía comenzó a mediados de julio en Cerdeña, Italia. Allí, Vinícius celebró su cumpleaños número 26 en un yate, acompañado por Fonseca y un círculo reducido de allegados. El itinerario veraniego incluyó una escala en Jamaica, donde los dos realizaron excursiones naturales y participaron en un encuentro privado con familiares de Bob Marley, según detallaron medios brasileños.

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Posteriormente, regresaron a Brasil, donde recorrieron el Cristo Redentor en Río y visitaron Sao Goncalo, barrio natal del delantero, en compañía de José Leonardo, hijo menor de Fonseca. La pareja fue captada en actitudes afectuosas, imágenes que circularon ampliamente en revistas del corazón como parte de la cobertura sobre la reconciliación.

Vinicius vistió una remera de Wade de la NBA

Finalmente, imágenes difundidas por la empresaria exhibieron al futbolista luciendo una camiseta histórica de los Miami Heat con el dorsal de Dwyane Wade, así como momentos en pareja en escenarios urbanos y privados, en una fiesta inspirada en la estética de los años 2000. Quem, revista de espectáculos del grupo Globo, informó que el evento reunió a parejas de amigos y familiares en la residencia del futbolista en una gran fiesta en Río de Janeiro. En sus historias de Instagram, “la empresaria apareció con un look inspirado en la estética de Kelly Key, con trenzas finas, gafas coloridas y un brillo de labios llamativo, en un guiño a la década de los 2000”, describió el medio brasileño.

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El festejo incluyó la actuación exclusiva del cantante Leo Foguete, de 22 años, y una lista de invitados que, según Quem, fue modificada por el jugador tras comprometerse con Fonseca, privilegiando la presencia de parejas amigas y familiares.

En sus historias de Instagram, el futbolista publicó postales de la celebración final con Virginia Fonseca y acompañó las imágenes con la frase: “Que sea la primera de muchas”, confirmando el nuevo capítulo en la relación.

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Vinicius Jr. posa con un grupo de amigos en la fiesta previa al inicio de la temporada

El descanso para Vinícius Júnior finalizó oficialmente este fin de semana. El delantero brasileño está citado para reincorporarse a los entrenamientos con el primer equipo de Real Madrid este lunes 3 de agosto, bajo órdenes del cuerpo técnico comandado por José Mourinho.

El club madrileño inicia la pretemporada de cara a la campaña 2026/27, con el debut previsto para el sábado 22 de agosto frente a RCD Espanyol en el RCDE Stadium y en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del futbolista brasileño, quien todavía sigue sin firmar una renovación de contrato, el cual finaliza el próximo 30 de junio del 2027. Cabe destacar que, en el caso de que no se produzca ningún acuerdo formal, el futbolista podría negociar libremente con cualquier club a partir de enero.

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Según detalló MARCA recientemente, “el club ya ha trasladado al entorno del futbolista que la última oferta presentada es definitiva. No habrá una nueva subida ni otra ronda de negociaciones. La postura es clara: si Vinicius acepta, renovará. Si no lo hace, el Madrid abrirá la puerta a una venta este mismo verano con el objetivo de evitar que el brasileño se plante en su último año de contrato y pueda marcharse gratis más adelante". Uno de los candidatos a hacerse con los servicios del jugador es el Arsenal de Inlgaterra.

Vinicius Jr y Virginia disfrutaron de la feista ambientada en los años 2000

El futbolista Vinicius Jr. se pondrá bajo las órdenes de Mourinho en la nueva temporada

El futbolista y la influencer confirmaron su reconciliación

El delantero disfrutó de unas vacaciones por Italia y Brasil

Vinicius Jr participó con Brasil del Mundial 2026

El jugador se realizó a un retoque estético tras la finalización del Mundial

Vinicius Jr podría debutar el próximo 22 de agosto ante el Espanyol