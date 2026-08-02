Cámara de Comercio panameña llama a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Una vendedora sonriente exhibe un collar a una clienta frente a un puesto de bisutería en una calle de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 96% de las empresas en Panamá son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), por lo que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura llama a enfocar la energía en fortalecer a quienes emprenden todos los días.

Aunque el entorno económico del país es, en términos generales, favorable para el desarrollo empresarial, las MiPymes continúan enfrentando importantes brechas de productividad, inclusión financiera, digitalización y formalización, así como obstáculos estructurales vinculados a los costos energéticos, la corrupción, la inseguridad y la burocracia.

Un análisis realizado por Mastercard en 2025, centrado específicamente en el segmento MiPyme panameño, confirma que estas unidades económicas representan aproximadamente el 96% de las empresas del país y aportan alrededor del 17% del PIB nacional, poniendo de relieve su contribución no solo en términos de número de firmas, sino también de generación de valor agregado.

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En 2021 el gremio empresarial creó dentro de su estructura la subcategoría de Miembro Asociado Emprendedor, una decisión que afirman va en camino de abrir la Cámara a quienes recién comienzan, no solo a la empresa consolidada.

La Cámara de Comercio ahora impulsa en este marco la cuarta edición del Congreso de Emprendimiento, que afirma busca acompañar al emprendedor desde la idea hasta la formalización y el desarrollo, con herramientas reales y aliados comprometidos.

Un dependiente atiende a varios compradores en un colorido comercio de frutas en una calle de la capital panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el evento, a realizarse el 5 de agosto bajo el nombre de “Bootcamp para Emprendedores: de la idea al negocio”, se espera la participación de al menos 200 emprendedores nacionales.

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La agenda, según sus organizadores, está orientada a ofrecer resultados tangibles. Los asistentes podrán recibir formación en inteligencia artificial aplicada a negocios y acceder a talleres prácticos para estructurar su emprendimiento.

Además, tendrán la posibilidad de avanzar en el proceso de formalización empresarial en un solo espacio, mediante la participación de entidades como el Ministerio de Salud, los municipios de Panamá y San Miguelito, el Ministerio de Trabajo y la Caja de Seguro Social.

Durante la jornada, se indica que quienes participen podrán gestionar trámites y recibir información de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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Formalizar un negocio en Panamá habilita el acceso a financiamiento, permite vincularse con clientes corporativos y abre la puerta a mercados internacionales.

Los emprendedores asisten a ferias y eventos para dar a conocer sus productos o servicios. (Ampyme)

Por ese motivo, las entidades organizadoras enfatizan que la formalización no debe entenderse como un trámite burocrático, sino como un paso estratégico para el crecimiento empresarial.

Quienes participan en este proceso cuentan con mentorías, capacitación y acompañamiento para sortear los desafíos iniciales. El objetivo es que el emprendimiento se convierta en una opción viable y sostenible, con la posibilidad de generar empleo y aportar al desarrollo económico nacional.

La articulación entre sector público y privado se presenta como un modelo para facilitar el camino del emprendedor y fomentar la consolidación de un ecosistema robusto.

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El rol de las MiPymes panameñas se inscribe en una tendencia global y regional en la que las empresas de menor tamaño actúan como columna vertebral de las economías.

Según el Grupo Banco Mundial, las pequeñas y medianas empresas representan en promedio alrededor del 90 % de todas las empresas y más de la mitad del empleo formal a escala mundial, desempeñando una función clave en la creación de puestos de trabajo y en la inclusión económica de grupos tradicionalmente marginados.

El acceso al crédito bancario es uno de los escollos que continúa frenando el desarrollo de las Mipymes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina y el Caribe, estudios de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial, recogidos en análisis regionales sobre MiPymes, señalan que estas empresas constituyen más del 95% del total de firmas y concentran alrededor del 60% del empleo, aunque su contribución al PIB suele ser menor y su productividad promedio inferior a la de las grandes compañías.

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Panamá se inscribe plenamente en este patrón: la gran mayoría de las empresas son MiPymes, su aportación al PIB es significativa, pero relativamente baja en proporción a su número, y enfrentan brechas estructurales en términos de acceso a tecnología, capital y mercados.