La trama oculta detrás del crimen de una mujer húngara en España: quién es el modelo argentino que fue detenido

Un retrato del modelo argentino detenido en España se presenta junto a una imagen de la mujer víctima del crimen y una niña.

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De inmediato, el modelo argentino Daniel “Loli” Briglia entendió que su vida había cambiado para siempre. Escapó. Detrás de él, dejó a Melinda Persotzi, una mujer húngara de 45 años, en un charco de sangre y con un profundo corte en el cuello.

Ocurrió cerca de las 10 de la mañana del 21 de julio pasado en Benahavís, un pintoresco y sereno pueblo de casas blancas, ubicado a unos siete kilómetros de la Costa del Sol Occidental, en Málaga, España.

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La Guardia Civil no tardó en llegar al complejo residencial “Los Arqueros”, donde los vecinos habían escuchado un grito desgarrador y, luego, vieron a un hombre, de unos 60 años, fugarse en un auto. Aunque no se demoraron, la ventana de tiempo permitió al presunto femicida permanecer en el anonimato por algunas horas.

Daniel Briglia en la actualidad

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, tras el asesinato, el argentino se habría comunicado con sus allegados en Concordia (Entre Ríos), a quienes les habría confesado el crimen. “Es el principio del fin”, balbuceó antes de cortar el llamado.

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No era la primera vez que Briglia visitaba la región y las playas de Marbella que, a juzgar por sus publicaciones en Facebook, lo impactaron. “Maravillosa, increíble, hermosa” son algunos adjetivos que le dedicó mientras registraba imágenes de la ciudad en el año 2024.

Uno de los últimos desfiles en los que participó el supuesto femicida

Según las fuentes, regresó hace dos meses y le rentó una habitación a Persotzi. De acuerdo a esa versión, habría tenido una relación sentimental con la víctima durante la pandemia. No trascendió el motivo que desencadenó el asesinato.

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Daniel Briglia, modelo detenido por un femicidio en España

El entorno decidió mantener en reserva la conversación mientras seguían los pasos de la investigación, con la convicción de que no podría mantenerse demasiado tiempo prófugo. En el medio, el fugitivo dejó de seguir en Instagram a la mujer asesinada.

Finalmente, el último viernes, diez días más tarde, la Policía lo localizó cerca de una precaria vivienda de Istán, a unos 30 kilómetros de la escena del crimen. Los medios locales indicaron que, al verse cercado, “intentó degollarse”. Lo asistieron y lo sacaron en camilla. Permanece detenido.

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De las pasarelas a la detención por asesinato

“Loli” Brigia, oriundo de Concordia y de 64 años, es un conocido modelo en la ciudad —aún en actividad— que posó para marcas internacionales como Dior, Cacharel y Calvin Klein, entre otras, según puede desprenderse de sus publicaciones en redes sociales.

Daniel Briglia en una producción de Playboy

El 22 de octubre del año pasado, hizo pasarela en el Centro de Convenciones de Concordia. Desfiló con trajes y, muy elegante, acompañó a una novia con su vestido blanco; también lució indumentaria deportiva. Días antes, estuvo en la Plaza Rural de la ciudad en un evento organizado por una fundación.

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Entre sus álbumes de fotos en la red social Facebook puede verse su paso por la moda a lo largo de los años y a través de capturas de recortes de diarios y revistas. En uno de ellos, titulado “Qué épocas aquellas”, se observa un recorte en el que puede leerse: “Deportivo, elegante y muy buen mozo”. Briglia está sobre el piso y recostado en una silla.

También realizó “Tango”, una producción para la revista Playboy en 1987, junto a la destacada bailarina y vedette Cecilia Narova, en Café Tortoni y el Palacio San Miguel.

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