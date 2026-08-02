Qué personaje es Sadie Sink en “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película de Tom Holland

Los rumores sobre el personaje de Sadie Sink en "Spider-Man: Brand New Day" circularon antes de que la actriz confirmara su participación (REUTERS/Sony Pictures)

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Desde que Sadie Sink fue anunciada como parte del elenco de Spider-Man: Brand New Day, las especulaciones sobre su personaje no tardaron en multiplicarse en redes sociales y foros especializados.

La actriz, conocida por su papel en Stranger Things, se mantuvo hermética durante meses.

“La gente tendrá que esperar y ver. Estoy emocionada de que todo esto quizás pueda quedar resuelto”, declaró en su momento.

Los rumores apuntaban a un nombre muy concreto del universo de los cómics de Marvel, y la película, ya en salas, finalmente reveló a quién interpretó.

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ADVERTENCIA DE SPOILERS. A partir de aquí se revelan detalles de la trama de Spider-Man: Brand New Day.

La joven estrella saltó a la fama por interpretar a Max Mayfield en "Stranger Things" (Netflix)

La joven estrella interpreta a Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, el debut oficial del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

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Los rumores sobre su casting circularon incluso antes de que la propia Sink tuviera confirmación del papel.

“Los rumores estaban pasando antes de que yo supiera que iba a trabajar en este proyecto. Yo pensaba: ‘¡Espera! ¿De qué hablan?’”, reconoció la actriz en declaraciones a Entertainment Weekly en noviembre pasado.

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El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, explicó cómo el nombre de Sink terminó por definir al personaje. “Teníamos una historia para Peter... Siempre se trata de Peter. Siempre comienza con Peter y termina con Peter”, dijo Feige ante medios de prensa.

Y agregó: “Teníamos una historia de Peter que queríamos contar, y sabíamos que había varios personajes que podían encajar en ella. Fue el nombre de Sadie el que surgió y solidificó la idea del personaje que interpreta”.

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Sadie Sink interpreta a Jean Grey en "Spider-Man: Brand New Day" y marca el debut oficial del personaje en el UCM (Sony Pictures)

En la trama, Jean Elaine Grey aparece como una figura misteriosa que usa a civiles como marionetas psíquicas para atacar instalaciones de Damage Control, la organización gubernamental encargada de gestionar conflictos con individuos con poderes. La agente Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, es quien descubre su identidad.

El film construye un origen adaptado para el UCM. En los cómics, las habilidades psíquicas de Jean se manifestaron a los diez años, desencadenadas por el accidente mortal de su mejor amiga.

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En la versión cinematográfica, la trama gira sobre su hermana Sara, interpretada por Olivia Booth-Ford (The Enfield Poltergeist, The School for Good and Evil), quien en el UCM también es mutante y comparte con Jean el poder de la telepatía.

Ambas aprendieron a tomar control de la mente de otras personas y a saltar de cuerpo en cuerpo para extender el alcance de sus poderes.

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Jean aparece como una figura que manipula civiles para atacar instalaciones de Damage Control (Sony Pictures)

El antagonista, William Metzger, a cargo del actor Tramell Tillman (Severance), dirige Damage Control y secuestra a Sara para experimentar con sus capacidades cerebrales. Ese acto desencadena la ofensiva de Jean contra la organización.

Cuando la propia Jean cae prisionera y descubre que su hermana murió en cautiverio, sus poderes se multiplican de forma exponencial: logra paralizar mentalmente a todos en un radio de varios kilómetros y desarrolla una telekinesia formidable, con la que casi mata a Metzger antes de que Spider-Man intervenga.

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Sadie Sink se convierte así en la tercera actriz en interpretar a Jean Grey en el formato live-action.

Famke Janssen fue la primera, desde X-Men (2000) en la era Fox. Sophie Turner asumió el rol en X-Men: Apocalipsis (2016), dentro de la saga de precuelas. En la animación, Jennifer Hale da voz al personaje en la serie de Disney+ X-Men ’97.

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Sadie Sink es la tercera actriz en interpretar a Jean Grey en live-action después de Famke Janssen y Sophie Turner (Sony Pictures)

El futuro de los X-Men en el UCM

Al cierre de Spider-Man: Brand New Day, Jean Grey abandona la ciudad en autobús, aunque su demostración de poder en Nueva York la deja expuesta a ser detectada por un cierto profesor.

Metzger, a su vez, escapa de las autoridades al final del largometraje, lo que abre la posibilidad de que adopte el perfil de activista antimutante que tiene en los cómics. Quedar paralizado y casi muerto a manos de Jean podría forjar en él un odio hacia los mutantes.

La película también introduce un elemento tecnológico con potencial de largo alcance en la trama. Peter Parker (Tom Holland) desarrolla un inhibidor universal, inspirado en el dispositivo que usa Bruce Banner (Mark Ruffalo) para controlar a Hulk, que toma la forma de un chip con fluido amarillo implantado en la nuca.

Banner advierte a Peter que un artefacto así podría eventualmente aplicarse a todos los individuos con poderes. Para los seguidores de los cómics, el paralelo con los collares inhibidores que suprimen el gen-X de los mutantes resulta directo.

El director Jake Schreier, conocido por Thunderbolts*, trabaja en una nueva película sobre el equipo mutante, prevista para después de Avengers: Secret Wars (17 de diciembre de 2027). Feige ya había confirmado que esa entrega “realmente nos lleva a una nueva era de mutantes y de los X-Men”.

El final de "Spider-Man: Brand New Day" deja pistas sobre el futuro de los X-Men en el UCM (Sony Pictures)

En la rueda de prensa de Comic-Con, el directivo fue más explícito: “Hay sagas sobre sagas sobre sagas dentro de los X-Men en las que estamos muy emocionados de adentrarnos”. En Shanghái, también anticipó que los mutantes serán “centrales” para el UCM tras Secret Wars.