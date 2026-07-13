Las polémicas fotos de Vinicius Junior con su novia tras el fracaso de Brasil en el Mundial 2026

Vinícius Júnior y Virginia Fonseca, juntos en un barco en Cerdeña durante el festejo de cumpleaños del futbolista del Real Madrid

Las fotos de Vinicius Junior con Virginia Fonseca en un barco en Italia, publicadas días después de la eliminación de Brasil del Mundial 2026, confirmaron lo que las redes sociales venían anticipando desde el inicio del torneo: la pareja, que había anunciado su ruptura en mayo, retomó la relación.

La imagen que circuló en redes sociales fue tomada durante un paseo en barco por Cerdeña. En la foto, Virginia Fonseca aparece sentada en el regazo de Vinícius Júnior con el mismo bikini rojo que llevaba en otra foto publicada por Lidia Souza, amiga del jugador, durante el festejo de cumpleaños del delantero.

PUBLICIDAD

La coincidencia de la prenda disipó cualquier duda sobre la presencia de la influencer en el viaje. La imagen, compartida originalmente en el estado de WhatsApp de Virginia y luego difundida por el perfil de Daily do Garotinho, se volvió viral de inmediato y no fue bien recibida por los torcedores brasileños, quienes criticaron al delantero del Real Madrid por la reciente eliminación de Brasil ante Noruega en el Mundial.

El propio Vini Jr. alimentó la expectativa de los seguidores de la pareja al comentar la publicación de Virginia con la frase “Como é bom te ver assim” (“Qué bueno verte así”), cuando ella mostró el look que eligió para su primer día en Italia. El comentario llegó semanas después de que el jugador también dejara un emoji de corazón en otra publicación de la influencer, en la que ella posaba con los regalos que había recibido: un ramo de rosas y unos pendientes de un diseñador que suele elaborar las joyas del futbolista.

PUBLICIDAD

La pareja había anunciado su separación en mayo de 2026, en medio de rumores sobre un viaje que el jugador habría pagado a dos modelos desde São Paulo hasta Madrid

Los indicios de una reconciliación entre Vinicius y Virginia se acumularon a lo largo del Mundial 2026. Antes de que las fotos en Italia salieran a la luz, Virginia publicó un video en el que el reflejo de un espejo mostraba a una persona similar al jugador con un collar de cruces de diamantes, igual al de ella. La imagen encendió los comentarios de sus seguidores.

Durante el torneo, un periodista le preguntó a Virginia sobre la posibilidad de retomar la relación. La influencer no respondió.

El columnista Léo Dias le recordó una frase que ella misma había usado para anunciar la separación: “Aprendí a no negociar nunca lo que, para mí, es innegociable”. En esa ocasión, Virginia tampoco habló.

PUBLICIDAD

Según información difundida por Globo, durante el Mundial ambos se habrían encontrado en un lugar alquilado por el jugador. Tras la eliminación de Brasil, habrían acudido juntos a una clínica de terapia con suero, donde Virginia recibió atención por una gripe fuerte.

El comentario de Vini en el posteo de Virginia

Vinícius Júnior y Virginia Fonseca habían anunciado el fin de su relación el 15 de mayo de 2026. La separación se produjo en medio de rumores sobre un presunto viaje que el futbolista habría pagado a dos modelos desde Piracicaba, en el interior de São Paulo, hasta Madrid, donde juega para el Real Madrid. Las modelos negaron haber viajado para ver al jugador y que él hubiera financiado el traslado.

PUBLICIDAD

La pareja había hecho oficial su vínculo en octubre de 2025, tras meses de especulaciones, con una publicación conjunta en redes sociales.

El festejo del cumpleaños 27 de Virginia, el 6 de abril de 2026, fue una de las últimas apariciones públicas de la relación antes de la ruptura: Vini Jr. le dedicó un mensaje en redes en el que la describió como “una madre maravillosa, una persona de negocios de primera categoría”.

PUBLICIDAD

Quién es Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, influencer brasileña con más de 55 millones de seguidores en Instagram, madre de tres hijos de su relación anterior con el cantante Zé Felipe

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa nació el 6 de abril de 1999 en Danbury, Connecticut, Estados Unidos, y se mudó a los tres años a Governador Valadares, en el estado brasileño de Minas Gerais. Con el tiempo se convirtió en una de las figuras más reconocidas en Brasil, con más de 55 millones de seguidores en Instagram, 42 millones en TikTok y 11 millones de suscriptores en YouTube.

Desde 2024, conduce el programa Sabadou com Virginia, y combina esa faceta con la de empresaria y youtuber. Es madre de tres hijos —Maria Alice, de cinco años; Maria Flor, de tres; y José Leonardo, de un año—, fruto de su relación anterior con el cantante brasileño Zé Felipe, con quien terminó su vínculo de cinco años en mayo de 2025.

PUBLICIDAD

A comienzos de 2026, en una entrevista, Virginia habló sobre su relación con el futbolista: “Estoy muy feliz en esta relación. Por eso le doy prioridad, me entrego por completo”, afirmó.

El viaje a Cerdeña coincidió con el cumpleaños número 26 de Vinícius Júnior, nacido el 12 de julio de 2000. El delantero del Real Madrid acaba de completar su octava temporada en el club, con 375 partidos disputados y 128 goles desde su debut ante el Atlético de Madrid el 29 de septiembre de 2018.

PUBLICIDAD