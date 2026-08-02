Hallaron el cuerpo de Nirmal Purja tras la avalancha en el Broad Peak de Pakistán

Equipos de rescate hallaron el cuerpo de Nirmal Purja en las laderas del Broad Peak, en Pakistán, cuatro días después de la avalancha (NIMSDAI/RED BULL CONTENT POOL/Handout via REUTERS)

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Equipos de rescate hallaron este domingo el cuerpo del alpinista nepalí-británico Nirmal “Nims” Purja en las laderas del Broad Peak, en Pakistán, cuatro días después de que una avalancha arrasara con su expedición de diez personas en la duodécima montaña más alta del mundo.

El Club Alpino de Pakistán (ACP) confirmó que los restos de Purja fueron localizados a unos 5.700 metros de altitud.

La misma misión recuperó también los cuerpos del montañista chino Wang Zhong y de los nepalíes Kili Pemba Sherpa y Nima Sherpa.

“Cuatro restos mortales han sido recuperados, empacados, y están siendo transportados actualmente hasta el Campamento 1 (C1) y más abajo”, indicó el ACP en un comunicado.

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La organización advirtió que los equipos detectaron otro cadáver a mayor altitud, cuya recuperación resulta por ahora inviable.

El Club Alpino de Pakistán confirmó que los restos de Nirmal Purja fueron localizados a unos 5.700 metros de altitud en el Broad Peak (REUTERS/Navesh Chitrakar)

“Debido a lo extremadamente peligroso del terreno y a las condiciones actuales, es poco probable que se intente recuperar el cadáver en este momento”, precisó el Club.

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La muerte de Purja, de 43 años, había sido anunciada el sábado por Elite Exped, la empresa de expediciones que él mismo cofundó.

“Hoy, con tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal ‘Nimsdai’ Purja ha perdido trágicamente la vida a raíz de la avalancha ocurrida en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que, lamentablemente, otros miembros de la expedición tampoco han sobrevivido”, señaló la compañía en Instagram.

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La avalancha se produjo el jueves cuando el grupo ascendía entre el campamento II y el campamento III, a unos 6.600 metros de altitud.

Las autoridades de Gilgit-Baltistán señalaron que el equipo mantuvo contacto con el operador hasta las 9:00 de la mañana, hora local, antes de que el alud los alcanzara.

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Las autoridades de Pakistán informaron que la avalancha alcanzó a la expedición cuando ascendía entre el campamento II y el campamento III, a unos 6.600 metros (Project Possible)

Hasta el momento, las autoridades paquistaníes han confirmado la muerte de al menos siete personas y recuperado una pierna.

Entre las víctimas identificadas figuran la estadounidense Sarah Mallory Geis, la omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy y los nepalíes Pur Bahadur Gurung y Gyalu Sherpa.

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La suerte del paquistaní Sohail Sakhi y del nepalí Nawang Thindu Sherpa permanece sin confirmar, aunque las autoridades advierten que la probabilidad de supervivencia es baja.

Las labores de búsqueda contaron con el apoyo de tres helicópteros militares, drones y equipos terrestres integrados por montañistas paquistaníes y sherpas nepalíes que suspendieron sus propias expediciones en el cercano K2 para incorporarse al operativo.

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Las nevadas intensas, la escasa visibilidad y el riesgo de nuevas avalanchas obstaculizaron el avance desde el inicio.

La búsqueda en el Broad Peak contó con helicópteros militares, drones y montañistas del K2, pero las nevadas y el riesgo de nuevas avalanchas dificultaron el operativo (Redes sociales)

Naila Kiani, portavoz del ACP, describió a Purja ante la BBC como “un escalador muy experimentado y sin miedo”, y elogió sus dotes de liderazgo.

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El hermano mayor del alpinista, Kamal Purja, difundió una declaración recogida por la BBC: “Es con el corazón más pesado que comparto la devastadora noticia de que mi querido hermano menor, Nirmal ‘Nimsdai’ Purja, y los otros escaladores ya no están con nosotros. Aunque nuestros corazones están rotos, estamos increíblemente orgullosos de ti. Tu legado vivirá para siempre”.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, también se pronunció en declaraciones recogidas por la BBC: “La muerte trágica de seis nepalíes y cuatro escaladores extranjeros, incluido el poseedor del récord mundial Nirmal Purja, en la cordillera del Karakórum de Pakistán, nos ha conmocionado. La historia de su valentía, dedicación y contribuciones siempre seguirá siendo inspiradora”.

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El príncipe de Gales, William, afirmó estar “verdaderamente entristecido” por la muerte de Purja, a quien describió como alguien que “sirvió con distinción” antes de “convertirse en uno de los grandes montañistas”, según la BBC.

Purja sirvió 16 años en las Fuerzas Armadas del Reino Unido, diez de ellos en fuerzas especiales, y recibió una MBE de la reina Isabel II en 2018.

Nirmal Purja sirvió 16 años en las Fuerzas Armadas del Reino Unido y batió en 2019 el récord de ascenso de las 14 montañas de más de 8.000 metros en 189 días (Europa Press)

En 2019 escaló las 14 montañas de más de 8.000 metros en 189 días, un récord que superó la marca anterior por más de siete años. Su trayectoria llegó a millones de personas a través del documental Los 14 ochomiles: No hay nada imposible, estrenado en 2021 a través de Netflix.

En su último mensaje publicado en X, el lunes previo a la tragedia, escribió: “Broad Peak, no pido nada más que un paso seguro hacia arriba y de regreso. No doy ninguna montaña por sentada”.

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, se eleva 8.047 metros sobre el nivel del mar en la cordillera del Karakórum, en la frontera entre Pakistán y China, a tan solo ocho kilómetros del K2.

El ACP expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y exaltó “el valor, el profesionalismo y la dedicación de los equipos de rescate paquistaníes y nepalíes que llevan a cabo esta difícil misión bajo condiciones de altitud extrema”.