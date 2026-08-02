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Los incendios forestales en Francia amenazan el viñedo que Brad Pitt y Angelina Jolie disputan en los tribunales

Los bomberos contienen por ahora las llamas cerca del Château Miraval, la propiedad en el sur de Francia que los actores disputan judicialmente desde 2022

Brad Pitt Angelina Jolie Miraval
El incendio forestal en el sureste de Francia pone en riesgo el Château Miraval, la propiedad vinícola en disputa entre Brad Pitt y Angelina Jolie (Crystal Pictures/The Grosby Group)
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El incendio forestal que avanza por el sureste de Francia pone en riesgo el Château Miraval, la propiedad vinícola que Brad Pitt y Angelina Jolie disputan ante los tribunales desde hace años.

Fotografías aéreas obtenidas por TMZ el viernes 31 de julio muestran densas columnas de humo que se elevan sobre los viñedos y campos del dominio, aunque la finca aparece intacta hasta el momento.

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Los bomberos combaten el fuego con helicópteros y camiones cisterna, y utilizan el lago privado de la propiedad como fuente de agua.

Según TMZ, las llamas han sido contenidas por ahora, aunque la cercanía del fuego al dominio mantiene la situación bajo vigilancia estrecha.

Francia atraviesa su peor temporada de incendios en dos décadas. La región de Provenza-Alpes-Costa Azul, donde se ubica el Château Miraval, ha sido una de las más afectadas.

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Chateau Miraval
Los bomberos combaten el incendio en Château Miraval con helicópteros, camiones cisterna y agua del lago privado de la propiedad (Coleman Rayner/The Grosby Group)

En ese mismo contexto, George Clooney y su esposa Amal anunciaron recientemente la evacuación de su residencia en Brignoles, donde viven con sus hijos gemelos de nueve años, Alexander y Ella.

“Al evacuar Brignoles queremos enfatizar dos cosas: primero, esperamos que usted y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, somos parte de esta comunidad y contribuiremos a reconstruirla. Amamos Brignoles y a los amigos que viven allí”, manifestó el actor mediante un comunicado.

Ahora la amenaza del fuego llega en un momento de alta actividad judicial entre Pitt y Jolie.

El litigio se inició en febrero de 2022, cuando Pitt demandó a Jolie por la venta de su participación en el château, alegando que ella lo hizo sin su consentimiento y en contra de un acuerdo previo según el cual ninguno vendería su parte sin la aprobación del otro.

Pitt reclamó 35 millones de dólares en daños y perjuicios. Jolie, por su parte, presentó una contrademanda en la que acusó a su exmarido de haber librado “una guerra vengativa” contra ella desde que presentó la solicitud de divorcio en 2016.

Brad Pitt demandó a Angelina Jolie en 2022 por la venta de su participación en Château Miraval y reclamó 35 millones de dólares en daños y perjuicios (Charles Sykes/Invision/AP)
Brad Pitt demandó a Angelina Jolie en 2022 por la venta de su participación en Château Miraval y reclamó 35 millones de dólares en daños y perjuicios (Charles Sykes/Invision/AP)

El proceso judicial acumuló nuevos capítulos en los últimos meses. En junio, un tribunal superior de California aceptó la solicitud de Pitt para interrogar bajo juramento a miembros del Stoli Group, la compañía de bebidas destiladas cuyo director, Yuri Shefler, adquirió la participación de Jolie en la bodega. Los abogados de Pitt argumentaron que la firma tenía conocimiento directo de la transacción de 2021.

Ese mismo mes, Jolie se opuso a la petición de Pitt de acceder a años de sus registros financieros. Según una presentación judicial del 26 de junio ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, los abogados de la actriz rechazaron entregar declaraciones de impuestos y otros documentos financieros desde 2017.

Pitt había argumentado, en un escrito del 18 de junio también obtenido por People, que Jolie hizo relevante su situación económica al alegar que necesitaba “independencia financiera” y que había “concluido que necesitaba vender su participación en el Château Miraval” para lograrla.

Los abogados de Jolie rechazaron esa caracterización. “El problema no es si Jolie necesitaba el dinero; el problema es que intentaba desligar su vida y sus finanzas de su exmarido, que era controlador y abusivo”, señala el escrito judicial. “Esa distinción lo cambia todo”.

Pitt, por su parte, sostuvo en su presentación que “Jolie ha convertido su supuesta vulnerabilidad financiera en el eje central de su caso”, según el documento.

Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie cerraron su divorcio en diciembre de 2024, el litigio por Château Miraval sigue activo (REUTERS/Philippe Laurenson)
Aunque Brad Pitt y Angelina Jolie cerraron su divorcio en diciembre de 2024, el litigio por Château Miraval sigue activo (REUTERS/Philippe Laurenson)

Los exesposos alcanzaron un acuerdo de divorcio en diciembre de 2024, pero el litigio continúa activo. El Château Miraval es uno de los viñedos más reconocidos de la región de Provenza y fue el escenario de la boda de la pareja en 2014.

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