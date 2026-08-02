Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Horror en Mar del Plata: salió a una entrevista de trabajo y la encontraron muerta

Juana Mailén Antonich, de 25 años, era madre de dos niñas de 1 y 6 años. Su hermano encontró el cuerpo en una playa del sur oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana

Retrato de una mujer joven con cabello rubio y sonrisa, vestida con sudadera oscura. Se observa un tatuaje en su cuello y un fondo de madera
La joven que fue encontrada muerta en Mar del Plata después de una entrevista laboral
Guardar

La ciudad de Mar del Plata atraviesa horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo de Juana Mailén Antonich, una mujer de 25 años que había desaparecido al salir de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

La joven fue encontrada sin vida en una playa de la zona sur, envuelta en una sábana y oculta debajo de un contenedor, según informó 0223. El hecho se produjo luego de que Antonich fuera contactada por redes sociales para una oferta laboral inexistente.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando Antonich, madre de dos hijas de 1 y 6 años, se ausentó de su domicilio el viernes por la tarde tras ser citada a un supuesto balneario denominado “Punta Mogotes Cero” . Antes de acudir, la víctima envió una foto solicitada para, supuestamente, gestionar un carnet. Un remisero pasó a buscarla y, según el testimonio de su familia recogido por medios locales, en el lugar la esperaban tres hombres.

La madre de Antonich, identificada como María, relató al medio marplatense que la joven aceptó la propuesta laboral porque buscaba generar ingresos para sus hijas.

PUBLICIDAD

“Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, afirmó la mujer.

La familia denunció que la Policía no tomó la denuncia por la desaparición en la Comisaría 16 y que la investigación inicial recayó sobre los mismos familiares. Una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook y encontró la última conversación con el supuesto empleador, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de la joven.

La búsqueda condujo a los familiares hasta la playa del sur, donde observaron cámaras de seguridad y testigos reportaron movimientos sospechosos. Fue el propio hermano de Antonich quien localizó el cuerpo, situación que, según narró María, se produjo tras tres días de búsqueda sin colaboración oficial.

“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada”, sostuvo.

El procedimiento posterior al hallazgo también fue cuestionado por la familia. La madre viajó desde Buenos Aires y manifestó que no le permitieron acercarse al cuerpo para reconocerlo, a pesar de que su hijo ya lo había hecho.

La familia pidió que el caso sea un llamado de atención para evitar nuevas víctimas. “Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira”, advirtió la madre.

La investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades en el crimen de Antonich y establecer si existen otros involucrados.

Temas Relacionados

Mar del PlatafemicidioJuana Mailén Antonichúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La trama oculta detrás del crimen de una mujer húngara en España: quién es el modelo argentino que fue detenido

Daniel “Loli” Briglia fue arrestado por la Guardia Civil luego de permanecer diez días prófugo. Su paso por Playboy y primeras marcas europeas

La trama oculta detrás del crimen de una mujer húngara en España: quién es el modelo argentino que fue detenido

Dos jóvenes robaron una ferretería, le dispararon en el pecho al dueño y huyeron tras asesinarlo

La policía los capturó tras una persecución y secuestró el arma utilizada en el hecho. La víctima del robo, un comerciante del barrio, fue herido de gravedad y falleció en el hospital

Dos jóvenes robaron una ferretería, le dispararon en el pecho al dueño y huyeron tras asesinarlo

Mataron a un hombre de 68 años en Mar del Plata: tenía un disparo en la pierna y golpes

El cuerpo fue hallado en la vía pública y la identidad se confirmó por una hija. Peritos trabajan para reconstruir los hechos y determinar si el ataque ocurrió en el lugar del hallazgo

Mataron a un hombre de 68 años en Mar del Plata: tenía un disparo en la pierna y golpes

Se hizo pasar por su hija y le robó más de 3 millones de pesos, dólares y joyas a una mujer de Jujuy

La víctima identificó a una mujer y un hombre como parte de la maniobra. A pesar de esto, todavía no hay detenidos por el hecho

Se hizo pasar por su hija y le robó más de 3 millones de pesos, dólares y joyas a una mujer de Jujuy

Doble tragedia en Morón: investigarán la muerte de un padre y su hija tras encontrarse los cuerpos en su casa

En principio, las autoridades descartarían la intervención de terceras personas. El resultado de las autopsias será determinante para la causa

Doble tragedia en Morón: investigarán la muerte de un padre y su hija tras encontrarse los cuerpos en su casa

DEPORTES

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

TELESHOW

Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

Rosalía cautivó a Buenos Aires y se reconcilió con su público tras pedir perdón: “Mi amor por este país no cambia”

INFOBAE AMÉRICA

El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

El objetivo del atentado fallido de Moscú era uno de los comandantes responsables de la masacre de Bucha en Ucrania

Cámara de Comercio panameña llama a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Dos trabajadores quedaron soterrados en una mina clandestina en el oriente salvadoreño: Uno de ellos falleció

Mamdani se equivocó al amenazar a Netanyahu

“Tecnología real para personas reales”: el libro de Alejandro Linares sobre la revolución digital centrada en las personas