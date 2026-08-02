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La Cicciolina y una escultura de 1988: la historia del juicio por plagio a Jeff Koons llegó a su fin

La controversia empezó con una serpiente gigante pensada para performances y siguió con obras posteriores inspiradas en fotos en Italia. Los jueces miraron la exposición pública y la “regla del descubrimiento”

Jeff Koons
La Cicciolina y una escultura de 1988: la historia del juicio por plagio a Jeff Koons llegó a su fin
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Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo favorable a Jeff Koons en la disputa por derechos de autor sobre la serie Made in Heaven, al rechazar la demanda del escenógrafo Michael Hayden porque, según la Justicia, debió haber detectado la supuesta infracción mucho antes y no casi 30 años después.

La decisión ratificó la resolución del año pasado del juez federal Timothy Reif, que ya había concluido que Hayden había esperado demasiado para demandar. Con esta confirmación, quedó cerrado un litigio que se había iniciado en 2021.

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El punto central del caso no fue si Koons usó o no la obra sin permiso, sino el plazo para reclamar. El tribunal sostuvo que “un titular de derechos de autor razonablemente diligente debería haber descubierto la supuesta infracción”, en especial porque Hayden vivía en Italia y consumía medios italianos cuando Made in Heaven debutó en 1990.

Según el documento judicial, la amplia difusión de la serie volvió inverosímil que Hayden solo hubiera advertido la presunta copia en 2019. En su propia presentación, el escultor había reconocido que la serie provocó “una sensación mediática” y que fue acreditada como la obra que lanzó a Koons “a la estratósfera del mundo del arte”.

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De la serie "Made in Heaven"
De la serie "Made in Heaven"

Ese razonamiento ya había sido adoptado por Reif en 2023. El juez entendió que, dado el nivel de notoriedad alcanzado por Made in Heaven, era razonable esperar que cualquier eventual reclamo por infracción hubiera sido registrado décadas antes.

La corte de apelaciones apoyó además su decisión en la llamada “regla del descubrimiento”, un principio jurídico que computa el plazo de prescripción desde el momento en que se descubre el acto indebido y no desde que ocurre. En el fallo del martes, los jueces afirmaron que esa regla “no permite que los demandantes escondan la cabeza en la arena, ignoren una amplia cobertura mediática internacional sobre obras presuntamente infractoras y luego demanden por una posible infracción unos 30 años más tarde”.

La difusión de la serie en 1990 fue uno de los argumentos decisivos. Ese año, las obras se exhibieron en la Bienal de Venecia y generaron una fuerte conmoción mediática por sus representaciones explícitas de las prácticas sexuales de Koons con su entonces esposa Ilona Staller, la actriz pornográfica y política italiana conocida como La Cicciolina.

Jeff Koons
"Jeff and Ilona (Made in Heaven)" fue creada en 1990 por el artista estadounidense Jeff Koons

La obra en el centro de la disputa era una escultura de 1988 realizada por Hayden para Staller: una serpiente gigante enrollada sobre una roca. De acuerdo con los documentos judiciales, estaba pensada como plataforma para que ella “pudiera realizar escenas sexualmente explícitas, tanto en vivo como frente a cámara”.

La pieza fue vendida a Diva Futura, la empresa de Staller, pero Hayden sostuvo que nunca cedió la autoría, la titularidad de los derechos ni derechos de sublicencia a esa compañía ni a terceros. También afirmó que no había autorizado su uso comercial por nadie ajeno a Diva Futura.

Koons viajó con frecuencia a Italia en 1989 para ser fotografiado junto a Staller. Esas imágenes se convirtieron en el material de base para las esculturas, fotografías y pinturas que integran Made in Heaven.

Jeff Koons (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
Jeff Koons (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

El reclamo de Hayden apuntó a tres obras de ese conjunto: una litografía de 1989 encargada originalmente por el Whitney Museum of American Art y exhibida como cartel publicitario en el centro de Nueva York, una escultura en madera policromada con una réplica tridimensional de la pieza original y una pintura al óleo sobre lienzo titulada Jeff in the Position of Adam, de 1990.

En su demanda, el escultor alegó que Koons nunca le pidió autorización para usar esas imágenes, tampoco lo acreditó ni pagó una licencia. El abogado de Koons declinó comentar la decisión, mientras que los representantes de Hayden no respondieron de inmediato a una solicitud del medio.

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