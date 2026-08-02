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Desde LLA le ponen paños fríos a una posible alianza con el PRO: “Ni siquiera sabemos si vamos a compartir el proyecto de Ciudad”

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, sostuvo que aún es temprano para hablar de acuerdos electorales. Ante una eventual candidatura de Patricia Bullrich, elogió su trayectoria y afirmó que cualquier afiliado del espacio puede postularse

Pilar Ramírez sostiene que todavía es prematuro discutir alianzas electorales para 2027
Pilar Ramírez sostiene que todavía es prematuro discutir alianzas electorales para 2027
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La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, rechazó adelantar definiciones sobre posibles alianzas políticas en el distrito de cara a las elecciones de 2027 y subrayó que el oficialismo libertario se encuentra abocado a la gestión legislativa y al desarrollo de proyectos para la ciudad.

“Lo que nosotros no vamos a hacer es hoy hablar de una alianza cuando todavía falta un montón, porque ni siquiera sabemos si vamos a compartir o no el proyecto de ciudad que nosotros tenemos”, sostuvo Ramírez en una entrevista en el programa Empezando el Día, conducido por Mariana Contartessi en Radio La Red.

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La diputada remarcó que “este es un año de gestión y falta muchísimo para el año que viene. Y el año que viene discutiremos cómo son las candidaturas”.

Consultada sobre una posible candidatura de Patricia Bullrich en la Ciudad y la chance de acompañarla, Ramírez valoró la trayectoria de Bullrich y afirmó que “cualquier afiliado a la Libertad Avanza está en condiciones de ser candidato”, aunque reiteró que “falta muchísimo para esas definiciones”.

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Valoró la trayectoria de Patricia Bullrich y afirmó que cualquier afiliado puede ser candidato (Gabriel Cano/Comunicación Senado)

Sostuvo que Bullrich “es una gran jugadora, es una gran política y en cualquier lugar donde el presidente la necesite, va a hacer un excelente papel”. Aunque no descartó la posibilidad de que la senadora se presente en la Ciudad en 2027, aclaró que “cualquier afiliado a La Libertad Avanza está en condiciones de ser candidato”, y reiteró que “falta muchísimo para esas definiciones”. Subrayó que hoy la prioridad está puesta en la gestión y en consolidar los proyectos del espacio antes de discutir candidaturas.

Ramírez destacó que LLA “es un partido que hace dos años prácticamente no existía y que con nada ganó una elección nacional y también ganó una elección en la ciudad, rompiendo una hegemonía de hacía más de veinte años”. Subrayó que las prioridades actuales están en “seguir trabajando, en seguir haciendo las reformas” y en “levantar las banderas que estamos levantando justamente para que seamos una opción para los porteños”.

Respecto a la relación con el PRO y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la legisladora identificó diferencias en el enfoque de gestión. “Un poco la sobreactuación de lo que nosotros pensamos o de las ideas de la libertad. Hace un tiempo para atrás, el PRO no pensaba o no expresaba lo que hoy expresa después de que nosotros ganamos las elecciones el año pasado”, señaló Ramírez. Añadió que, si el PRO realmente adhiere a los proyectos libertarios, “no solo tienen que quedar en declaraciones o en sobreactuaciones, sino tienen que ser realidades y tienen que ir a fondo”.

En referencia a proyectos como la baja de impuestos, la ley de Hojarasca, la VTV y la regulación de los “trapitos”, Ramírez enfatizó que se trató de iniciativas presentadas por La Libertad Avanza, aunque reconoció que “el PRO nos haya dado los votos para que los proyectos que nosotros presentamos y defendemos hoy sean una realidad”.

La legisladora marcó diferencias con Jorge Macri por el enfoque de gestión
La legisladora marcó diferencias con Jorge Macri por el enfoque de gestión

Consultada sobre la posibilidad de acordar con el PRO en el futuro, la presidenta del partido en CABA insistió: “Hoy somos dos partidos diferentes. Llegado el momento vamos a ver si estamos para ir en una alianza o no”. Subrayó que “hablar de una alianza es poner el carro delante del caballo” y que antes se deben discutir otras cuestiones, como la eliminación de las PASO, una propuesta que La Libertad Avanza impulsa en la Legislatura y sobre la cual el PRO “todavía no se pronunció”.

Ramírez remarcó que la definición de candidaturas llegará “en el momento que tenga que llegar” y que cualquier postulante representará “las ideas del presidente en la ciudad”. Explicó que la prioridad, por ahora, es avanzar en la gestión y en la transformación de los proyectos en políticas concretas para los porteños.

Al ser consultada sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel y sus recientes declaraciones respecto a la salud mental del presidente, Ramírez fue contundente: “Es desagradable una persona que llegó al lugar donde está de la mano de Javier Milei, que cuestione desde adentro o que diga las cosas que dice. Me parece que es no estar a la altura del cargo que debería tener”. Añadió que no mantiene vínculo con Villarruel y consideró que “ella hoy ni siquiera se siente de este gobierno”.

Finalmente, Ramírez detalló que en el último encuentro con Karina Milei presentaron los avances legislativos logrados en la primera mitad del año, mencionando la aprobación de iniciativas como la VTV, la ley Hojarasca, la regulación de “trapitos”, el RIMI y el RIGI. Además, indicó que el bloque trabaja en una agenda legislativa para la segunda mitad del año, con el objetivo de profundizar los proyectos de desregulación y reducción de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires.

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