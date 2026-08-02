Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

En medio de su presencia en el primer show de Rosalía, Nicki Nicole y La Joaqui compartieron con orgullo el momento en que Ángela Torres pasó por el "confesionario" (Instagram)

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La llegada de Rosalía a Buenos Aires revolucionó el fin de semana porteño y se convirtió en uno de los eventos más comentados tanto en la ciudad como en las redes sociales. El esperado Lux Tour de la cantante española convocó a miles de fanáticos en el Movistar Arena, quienes vibraron con una noche de música, baile y emociones. En medio de la euforia colectiva, la presencia de tres referentes de la música argentina, Nicki Nicole, Ángela Torres y La Joaqui, terminó de marcar la jornada y generó furor digital por sus looks, su complicidad y un pequeño gesto que no pasó inadvertido.

Las tres artistas decidieron vivir juntas la previa del show y lo retrataron con una serie de postales que rápidamente se viralizaron. “Quizás es solo una noche de chicas”, escribió Nicki, entusiasmada, junto a las imágenes que luego repostearon Ángela y La Joaqui en sus propias cuentas. En una selfie tomada dentro de una camioneta negra, las tres lucieron prendas de cuero negro, miradas directas a cámara y una actitud relajada que conquistó a sus seguidores. Por su parte, la rosarina eligió una camisa blanca y el cabello lacio con un llamativo mechón rubio en el flequillo; Torres sumó gafas oscuras y anillos grandes, mientras que la intérprete de “Butakera” completó el trío con anteojos de sol rectangulares y un flequillo recto sobre su melena rubia.

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En siguientes imágenes, el trío se mostró sentado en el borde del asiento lateral de la camioneta estacionada, con la puerta abierta y la noche porteña como telón de fondo. Nicole posó con las manos juntas, Ángela lució unas botas negras de caña alta y La Joaqui hizo el gesto de paz con los dedos. Al bajar del vehículo, el juego de luces artificiales y la oscuridad resaltó los detalles de sus looks, en una escena que combinó moda, complicidad y anticipó la energía que se viviría en el recital.

Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui posaron junto a un vehículo negro a la salida del concierto de Rosalía

Sin embargo, no todo quedó en la previa. Un breve clip que comenzó a circular en X y TikTok capturó a las tres artistas en la zona de ingreso al predio. En el video, un gesto de La Joaqui a Nicki generó revuelo: mientras intentaban sacarse una selfie, la expareja de Luck Ra pareció empujar con el hombro a Nicki. Eso bastó para desatar una ola de especulaciones y comentarios. “¿Cómo la empuja La Joaqui a Nicki Nicole? No entiendo qué pasó”; “Salí de ahí, Nicki”; “A esta hay que cancelarla”; “Yo soy Nicki esperando que mi amiga elija un buen lugar para la foto”, fueron algunas de las frases que se replicaron entre los internautas, que intentaron descifrar la escena y debatieron sobre la dinámica del grupo.

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Más allá de la anécdota viral, la noche tuvo su punto más alto cuando Torres fue la primera invitada al Confesionario del Lux Tour, el segmento íntimo y teatral que Rosalía monta antes de cantar “La Perla”. Allí la artista española convoca a distintas figuras a revelar secretos, anécdotas o desamores frente a un estadio lleno.

Previo a su llegada al recital de la artista española, Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui tuvieron un intento de selfie fallida que desató furor en las redes (Le Bananas/Instagram)

Ángela no dudó y se animó a confesar: “Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”. Su palabra llamó la atención de Rosalía, que enseguida pidió una explicación: “¿Cómo muchosidad?”. Torres definió: “Entre mis amigas decimos que la muchosidad es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu yo propio”.

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Con esa definición, Ángela compartió una experiencia personal: “Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida”. Rosalía intervino para calibrar la magnitud del vínculo: “Uy, como años, hablamos de años”. Torres confirmó: “Sí, años”. El momento se volvió uno de los más virales y celebrados del show, destacando la empatía y la autenticidad de la artista argentina.

“Quizás es solo una noche de chicas”, escribió Nicki, entusiasmada, junto a las imágenes que luego repostearon Ángela y La Joaqui

Las tres artistas disfrutaron a pleno el primer show de Rosalía en el país (Instagram)

En paralelo, las otras cantantes compartieron con orgullo clips y fotos del instante en que Torres se animó al Confesionario. “Siempre diamante, nunca perla”, escribió La Joaqui, haciendo un guiño a la canción de Rosalía y celebrando el valor de su amiga. La velada, así, no solo estuvo marcada por la música y el despliegue de la artista española, sino también por la presencia y la sororidad de tres de las voces más potentes de la escena local, que supieron adueñarse de la previa y del show, y protagonizaron los momentos más comentados de la noche.

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