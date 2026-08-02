Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Ángela Torres, La Joaqui y Nicki Nicole en el show de Rosalía: salida de amigas y la selfie que generó polémica

Las artistas asistieron juntas al primer concierto de la artista española en Buenos Aires y un gesto inesperado durante una foto rápidamente se volvió viral

En medio de su presencia en el primer show de Rosalía, Nicki Nicole y La Joaqui compartieron con orgullo el momento en que Ángela Torres pasó por el "confesionario" (Instagram)

Guardar

La llegada de Rosalía a Buenos Aires revolucionó el fin de semana porteño y se convirtió en uno de los eventos más comentados tanto en la ciudad como en las redes sociales. El esperado Lux Tour de la cantante española convocó a miles de fanáticos en el Movistar Arena, quienes vibraron con una noche de música, baile y emociones. En medio de la euforia colectiva, la presencia de tres referentes de la música argentina, Nicki Nicole, Ángela Torres y La Joaqui, terminó de marcar la jornada y generó furor digital por sus looks, su complicidad y un pequeño gesto que no pasó inadvertido.

Las tres artistas decidieron vivir juntas la previa del show y lo retrataron con una serie de postales que rápidamente se viralizaron. “Quizás es solo una noche de chicas”, escribió Nicki, entusiasmada, junto a las imágenes que luego repostearon Ángela y La Joaqui en sus propias cuentas. En una selfie tomada dentro de una camioneta negra, las tres lucieron prendas de cuero negro, miradas directas a cámara y una actitud relajada que conquistó a sus seguidores. Por su parte, la rosarina eligió una camisa blanca y el cabello lacio con un llamativo mechón rubio en el flequillo; Torres sumó gafas oscuras y anillos grandes, mientras que la intérprete de “Butakera” completó el trío con anteojos de sol rectangulares y un flequillo recto sobre su melena rubia.

PUBLICIDAD

En siguientes imágenes, el trío se mostró sentado en el borde del asiento lateral de la camioneta estacionada, con la puerta abierta y la noche porteña como telón de fondo. Nicole posó con las manos juntas, Ángela lució unas botas negras de caña alta y La Joaqui hizo el gesto de paz con los dedos. Al bajar del vehículo, el juego de luces artificiales y la oscuridad resaltó los detalles de sus looks, en una escena que combinó moda, complicidad y anticipó la energía que se viviría en el recital.

Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui en el concierto de Rosalía
Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui posaron junto a un vehículo negro a la salida del concierto de Rosalía

Sin embargo, no todo quedó en la previa. Un breve clip que comenzó a circular en X y TikTok capturó a las tres artistas en la zona de ingreso al predio. En el video, un gesto de La Joaqui a Nicki generó revuelo: mientras intentaban sacarse una selfie, la expareja de Luck Ra pareció empujar con el hombro a Nicki. Eso bastó para desatar una ola de especulaciones y comentarios. “¿Cómo la empuja La Joaqui a Nicki Nicole? No entiendo qué pasó”; “Salí de ahí, Nicki”; “A esta hay que cancelarla”; “Yo soy Nicki esperando que mi amiga elija un buen lugar para la foto”, fueron algunas de las frases que se replicaron entre los internautas, que intentaron descifrar la escena y debatieron sobre la dinámica del grupo.

PUBLICIDAD

Más allá de la anécdota viral, la noche tuvo su punto más alto cuando Torres fue la primera invitada al Confesionario del Lux Tour, el segmento íntimo y teatral que Rosalía monta antes de cantar “La Perla”. Allí la artista española convoca a distintas figuras a revelar secretos, anécdotas o desamores frente a un estadio lleno.

Previo a su llegada al recital de la artista española, Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui tuvieron un intento de selfie fallida que desató furor en las redes (Le Bananas/Instagram)

Ángela no dudó y se animó a confesar: “Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”. Su palabra llamó la atención de Rosalía, que enseguida pidió una explicación: “¿Cómo muchosidad?”. Torres definió: “Entre mis amigas decimos que la muchosidad es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu yo propio”.

Con esa definición, Ángela compartió una experiencia personal: “Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida”. Rosalía intervino para calibrar la magnitud del vínculo: “Uy, como años, hablamos de años”. Torres confirmó: “Sí, años”. El momento se volvió uno de los más virales y celebrados del show, destacando la empatía y la autenticidad de la artista argentina.

Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui en el concierto de Rosalía
“Quizás es solo una noche de chicas”, escribió Nicki, entusiasmada, junto a las imágenes que luego repostearon Ángela y La Joaqui
Ángela Torres, Nicki Nicole y La Joaqui en el concierto de Rosalía
Las tres artistas disfrutaron a pleno el primer show de Rosalía en el país (Instagram)

En paralelo, las otras cantantes compartieron con orgullo clips y fotos del instante en que Torres se animó al Confesionario. “Siempre diamante, nunca perla”, escribió La Joaqui, haciendo un guiño a la canción de Rosalía y celebrando el valor de su amiga. La velada, así, no solo estuvo marcada por la música y el despliegue de la artista española, sino también por la presencia y la sororidad de tres de las voces más potentes de la escena local, que supieron adueñarse de la previa y del show, y protagonizaron los momentos más comentados de la noche.

Temas Relacionados

RosalíaLux TourNicki NicoleLa JoaquiÁngela TorresVideo viralRedes socialesShow de Rosalía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

En diálogo exclusivo con Teleshow, el artista habló sobre su consagración en los Latin Grammy, el proceso creativo junto a figuras como Aitana y Conociendo Rusia, y su filosofía a la hora de crear música

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Fue un éxito mundial y garantía de risas familiares, pero luego de la cancelación de la serie, sus protagonistas vivieron una sucesión de dramas, despedidas y escándalos que alimentaron el mito más oscuro de la televisión ochentosa

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

La primera actriz atravesó seis décadas de televisión desde La familia Falcón y El amor tiene cara de mujer. Su vuelta este lunes a la pantalla de Telefe la vuelve un caso raro y valioso, convertida en reina viviente de virales y memes en Instagram y TikTok donde invita “un vinito”. Su charla con Teleshow

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

Rosalía cautivó a Buenos Aires y se reconcilió con su público tras pedir perdón: “Mi amor por este país no cambia”

La española inició la noche con una aclaración por la publicación que generó rechazo, y encontró una recepción cálida en las tribunas, donde convivieron looks inspirados en su figura con guiños a la Selección Argentina

Rosalía cautivó a Buenos Aires y se reconcilió con su público tras pedir perdón: “Mi amor por este país no cambia”

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

Luis De Stéfano, que convive con la actriz y conductora desde hace tres años, se encuentra en el Sanatorio Los Arcos

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

DEPORTES

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

TELESHOW

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

Rosalía cautivó a Buenos Aires y se reconcilió con su público tras pedir perdón: “Mi amor por este país no cambia”

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

INFOBAE AMÉRICA

Cámara de Comercio panameña llama a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Cámara de Comercio panameña llama a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas

Dos trabajadores quedaron soterrados en una mina clandestina en el oriente salvadoreño: Uno de ellos falleció

Mamdani se equivocó al amenazar a Netanyahu

“Tecnología real para personas reales”: el libro de Alejandro Linares sobre la revolución digital centrada en las personas

La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios desde septiembre