La inesperada reacción de Evelyn Botto cuando Mirtha Legrand le preguntó si se casaría con Fede Bal

Entre risas y sinceridad, Evelyn Botto le dejó en claro a Mirtha Legrand su postura sobre pasar por el altar con Fede Bal (La Noche de Mirtha - El Trece)

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Entre giras, grabaciones y compromisos que no dan tregua, Evelyn Botto y Fede Bal logran mantener viva la chispa de su historia de amor, encontrando equilibrio entre la vida pública y los momentos compartidos. La pareja, que viene cosechando elogios y complicidad tanto en redes como en el circuito teatral, suele mostrarse distendida y auténtica frente a cámaras. Pero, en su reciente visita a La Noche de Mirtha (El Trece), la humorista se llevó una sorpresa cuando Mirtha Legrand la puso en aprietos con una pregunta directa sobre su futuro con el hijo de Carmen Barbieri.

La charla arrancó con tono relajado, entre bromas y anécdotas sobre la relación de Evelyn con su suegra. “Soy la nuera de Carmen Barbieri, entre otros de los títulos que tengo. Estoy muy orgullosa de ese título”, dijo Evelyn, desatando risas en la mesa. Los invitados destacaron el lado maternal y culinario de Carmen, y Evelyn sumó detalles sobre el vínculo: “Siempre que puede, es muy atenta a mí, es muy amorosa, es muy madre”. Incluso contó que, para su cumpleaños temático de pelucas y sombreros, Carmen aportó toda su colección de pelucas y plumas, rematando con humor: “No sé si hay muchas personas que pueden decir que tienen una suegra con exvedette”.

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La conversación giró hacia la pareja y los desafíos de la distancia por el trabajo de Fede. Mirtha quiso saber cómo manejan la relación cuando él viaja. Evelyn explicó: “Ahora está bastante acá. Hizo sus primeros viajes en la primera parte del año, fue como un mes y medio seguido, fue difícil. Ahora tiene un impasse y en septiembre creo que vuelve a viajar un mes y algo, así que la vamos piloteando”. Mirtha, siempre filosa, advirtió: “Ojo, porque tuvo muchas novias, ¿eh?”. Evelyn, con naturalidad, respondió: “Eso dice”, y otro de los invitados, José María Listorti remató: “No hablamos mal de la gente que no está”. Sin perder la sonrisa, Evelyn replicó: “¿Qué voy a hacer? Yo tampoco puedo hacer nada al respecto”.

La pareja, que confirmó su noviazgo en diciembre pasado, vive a pleno su romance en medio de viajes y proyecto (Captura de Olga)

Sin embargo, la humorista no estaba preparada para la consulta de la conductora. “¿Y te vas a casar?”, indagó Legrand. Evelyn, sorprendida por la consulta, contestó: “Quizás en algún momento de mi vida”. Pero Mirtha insistió: “Pero con él es la pregunta...”. El estudio estalló en risas y Evelyn, entre carcajadas, admitió: “¿Con él? No, no”. La humorista, fiel a su estilo, aclaró que por ahora no está en sus planes: “Quizás en algún momento de mi vida”. Y sumó: “Estamos pasando un momento en que los dos la estamos pasando muy bien. Estamos yendo mucho al teatro, compartimos”.

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Siempre auténtica, Evelyn insistió en que la clave de la pareja es la comunicación y la flexibilidad para sortear los viajes de Fede: “Viaja, pero no tanto. Tiene tramos, pero el año tiene 12 meses, viaja dos, tres meses. Hay otros nueve meses para vernos”. Listorti bromeó: “Así dura más”. Entre risas, todos coincidieron en que la distancia puede ayudar a mantener viva la relación.

“Estamos pasando un momento en que los dos la estamos pasando muy bien", expresó la humorista ante la consulta de sus planes de casamiento (Instagram)

Sobre el cierre, Mirtha le preguntó si le sorprendió la invitación al programa para formar parte de Otro Día Perdido (El Trece). Evelyn reconoció que no lo esperaba y que fue Mario Pergolini quien le anticipó el interés del equipo. “La gente te quiere”, destacó la conductora, subrayando el cariño del público por la humorista. Evelyn se mostró agradecida, aunque confesó lo demandante que puede ser estar siempre atenta: “Termino agotada. La cara está como contracturada. Porque te enganchan en un momento donde no estás atenta y estoy así. Y ya lo vi y dije: ‘No va a volver a pasar’”.

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El paso de Evelyn Botto por la mesa de Mirtha Legrand dejó en claro que, más allá de la presión mediática y las preguntas de rigor, la pareja con Fede Bal prioriza el disfrute, el presente y la libertad de ir construyendo el vínculo a su ritmo, lejos de apuros o etiquetas. Por ahora, la boda puede esperar: lo importante es seguir sumando momentos, crecer y compartir, siempre con humor y complicidad.